Atletico Goianiense
Serie B - Brazil
Ferroviária
Atlético-GO x Ferroviária Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (17/08)

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O Estádio Antônio Accioly será o palco de um confronto direto na Série B 2025. Atlético-GO e Ferroviária se enfrentam neste domingo (17/08), às 18:30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada da competição, com transmissão da ESPN e Disney+.


Com os dois times separados por apenas um ponto na tabela, a vitória é fundamental para ambos os lados na busca pela parte de cima da tabela. A partida promete ser um duelo estratégico e muito disputado.


Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.


Palpites para o Atlético-GO x Ferroviária


Nossa análise aponta um favoritismo para o time da casa. O Atlético-GO tem um retrospecto melhor jogando em seus domínios, e uma defesa sólida, o que pode ser o diferencial para a partida.



  • Resultado Final: Atlético-GO - odd de 1.73

  • Total de Gols: Acima de 1.5 - odd de 1.47

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.57


As estatísticas mostram que o Atlético-GO tem um bom desempenho em casa, com 5 vitórias e 4 empates em 11 jogos. Sua defesa em casa é sólida, com média de 0.33 gols sofridos por jogo, o que faz da aposta em Ambos os Times Marcam: Não uma opção com boas chances de acerto.


Análise de Atlético-GO x Ferroviária


O Atlético-GO entra em campo na 11ª posição da Série B, com 27 pontos, enquanto a Ferroviária está em 13º lugar, com 26 pontos. A diferença de apenas um ponto torna o confronto direto ainda mais importante para as ambições de ambos na competição.


Momento do Atlético-GO


O Atlético-GO vem de uma vitória e um empate em seus últimos dois jogos, com uma defesa sólida e um ataque que tem tido dificuldades para marcar. Em casa, a equipe tem um bom retrospecto, com apenas duas derrotas em 11 jogos. A equipe precisa da vitória para se aproximar do G4.


Momento da Ferroviária


A Ferroviária chega para o jogo com uma sequência positiva, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.1 gols por partida, mas a defesa é um pouco mais vulnerável, o que pode ser um problema contra o Atlético-GO.


O que esperar da Partida


Com o Atlético-GO jogando em casa e buscando os três pontos para subir na tabela, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. A Ferroviária, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. Esperamos uma partida bastante disputada, com um favoritismo para o time da casa.


Histórico Recente e Estatísticas


O confronto direto mais recente entre os dois times, em abril de 2025, terminou com vitória da Ferroviária por 2 a 0.


Últimos 5 jogos do Atlético-GO



  • ✅ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP

  • 🟡 Athletic 1x1 Atlético-GO

  • 🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense

  • ❌ Operário 3x0 Atlético-GO

  • ❌ Atlético-GO 0x1 Criciúma


Últimos 5 jogos da Ferroviária



  • ✅ Ferroviária 2x1 Amazonas

  • ✅ Remo 0x2 Ferroviária

  • 🟡 Ferroviária 0x0 Operário

  • 🟡 Athletico-PR 1x1 Ferroviária

  • ❌ Ferroviária 1x2 Athletic


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Atlético-GO e Ferroviária, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Antônio Accioly a partir das 18:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Atlético-GO x Ferroviária

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly

Atletico Goianiense x Ferroviária: Palpite do Dia

Atletico Goianiense Vence
Superbet logo
1.8
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Atletico Goianiense x Ferroviária: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Goianiense x Ferroviária: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Ferroviária
2 - 0
Atletico Goianiense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico Goianiense
Empate
Ferroviária

Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Atlético-GO x Ferroviária?


Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.


Que dia é o jogo entre Atlético-GO e Ferroviária?


O jogo acontece neste domingo, 17 de agosto.


Quem tem mais chance de vencer?


As odds apontam um favoritismo para o Atlético-GO.


---


Com base na nossa análise, acreditamos que o Atlético-GO tem todas as condições para estrear com vitória. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

