Atlético Goianiense x Chapecoense: Palpite, Onde Assistir, Serie B - 27/07

Atlético Goianiense x Chapecoense: Confira os palpites para o jogo deste domingo, dia 27 de julho, às 19h (horário de Brasília), válido pela 19ª rodada do Brasileirão, Série B.

Saiba onde assistir ao vivo Atlético Goianiense x Chapecoense e as escalações oficiais.

Atlético Goianiense x Chapecoense Palpite - Série B



Palpite 1: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.50 na Stake

Palpite 2: Dupla Chance - X2 - Odd de 1.87 na Superbet

Palpite 3: 1º Gol - Fora - Odd de 2.67 na Esportes da Sorte

Palpite 4: Total de Gols - Chapecoense - Mais de 0.5 - Odd de 1.62 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Total de Gols – Menos de 2.5

Essa é uma linha com forte respaldo nos dados: 10 das últimas 15 partidas do Atlético Goianiense terminaram com menos de 2.5 gols, indicando um padrão de jogos mais fechados e com poucos gols. A tendência é de um confronto truncado e de placar magro.

Palpite 2: Dupla Chance – X2 (Chapecoense ou Empate)

A Chapecoense tem mostrado evolução, especialmente fora de casa. Com o Atlético Goianiense em uma sequência de jogos com baixo rendimento ofensivo, o time visitante tem boas chances de arrancar pelo menos um empate. A odd oferece valor diante do equilíbrio recente entre os times.

Palpite 3: 1º Gol – Fora (Chapecoense)

A Chapecoense marcou o primeiro gol em 3 das últimas 4 partidas na Série B, mostrando um início de jogo mais agressivo e eficiente. Diante de um Atlético que costuma começar de forma lenta, essa aposta é uma boa oportunidade de valor.

Palpite 4: Total de Gols – Chapecoense Mais de 0.5

A Chapecoense marcou em 6 das últimas 10 partidas fora de casa, e enfrenta uma equipe que tem oscilado defensivamente. Mesmo que o jogo seja equilibrado, as chances da Chape balançar as redes ao menos uma vez são consideráveis.

Quem vence Atlético Goianiense x Chapecoense

Mesmo em 4º lugar na Série B, a Chapecoense tem probabilidade de vencer de 23%, segundo as principais casas de apostas do Brasil. O Atlético-GO é o 14º e jogando em casa tem probabilidade de 49% de vencer a partida.

As odds do confronto podem ser favoráveis a quem acredita que a colocação da Chapecoense no campeonato pode influenciar no resultado final.



Vencedor Atlético-GO - Odd de 1.88 na Superbet



Empate - Odd de 3.30 na Superbet



Vencedor Chapecoense - Odd de 4.30 na Superbet



Atlético Goianiense x Chapecoense: Onde Assistir

A partida terá transmissão da Rede TV (canal aberto), pelo Desimpedidos (YouTube) e pelo streaming da Disney+.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Atlético Goianiense x Chapecoense pela Série B



📅 Data: 27 de julho de 2025



🕒 Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás



Transmissão: Rede TV, Desimpedidos e Disney+.



Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.