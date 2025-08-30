Atlético-GO x Amazonas Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (31/08)

Atlético-GO e Amazonas se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O duelo terá transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Disney+.

O Dragão busca uma vitória em casa para se afastar de perto da zona de rebaixamento e melhorar sua situação na tabela. Já o Amazonas chega para o duelo precisando somar pontos para sair do Z4 e ganhar um fôlego novo na competição.

Confira nossos palpites de Atlético-GO x Amazonas, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Atlético-GO x Amazonas: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Atlético-GO x Amazonas, observamos o momento de cada time. O Atlético-GO joga em casa, onde tem um desempenho razoável, e o Amazonas luta para se afastar do Z4. A necessidade de vitória dos dois times nos leva a crer em um jogo aberto e com chances para ambos os lados.

Analisamos os dados mais recentes para traçar as melhores apostas. A fragilidade defensiva de ambas as equipes pode ser um fator crucial. Por outro lado, a necessidade de pontos do Amazonas pode fazer com que o time se arrisque mais no ataque, o que pode resultar em um jogo com mais gols.



🎯 Vitória do Atlético-GO - odd 1.85

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.30



Palpites Alternativos Atlético-GO x Amazonas

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O Atlético-GO costuma se impor em casa, mas o Amazonas, mesmo em fase difícil, pode surpreender.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca algo fora do comum. O fato do Amazonas lutar contra o rebaixamento pode fazer com que o time seja mais agressivo. Já o Atlético-GO precisa da vitória para se recuperar, o que pode abrir a partida para mais gols.



🎯 Handicap Asiático -0.5 Atlético-GO - odd 1.85

🎯 Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.50

🎯 Vitória do Amazonas ou Empate - odd 2.05



Super Palpites Atlético-GO x Amazonas



🚀 Placar Exato: 2x1 Atlético-GO - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Atlético-GO x Amazonas

Se você prefere apostas mais seguras, com um risco menor, os mercados de odds baixas são uma boa opção.

Eles oferecem um retorno mais modesto, mas a chance de acerto é maior, sendo uma boa escolha para quem busca consistência em seus palpites. Levando em conta o momento e a necessidade de vitória do Dragão, as chances são boas.



🔵 Vitória do Atlético-GO - odd 1.85

🟢 Mais de 1.5 Gols - odd 1.45

🟡 Goiás e Atlético-GO marcam - odd 2.10



⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético-GO x Amazonas

Os palpites de odds médias buscam um equilíbrio entre o risco e o retorno. Eles oferecem um bom lucro e são ideais para quem já tem mais experiência em apostas.

Neste jogo, podemos encontrar mercados interessantes, levando em conta a fragilidade defensiva do Amazonas e a necessidade de vitória do Atlético-GO.



🔵 Gols no 1º tempo: mais de 1.5 - odd 2.50

🟢 Vitória do Atlético-GO e mais de 2.5 gols - odd 3.25

🟡 Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Atlético-GO x Amazonas

As odds altas são para quem gosta de apostar com um risco maior, mas com a possibilidade de um retorno significativo. Estes palpites são mais ousados e podem pegar o apostador de surpresa.

O confronto tem potencial para um placar elástico, caso o Dragão imponha seu ritmo de jogo em casa e o Amazonas não consiga se defender.



🔵 Placar Exato: 3x1 Atlético-GO - odd 9.50

🟢 Vitória do Atlético-GO sem sofrer gols - odd 6.50

🟡 Atlético-GO vence os 2 tempos - odd 6.00



Atlético-GO x Amazonas: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Atlético-GO e Amazonas se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, às 16h e a partida terá transmissão da ESPN e Disney+.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Atlético-GO x Amazonas - Brasileirão Série B 2025

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Atlético-GO e Amazonas Chegam Para o Confronto

O Atlético-GO chega para este confronto com a missão de se recuperar e se afastar da zona de rebaixamento. O time precisa de uma vitória em casa para ganhar confiança e retomar o rumo na competição.

O Dragão tem a oportunidade de aproveitar a fragilidade do adversário para somar os 3 pontos.

Já o Amazonas, embora esteja em uma situação delicada, vem para o jogo com a esperança de surpreender o adversário. O time sabe que precisa de pontos para sair do Z4, e uma vitória fora de casa pode ser um divisor de águas na competição.

Últimos Jogos do Atlético-GO

O Atlético-GO teve um desempenho recente com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe vem de um empate fora de casa contra o Cuiabá, o que mostra que o time tem potencial. A equipe busca a consistência ideal para se manter na parte de cima da tabela.

O time tem mostrado um bom poder de reação, mas a defesa tem cedido alguns gols, o que pode ser um fator a ser corrigido pelo técnico. O jogo contra o Amazonas é uma boa oportunidade para o time se reajustar e manter o embalo da última vitória.



🟡 Cuiabá 2x2 Atlético-GO - Brasileirão Série B



❌ Atlético-GO 1x3 Ferroviária-SP - Brasileirão Série B



✅ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP - Brasileirão Série B



🟡 Athletic Club 1x1 Atlético-GO - Brasileirão Série B



✅ Atlético-GO 2x0 Chapecoense - Brasileirão Série B



Últimos Jogos do Amazonas

O Amazonas vem de um desempenho irregular, com três empates nos últimos cinco jogos. A equipe precisa de um bom resultado fora de casa para ganhar confiança e se afastar da zona de rebaixamento da Série B.

O time tem a segunda pior defesa do campeonato, o que mostra a dificuldade de se defender. O técnico busca soluções para melhorar o desempenho defensivo e surpreender o Atlético-GO, que é o favorito para a partida.