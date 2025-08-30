Assine UOL
Atlético-GO x Amazonas Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (31/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Atlético-GO e Amazonas se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O duelo terá transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Disney+.


O Dragão busca uma vitória em casa para se afastar de perto da zona de rebaixamento e melhorar sua situação na tabela. Já o Amazonas chega para o duelo precisando somar pontos para sair do Z4 e ganhar um fôlego novo na competição.


Confira nossos palpites de Atlético-GO x Amazonas, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Atlético-GO x Amazonas: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Atlético-GO x Amazonas, observamos o momento de cada time. O Atlético-GO joga em casa, onde tem um desempenho razoável, e o Amazonas luta para se afastar do Z4. A necessidade de vitória dos dois times nos leva a crer em um jogo aberto e com chances para ambos os lados.


Analisamos os dados mais recentes para traçar as melhores apostas. A fragilidade defensiva de ambas as equipes pode ser um fator crucial. Por outro lado, a necessidade de pontos do Amazonas pode fazer com que o time se arrisque mais no ataque, o que pode resultar em um jogo com mais gols.



  • 🎯 Vitória do Atlético-GO - odd 1.85

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.30


Palpites Alternativos Atlético-GO x Amazonas


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O Atlético-GO costuma se impor em casa, mas o Amazonas, mesmo em fase difícil, pode surpreender. 


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca algo fora do comum. O fato do Amazonas lutar contra o rebaixamento pode fazer com que o time seja mais agressivo. Já o Atlético-GO precisa da vitória para se recuperar, o que pode abrir a partida para mais gols.



  • 🎯 Handicap Asiático -0.5 Atlético-GO - odd 1.85

  • 🎯 Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.50

  • 🎯 Vitória do Amazonas ou Empate - odd 2.05


Super Palpites Atlético-GO x Amazonas



  • 🚀 Placar Exato: 2x1 Atlético-GO - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Atlético-GO x Amazonas


Se você prefere apostas mais seguras, com um risco menor, os mercados de odds baixas são uma boa opção.


Eles oferecem um retorno mais modesto, mas a chance de acerto é maior, sendo uma boa escolha para quem busca consistência em seus palpites. Levando em conta o momento e a necessidade de vitória do Dragão, as chances são boas.



  • 🔵 Vitória do Atlético-GO - odd 1.85

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols - odd 1.45

  • 🟡 Goiás e Atlético-GO marcam - odd 2.10


⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético-GO x Amazonas


Os palpites de odds médias buscam um equilíbrio entre o risco e o retorno. Eles oferecem um bom lucro e são ideais para quem já tem mais experiência em apostas.


Neste jogo, podemos encontrar mercados interessantes, levando em conta a fragilidade defensiva do Amazonas e a necessidade de vitória do Atlético-GO.



  • 🔵 Gols no 1º tempo: mais de 1.5 - odd 2.50

  • 🟢 Vitória do Atlético-GO e mais de 2.5 gols - odd 3.25

  • 🟡 Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Atlético-GO x Amazonas


As odds altas são para quem gosta de apostar com um risco maior, mas com a possibilidade de um retorno significativo. Estes palpites são mais ousados e podem pegar o apostador de surpresa.


O confronto tem potencial para um placar elástico, caso o Dragão imponha seu ritmo de jogo em casa e o Amazonas não consiga se defender.



  • 🔵 Placar Exato: 3x1 Atlético-GO - odd 9.50

  • 🟢 Vitória do Atlético-GO sem sofrer gols - odd 6.50

  • 🟡 Atlético-GO vence os 2 tempos - odd 6.00


Atlético-GO x Amazonas: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Atlético-GO e Amazonas se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, às 16h e a partida terá transmissão da ESPN e Disney+.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Atlético-GO x Amazonas - Brasileirão Série B 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Atlético-GO e Amazonas Chegam Para o Confronto


O Atlético-GO chega para este confronto com a missão de se recuperar e se afastar da zona de rebaixamento. O time precisa de uma vitória em casa para ganhar confiança e retomar o rumo na competição.


O Dragão tem a oportunidade de aproveitar a fragilidade do adversário para somar os 3 pontos.


Já o Amazonas, embora esteja em uma situação delicada, vem para o jogo com a esperança de surpreender o adversário. O time sabe que precisa de pontos para sair do Z4, e uma vitória fora de casa pode ser um divisor de águas na competição.


Últimos Jogos do Atlético-GO


O Atlético-GO teve um desempenho recente com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe vem de um empate fora de casa contra o Cuiabá, o que mostra que o time tem potencial. A equipe busca a consistência ideal para se manter na parte de cima da tabela.


O time tem mostrado um bom poder de reação, mas a defesa tem cedido alguns gols, o que pode ser um fator a ser corrigido pelo técnico. O jogo contra o Amazonas é uma boa oportunidade para o time se reajustar e manter o embalo da última vitória.



  • 🟡 Cuiabá 2x2 Atlético-GO - Brasileirão Série B

  • ❌ Atlético-GO 1x3 Ferroviária-SP - Brasileirão Série B

  • ✅ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP - Brasileirão Série B

  • 🟡 Athletic Club 1x1 Atlético-GO - Brasileirão Série B

  • ✅ Atlético-GO 2x0 Chapecoense - Brasileirão Série B


Últimos Jogos do Amazonas


O Amazonas vem de um desempenho irregular, com três empates nos últimos cinco jogos. A equipe precisa de um bom resultado fora de casa para ganhar confiança e se afastar da zona de rebaixamento da Série B.


O time tem a segunda pior defesa do campeonato, o que mostra a dificuldade de se defender. O técnico busca soluções para melhorar o desempenho defensivo e surpreender o Atlético-GO, que é o favorito para a partida.



  • ✅ Avaí 1x2 Amazonas - Brasileirão Série B

  • 🟡 Amazonas 2x2 América-MG - Brasileirão Série B

  • ❌ Ferroviária 2x1 Amazonas - Brasileirão Série B

  • 🟡 Amazonas 2x2 Goiás - Brasileirão Série B

  • 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas - Brasileirão Série B


 

Atletico Goianiense x Amazonas: Palpite do Dia

Atletico Goianiense x Amazonas: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Goianiense x Amazonas: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie B
Amazonas
1 - 1
Atletico Goianiense

Nossa Opinião para Atlético-GO x Amazonas


O confronto entre Atlético-GO e Amazonas coloca frente a frente dois times com objetivos distintos na Série B. O Atlético-GO luta para se recuperar e o Amazonas busca se manter na competição. A diferença de momento dos times e o fator casa do Atlético-GO fazem do time goiano o favorito para a partida.


Apesar do momento delicado, o Amazonas tem a chance de surpreender o adversário. O fato de ambos os times precisarem da vitória pode abrir a partida para mais gols e, talvez, um placar elástico. Por isso, a nossa dica é arriscar nos mercados de gols e placar exato.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

