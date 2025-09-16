Assine UOL
Atlético-GO x Avaí: Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Brasileiro Série B (16/09)

Publicado
16.09.2025
Atualizado em
16.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Atlético-GO e Avaí se enfrentam nesta terça-feira, 16 de setembro, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. O confronto acontece às 19:30 (horário de Brasília) no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.


Este é um duelo chave para duas equipes do meio da tabela que sonham em se aproximar do G-4. Separados por apenas quatro pontos, o vencedor dá um passo importante para se manter na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.


Confira nossos palpites de Atlético-GO x Avaí, saiba onde assistir ao vivo e veja as análises completas. Aproveite para conferir também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Atlético-GO x Avaí: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Atlético-GO x Avaí, levamos em conta o forte retrospecto do time goiano em casa e o histórico recente do confronto direto. O Dragão não perde para o Avaí há quatro jogos e costuma ser muito consistente em seus domínios.



  • 🎯 Mais de 1.5 gols - odd 1.43

  • 🎯 Handicap Asiático -1.0 Atlético-GO - odd 2.90

  • 🎯 Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.42


Palpites Alternativos Atlético-GO x Avaí


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A aposta na vitória do mandante sem sofrer gols é interessante, já que o Avaí tem dificuldades como visitante e o Atlético-GO é sólido em casa.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem confia no favoritismo do Dragão. O histórico do confronto e a campanha das equipes na Série B reforçam a tendência de um resultado positivo para os goianos.



  • 🎯 Resultado Final: Atlético-GO - odd 1.99

  • 🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.71

  • 🎯 Atlético-GO para vencer sem sofrer gols - odd 2.85


Super Palpites Atlético-GO x Avaí


Se você procura uma odd realmente alta, o placar exato é uma excelente pedida. Uma vitória por 2 a 0 para o Atlético-GO reflete o favoritismo da casa, se alinha com o handicap -1.0 e oferece um retorno bastante elevado.



  • 🚀 Resultado Exato: 2 a 0 para o Atlético-GO - odd 7.60


💰 Palpites de Odds Baixas Atlético-GO x Avaí



  • 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.43

  • 🟢 Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.42

  • 🟡 Dupla Chance: Atlético-GO ou Empate (1X) - odd 1.23


⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético-GO x Avaí



  • 🔵 Resultado Final: Atlético-GO - odd 1.99

  • 🟢 Handicap Asiático -1.0 Atlético-GO - odd 2.90

  • 🟡 Atlético-GO vence o 1º tempo - odd 2.65


🚀 Palpites de Odds Altas Atlético-GO x Avaí



  • 🔵 Resultado Exato: 2 a 0 Atlético-GO - odd 7.60

  • 🟢 Resultado Exato: 1 a 0 Atlético-GO - odd 5.60

  • 🟡 Resultado Exato: 2 a 1 Atlético-GO - odd 8.60


Atlético-GO x Avaí: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Atlético-GO x Avaí - Brasileiro Série B 2025

  • 📅 Data: 16/09/2025

  • Horário: 19:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Atlético-GO e Avaí Chegam Para o Confronto


O Atlético-GO ocupa a 14ª posição com 32 pontos, enquanto o Avaí está um pouco acima, em 11º lugar com 36 pontos. Uma vitória é fundamental para ambos se distanciarem da parte de baixo e começarem a sonhar com uma vaga no G-4.


O histórico recente do confronto direto favorece amplamente o time goiano. Nos últimos cinco jogos entre eles, foram três vitórias do Atlético-GO e dois empates. O Avaí não consegue superar o Dragão desde 2021, antes do período analisado.


Últimos Jogos do Atlético-GO


O Dragão vem de uma sequência de três jogos sem perder, mostrando poder de reação. A equipe se destaca pela força em casa, onde venceu seis dos 13 jogos que disputou na Série B, perdendo apenas três vezes diante de sua torcida.



  • 🟡 Novorizontino 1x1 Atlético-GO - Série B

  • ✅ Atlético-GO 2x0 Amazonas - Série B

  • 🟡 Cuiabá 2-2 Atlético-GO - Série B

  • ❌ Atlético-GO 1x3 Ferroviária - Série B

  • ✅ Atlético-GO 2x0 Botafogo SP - Série B


Últimos Jogos do Avaí


O Avaí vive um momento de altos e baixos, alternando vitórias em casa com resultados ruins como visitante. Fora da Ressacada, o time catarinense tem um desempenho fraco, com apenas duas vitórias em 12 partidas disputadas na competição.



  • ✅ Avaí 2x1 Goiás - Série B

  • ❌ América MG 2x0 Avaí - Série B

  • ❌ Avaí 1x2 Amazonas - Série B

  • 🟡 Operário 0x0 Avaí - Série B

  • ✅ Avaí 2x0 Cuiabá - Série B


Nossa Opinião para Atlético-GO x Avaí


O fator casa, somado ao retrospecto favorável no confronto direto, coloca o Atlético-GO como o grande favorito para vencer a partida. O time goiano precisa dos três pontos para subir na tabela e deve se impor desde o início.


A expectativa é de um jogo típico de Série B, muito disputado, mas com a qualidade técnica e a força da torcida pesando a favor do Dragão. Uma vitória dos mandantes é o cenário mais provável para este confronto.

Atletico Goianiense x Avai: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Goianiense x Avai: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie B
Avai
0 - 0
Atletico Goianiense
2023 Serie B
Avai
0 - 2
Atletico Goianiense
2023 Serie B
Atletico Goianiense
0 - 0
Avai
2022 Serie A
Avai
1 - 2
Atletico Goianiense
2022 Serie A
Atletico Goianiense
2 - 1
Avai

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico Goianiense
Empate
Avai

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

