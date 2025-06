Estatísticas Atlético Madrid x Botafogo - Copa do Mundo de Clubes 2025 (23/06)

Atlético Madrid x Botafogo: confira as estatístias dos dois times antes do jogo desta segunda-feira, 23 de junho, às 16h (horário de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Pasadena, pela 3ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes FIFA 2025. O jogo vale a liderança da chave e pode influenciar diretamente o chaveamento das quartas de final.

Com 6 pontos em 2 jogos, o Botafogo já está classificado e joga por um empate para garantir o primeiro lugar. O Atlético precisa vencer para avançar sem depender do saldo de gols. A seguir, confira as principais estatísticas e mercados de apostas para esse confronto decisivo.