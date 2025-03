Atlético de Madrid x Barcelona Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - La Liga

O trio do Barcelona registou +0.5 chutes no gol cada um em 5 dos últimos 7 jogos do time. Já Julian Álvarez bateu essa linha em 6 dos últimos 8 jogos do Atlético. Inclusive, essa aposta teria sido vencedora no último jogo entre os dois clubes.

Atualmente, a odd desta múltipla é de 4.00 na bet365.

Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo

Para assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo neste domingo, às 17h, você terá de ligar ou na ESPN (TV fechada) ou na Disney+ (streaming). Vale lembrar que, hoje, o grupo que é dono dos dois canais tem os direitos para quase todos os campeonatos nacionais da Europa.