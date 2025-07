Atlético-GO x Criciúma: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B (18/07)

Atlético-GO e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira, 18/07, em partida válida pela 17ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 19h no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da Disney+.

O Atlético-GO vai a campo pressionado para encostar no G4, já que está a apenas quatro pontos do grupo de acesso à Série A. Assim como o Criciúma, que também briga para não se aproximar da zona de rebaixamento. Ambos precisam vencer.

Confira nosso palpite de Atlético-GO x Criciúma, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Para mais dicas, veja outros palpites em nossa página especial!

Atlético-GO x Criciúma Palpite - 3 opções para você apostar



Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 – odd pagando 1.72

Palpite 2 - Dupla Chance: Atlético-GO ou Empate (1X) – odd pagando 1.30

Palpite 3 - Total de Gols do Criciúma: Menos de 1.5 – odd pagando 1.65



O Atlético-GO tem média de 1.9 gols por jogo, considerando gols marcados e sofridos. Já o Criciúma tem média de 2.5, mas esse número é puxado pelas partidas em casa. Como visitante, a média cai para 2.4.

Além disso, os dois times têm apresentado dificuldades ofensivas. O Atlético-GO não marca em 30% dos jogos e o Criciúma em 30% também. Com as duas equipes se estudando e o equilíbrio na tabela, a tendência é de um jogo truncado.

Jogando no Antônio Accioly, o Atlético-GO tem campanha sólida: quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. A defesa sofreu apenas sete gols em oito jogos como mandante, o que mostra solidez em casa.

O Criciúma, fora de casa, venceu só uma vez em sete partidas e tem aproveitamento bem mais baixo. A média de gols sofridos é de 1.8, o que dá vantagem ao Dragão mesmo em um jogo equilibrado.

Como visitante, o Criciúma tem média de apenas 0.6 gol por jogo. Em 40% dos confrontos longe de casa, passou em branco. Do outro lado, o Atlético-GO sofreu só oito gols em oito jogos como mandante.

O time goiano conseguiu segurar adversários como Coritiba, Remo e Volta Redonda. Mesmo contra o Goiás, perdeu por 2 a 1 num jogo pontual. O cenário aponta para uma defesa bem postada contra um ataque com dificuldades.

Atlético-GO x Criciúma - Últimos 5 jogos entre os times



03/10/2024 – Criciúma 2x0 Atlético-GO (Série B 2024)



19/06/2024 – Atlético-GO 1x2 Criciúma (Série B 2024)



22/09/2023 – Atlético-GO 3x1 Criciúma (Série B 2023)



02/06/2023 – Criciúma 3x0 Atlético-GO (Série B 2023)



Últimas Notícias do Atlético-GO

O Atlético-GO está na 11ª posição, com 22 pontos em 16 jogos. Nos últimos cinco jogos, venceu dois, empatou dois e perdeu um. O time tem se mostrado mais seguro defensivamente, especialmente em casa.



🟡 Paysandu 2x2 Atlético-GO



✅ Atlético-GO 2x1 CRB



❌ Vila Nova 1x0 Atlético-GO



✅ Atlético-GO 2x0 Volta Redonda



🟡 Atlético-GO 0x0 Coritiba



Últimas Notícias do Criciúma

O Criciúma está na 13ª posição, com 20 pontos. A campanha como visitante é fraca, com apenas uma vitória em sete jogos. A defesa sofre bastante: 1.8 gol por jogo fora de casa.

Apesar da vitória na última rodada sobre a Ferroviária, o time oscila muito e não engrena uma sequência positiva. Deve entrar com um esquema mais cauteloso.



✅ Criciúma 2x1 Ferroviária



🟡 Goiás 1x1 Criciúma



❌ Criciúma 1x2 Avaí



🟡 América-MG 1x1 Criciúma



✅ Criciúma 3x2 Amazonas



Atlético-GO x Criciúma: quem ganha? - Melhores odds

O favorito a ganhar a partida hoje é o Atlético-GO, com quase 53% de chances de ganhar. A probabilidade de empate é de 28%, com apenas 19% de chances de vitória do Tigre.

Essas possibilidades são calculadas com base nas odds oferecidas pelas casas de apostas, como vemos abaixo:



Atlético-GO vence - Odd de @1.80 na bet365

Empate - Odd de @3.40 na bet365

Criciúma vence - Odd de @4.75 na bet365



Atlético-GO x Criciúma: Palpite de Odds altas para o jogo

Atlético-GO vence + Menos de 2.5 gols + Ambas não marcam – Odd @5.50 – Na Superbet

Atlético-GO x Criciúma: Estatísticas



Atlético-GO tem média de 1.2 gol por jogo em casa



Criciúma sofre em média 1.8 gol fora de casa



60% dos jogos do Atlético-GO têm menos de 2.5 gols



Criciúma não marca em 40% das partidas fora



Atlético-GO venceu 50% das vezes que saiu na frente



Atlético-GO x Criciúma - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Atlético-GO x Criciúma na Disney+. A partida está marcada para às 19h, desta sexta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Confira mais no UOL Onde Assistir.

Tudo o que você precisa saber de Atlético-GO x Criciúma: