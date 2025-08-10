Assine UOL
Atletico Goianiense
  • E
  • E
  • D
  • D
  • V
Serie B - Brazil
Estádio Antônio Accioly
Botafogo SP
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
3.4
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.71
x
3.4
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.72
x
3.35
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.69
x
3.3
2
5.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.4
2
5.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 16:30

Atlético-GO x Botafogo-SP: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Série B, 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Atlético-GO x Botafogo-SP: veja palpite com odds altas e onde assistir ao jogo que vale mais que três pontos, é jogo de seis pontos. A disputa envolve fuga do Z4 e controle emocional. Aqui reunimos análise objetiva, tendências de mercado e odds interessantes (chegando a +7,80 em cenários específicos).


Os números recentes apontam baixa produção ofensiva do confronto e leve vantagem do mandante. Vemos espaço para linhas conservadoras (menos gols e proteção ao favorito) e seleções combinadas para elevar valor sem assumir exposição desnecessária.


Palpites de Atlético-GO x Botafogo-SP: nossas três melhores dicas



  • 🎯 Palpite: Atlético-GO vence — odd 1.72.

  • 🎯 Palpite: Menos de 2,5 gols — odd 1.47.

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam Não — odd 1.52.


A escolha combina mandante mais estável em casa com tendência de placares curtos. O Atlético tem média baixa de gols nos jogos em Goiânia, e o Botafogo sofre fora com a criação, permitindo muito sem produzir na mesma medida.


Palpites alternativos Atlético-GO x Botafogo-SP



  • 🎯 Palpite: Atlético-GO vence sem sofrer gol — odd 2.31.

  • 🎯 Palpite: Botafogo-SP abaixo de 0,5 gol — odd 1.82.

  • 🎯 Palpite: Empate no 1º tempo — odd 2.00.


Essas linhas refletem o padrão de início travado e a discrepância entre defesa mandante e ataque visitante. A margem de segurança é maior que em placares exatos, mantendo risco moderado e retorno potencialmente superior ao 1X2 simples.


💰 Atlético-GO x Botafogo-SP: palpites de odds baixas



  • 🔵 Dupla chance 1X1.16.

  • 🟢 Empate anula Atlético-GO1.26.

  • 🟡 Abaixo de 3,5 gols1.15.


⚖️ Atlético-GO x Botafogo-SP: palpites de odds médias



  • 🔵 Atlético-GO vence e abaixo 2,5/3,0 (1 e Abaixo 2.5)2.90.

  • 🟢 Margem de vitória: Atlético-GO por 1 gol3.25.

  • 🟡 Intervalo/Final X/14.30.


🚀 Atlético-GO x Botafogo-SP: palpites de odds altas



  • 🔵 Placar exato 2-0 Atlético-GO6.00.

  • 🟢 0-0 no jogo6.00.

  • 🟡 Intervalo/Final 0-0 e 1-07.80.


Informações do jogo: Atlético-GO x Botafogo-SP — onde assistir e ficha


Duelo direto na parte de baixo, valendo respiro imediato para o vencedor. Tendência de estudo longo e pontuação baixa, com o mandante mais confortável no seu gramado e o visitante precisando de eficiência rara fora.


📋 Informações completas da partida



  • Confronto: Atlético-GO x Botafogo-SP — Série B

  • 📅 Data: 10/08/25

  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia)

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Atlético-GO e Botafogo-SP chegam para o confronto


O Atlético soma 24 pontos e vive sequência recente com poucos gols a favor e contra em casa, sustentando placares curtos. Nos últimos jogos, resultados como 0-0, 2-1 e 2-0 reforçam a leitura de controle defensivo no Accioly.


O Botafogo tem 21 pontos em vinte partidas e desempenho visitante oscilante, com média alta de gols sofridos fora. A equipe precisa somar, mas encontra dificuldade para transformar volume em chances claras em estádios adversários.


Nos confrontos diretos recentes, prevaleceu placar baixo: dois empates por 1 a 1 e uma vitória simples do Botafogo por 1 a 0. O histórico sustenta cenários conservadores em linhas de gols e combinações com favoritismo mínimo ao mandante.

Ver mais Ver menos

Atletico Goianiense x Botafogo SP: Palpite do Dia

Atletico Goianiense Vence
Superbet logo
1.73
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Cruzeiro - Santos
1
1.58
SC Braga - Tondela
1
1.42
Bristol City - Milton Keynes Dons
1
1.66
Múltipla
3.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.49
Apostar agora

Atletico Goianiense x Botafogo SP: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Goianiense x Botafogo SP: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
Botafogo SP
1 - 1
Atletico Goianiense
2023 Serie B
Botafogo SP
1 - 0
Atletico Goianiense
2023 Serie B
Atletico Goianiense
1 - 1
Botafogo SP
2019 Serie B
Botafogo SP
0 - 0
Atletico Goianiense
2019 Serie B
Atletico Goianiense
1 - 2
Botafogo SP

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico Goianiense
Empate
Botafogo SP

Jogo Responsável


Apostar exige controle emocional e gestão de banca. Defina limites, evite recuperar perdas e não trate apostas como renda. Use metas realistas e aceite a variância. Se precisar, busque suporte e conheça o conteúdo de Jogo Responsável.



  • Orçamento fixo semanal ou mensal (reserve um valor que não afete contas essenciais e cumpra o teto estabelecido).

  • Stop-loss e stop-win (pare ao atingir limites definidos para o dia, mesmo quando estiver ganhando).

  • Tempo de tela (defina janelas para análise e apostas, reduza decisões apressadas em jogos ao vivo).

  • Sem álcool ou gatilhos emocionais (não aposte para aliviar estresse ou recuperar perdas, procure pausas).

  • Verifique a licença da casa (priorize operadores regulados e com canais de atendimento acessíveis).

  • Bloqueios e alertas (use limites de depósito, lembretes de sessão e autoexclusão temporária quando necessário).


Se algo fugir do controle, pare, respire e peça ajuda. Apostas são entretenimento. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

America-RN
  • E
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Juazeirense
  • E
  • D
  • E
  • V
  • V

America-RN Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bristol Rovers
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Cambridge United
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E

Bristol Rovers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fatih Karagümrük
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Istanbul Basaksehir
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Istanbul Basaksehir Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Vasco DA Gama
  • V
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Atletico-MG
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Vasco DA Gama Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
U.N.A.M. - Pumas
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

U.N.A.M. - Pumas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Coventry
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Luton
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Defensa Y Justicia
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Deportivo Riestra
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Defensa Y Justicia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
New York Red Bulls
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Real Salt Lake
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

New York Red Bulls Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites