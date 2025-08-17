- V
Atlético-GO x Ferroviária Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (17/08)
O Estádio Antônio Accioly será o palco de um confronto direto na Série B 2025. Atlético-GO e Ferroviária se enfrentam neste domingo (17/08), às 18:30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada da competição, com transmissão da ESPN e Disney+.
Com os dois times separados por apenas um ponto na tabela, a vitória é fundamental para ambos os lados na busca pela parte de cima da tabela. A partida promete ser um duelo estratégico e muito disputado.
Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.
Palpites para o Atlético-GO x Ferroviária
Nossa análise aponta um favoritismo para o time da casa. O Atlético-GO tem um retrospecto melhor jogando em seus domínios, e uma defesa sólida, o que pode ser o diferencial para a partida.
- Resultado Final: Atlético-GO - odd de 1.73
- Total de Gols: Acima de 1.5 - odd de 1.47
- Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.57
As estatísticas mostram que o Atlético-GO tem um bom desempenho em casa, com 5 vitórias e 4 empates em 11 jogos. Sua defesa em casa é sólida, com média de 0.33 gols sofridos por jogo, o que faz da aposta em Ambos os Times Marcam: Não uma opção com boas chances de acerto.
Análise de Atlético-GO x Ferroviária
O Atlético-GO entra em campo na 11ª posição da Série B, com 27 pontos, enquanto a Ferroviária está em 13º lugar, com 26 pontos. A diferença de apenas um ponto torna o confronto direto ainda mais importante para as ambições de ambos na competição.
Momento do Atlético-GO
O Atlético-GO vem de uma vitória e um empate em seus últimos dois jogos, com uma defesa sólida e um ataque que tem tido dificuldades para marcar. Em casa, a equipe tem um bom retrospecto, com apenas duas derrotas em 11 jogos. A equipe precisa da vitória para se aproximar do G4.
Momento da Ferroviária
A Ferroviária chega para o jogo com uma sequência positiva, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.1 gols por partida, mas a defesa é um pouco mais vulnerável, o que pode ser um problema contra o Atlético-GO.
O que esperar da Partida
Com o Atlético-GO jogando em casa e buscando os três pontos para subir na tabela, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. A Ferroviária, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. Esperamos uma partida bastante disputada, com um favoritismo para o time da casa.
Histórico Recente e Estatísticas
O confronto direto mais recente entre os dois times, em abril de 2025, terminou com vitória da Ferroviária por 2 a 0.
Últimos 5 jogos do Atlético-GO
- ✅ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP
- 🟡 Athletic 1x1 Atlético-GO
- 🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense
- ❌ Operário 3x0 Atlético-GO
- ❌ Atlético-GO 0x1 Criciúma
Últimos 5 jogos da Ferroviária
- ✅ Ferroviária 2x1 Amazonas
- ✅ Remo 0x2 Ferroviária
- 🟡 Ferroviária 0x0 Operário
- 🟡 Athletico-PR 1x1 Ferroviária
- ❌ Ferroviária 1x2 Athletic
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Atlético-GO e Ferroviária, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Antônio Accioly a partir das 18:30 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Atlético-GO x Ferroviária
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly
Atletico Goianiense x Ferroviária: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Atlético-GO x Ferroviária?
Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.
Que dia é o jogo entre Atlético-GO e Ferroviária?
O jogo acontece neste domingo, 17 de agosto.
Quem tem mais chance de vencer?
As odds apontam um favoritismo para o Atlético-GO.
---
Com base na nossa análise, acreditamos que o Atlético-GO tem todas as condições para estrear com vitória. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
