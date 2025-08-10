- E
- E
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
Atlético-GO x Botafogo-SP: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Série B, 10/08
Atlético-GO x Botafogo-SP: veja palpite com odds altas e onde assistir ao jogo que vale mais que três pontos, é jogo de seis pontos. A disputa envolve fuga do Z4 e controle emocional. Aqui reunimos análise objetiva, tendências de mercado e odds interessantes (chegando a +7,80 em cenários específicos).
Os números recentes apontam baixa produção ofensiva do confronto e leve vantagem do mandante. Vemos espaço para linhas conservadoras (menos gols e proteção ao favorito) e seleções combinadas para elevar valor sem assumir exposição desnecessária.
Palpites de Atlético-GO x Botafogo-SP: nossas três melhores dicas
- 🎯 Palpite: Atlético-GO vence — odd 1.72.
- 🎯 Palpite: Menos de 2,5 gols — odd 1.47.
- 🎯 Palpite: Ambos marcam Não — odd 1.52.
A escolha combina mandante mais estável em casa com tendência de placares curtos. O Atlético tem média baixa de gols nos jogos em Goiânia, e o Botafogo sofre fora com a criação, permitindo muito sem produzir na mesma medida.
Palpites alternativos Atlético-GO x Botafogo-SP
- 🎯 Palpite: Atlético-GO vence sem sofrer gol — odd 2.31.
- 🎯 Palpite: Botafogo-SP abaixo de 0,5 gol — odd 1.82.
- 🎯 Palpite: Empate no 1º tempo — odd 2.00.
Essas linhas refletem o padrão de início travado e a discrepância entre defesa mandante e ataque visitante. A margem de segurança é maior que em placares exatos, mantendo risco moderado e retorno potencialmente superior ao 1X2 simples.
💰 Atlético-GO x Botafogo-SP: palpites de odds baixas
- 🔵 Dupla chance 1X — 1.16.
- 🟢 Empate anula Atlético-GO — 1.26.
- 🟡 Abaixo de 3,5 gols — 1.15.
⚖️ Atlético-GO x Botafogo-SP: palpites de odds médias
- 🔵 Atlético-GO vence e abaixo 2,5/3,0 (1 e Abaixo 2.5) — 2.90.
- 🟢 Margem de vitória: Atlético-GO por 1 gol — 3.25.
- 🟡 Intervalo/Final X/1 — 4.30.
🚀 Atlético-GO x Botafogo-SP: palpites de odds altas
- 🔵 Placar exato 2-0 Atlético-GO — 6.00.
- 🟢 0-0 no jogo — 6.00.
- 🟡 Intervalo/Final 0-0 e 1-0 — 7.80.
Informações do jogo: Atlético-GO x Botafogo-SP — onde assistir e ficha
Duelo direto na parte de baixo, valendo respiro imediato para o vencedor. Tendência de estudo longo e pontuação baixa, com o mandante mais confortável no seu gramado e o visitante precisando de eficiência rara fora.
📋 Informações completas da partida
- ⚽ Confronto: Atlético-GO x Botafogo-SP — Série B
- 📅 Data: 10/08/25
- ⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia)
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Atlético-GO e Botafogo-SP chegam para o confronto
O Atlético soma 24 pontos e vive sequência recente com poucos gols a favor e contra em casa, sustentando placares curtos. Nos últimos jogos, resultados como 0-0, 2-1 e 2-0 reforçam a leitura de controle defensivo no Accioly.
O Botafogo tem 21 pontos em vinte partidas e desempenho visitante oscilante, com média alta de gols sofridos fora. A equipe precisa somar, mas encontra dificuldade para transformar volume em chances claras em estádios adversários.
Nos confrontos diretos recentes, prevaleceu placar baixo: dois empates por 1 a 1 e uma vitória simples do Botafogo por 1 a 0. O histórico sustenta cenários conservadores em linhas de gols e combinações com favoritismo mínimo ao mandante.
Atletico Goianiense x Botafogo SP: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atletico Goianiense x Botafogo SP: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atletico Goianiense x Botafogo SP: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar exige controle emocional e gestão de banca. Defina limites, evite recuperar perdas e não trate apostas como renda. Use metas realistas e aceite a variância. Se precisar, busque suporte e conheça o conteúdo de Jogo Responsável.
- Orçamento fixo semanal ou mensal (reserve um valor que não afete contas essenciais e cumpra o teto estabelecido).
- Stop-loss e stop-win (pare ao atingir limites definidos para o dia, mesmo quando estiver ganhando).
- Tempo de tela (defina janelas para análise e apostas, reduza decisões apressadas em jogos ao vivo).
- Sem álcool ou gatilhos emocionais (não aposte para aliviar estresse ou recuperar perdas, procure pausas).
- Verifique a licença da casa (priorize operadores regulados e com canais de atendimento acessíveis).
- Bloqueios e alertas (use limites de depósito, lembretes de sessão e autoexclusão temporária quando necessário).
Se algo fugir do controle, pare, respire e peça ajuda. Apostas são entretenimento.
Jogos do Dia
- E
- V
- V
- E
- E
- E
- D
- E
- V
- V
America-RN Vence
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- E
Bristol Rovers Vence
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
Istanbul Basaksehir Vence
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- E
- V
U.N.A.M. - Pumas Vence
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- E
- V
- V
Empate
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- V
Defensa Y Justicia Vence
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- D
New York Red Bulls Vence