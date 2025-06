Atlético Madrid x Botafogo: onde assistir e palpite no Mundial de Clubes - 23/06

Palpites para Atlético Madrid x Botafogo – Mundial de Clubes

📊 Ambas Marcam – Sim

🔥 Mais de 2.5 gols no total

🎯 Gol de Igor Jesus a qualquer momento

Justificativa: O Atlético chega pressionado após uma derrota pesada para o PSG (4-0) e uma vitória sobre o Sounders (3-1). O time marcou em 7 dos últimos 10 jogos e tem média de 2.2 gols por partida, mas também sofreu 5 gols em 2 partidas neste torneio.

Já o Botafogo vive um grande momento: são 10 jogos de invencibilidade, com vitórias sobre PSG (1-0) e Sounders (2-1) nesta fase de grupos. A equipe brasileira sofreu apenas 1 gol no torneio e vem com moral. O mercado de ambas marcam aparece como boa oportunidade, considerando o estilo ofensivo de ambas as equipes. Já mais de 2.5 gols é respaldado pelas médias recentes dos dois lados.

No mercado de jogadores, o destaque fica para Igor Jesus, que vem sendo decisivo e pode aproveitar a instabilidade defensiva do time espanhol. Sua odd para marcar está em bom valor considerando o contexto.