Atlético-GO x Avaí: Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Brasileiro Série B (16/09)

Atlético-GO e Avaí se enfrentam nesta terça-feira, 16 de setembro, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. O confronto acontece às 19:30 (horário de Brasília) no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Este é um duelo chave para duas equipes do meio da tabela que sonham em se aproximar do G-4. Separados por apenas quatro pontos, o vencedor dá um passo importante para se manter na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

Confira nossos palpites de Atlético-GO x Avaí, saiba onde assistir ao vivo e veja as análises completas. Aproveite para conferir também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Atlético-GO x Avaí: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Atlético-GO x Avaí, levamos em conta o forte retrospecto do time goiano em casa e o histórico recente do confronto direto. O Dragão não perde para o Avaí há quatro jogos e costuma ser muito consistente em seus domínios.



🎯 Mais de 1.5 gols - odd 1.43

🎯 Handicap Asiático -1.0 Atlético-GO - odd 2.90

🎯 Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.42



Palpites Alternativos Atlético-GO x Avaí

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A aposta na vitória do mandante sem sofrer gols é interessante, já que o Avaí tem dificuldades como visitante e o Atlético-GO é sólido em casa.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem confia no favoritismo do Dragão. O histórico do confronto e a campanha das equipes na Série B reforçam a tendência de um resultado positivo para os goianos.



🎯 Resultado Final: Atlético-GO - odd 1.99

🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.71

🎯 Atlético-GO para vencer sem sofrer gols - odd 2.85



Super Palpites Atlético-GO x Avaí

Se você procura uma odd realmente alta, o placar exato é uma excelente pedida. Uma vitória por 2 a 0 para o Atlético-GO reflete o favoritismo da casa, se alinha com o handicap -1.0 e oferece um retorno bastante elevado.



🚀 Resultado Exato: 2 a 0 para o Atlético-GO - odd 7.60



💰 Palpites de Odds Baixas Atlético-GO x Avaí



🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.43

🟢 Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.42

🟡 Dupla Chance: Atlético-GO ou Empate (1X) - odd 1.23



⚖️ Palpites de Odds Médias Atlético-GO x Avaí



🔵 Resultado Final: Atlético-GO - odd 1.99

🟢 Handicap Asiático -1.0 Atlético-GO - odd 2.90

🟡 Atlético-GO vence o 1º tempo - odd 2.65



🚀 Palpites de Odds Altas Atlético-GO x Avaí



🔵 Resultado Exato: 2 a 0 Atlético-GO - odd 7.60

🟢 Resultado Exato: 1 a 0 Atlético-GO - odd 5.60

🟡 Resultado Exato: 2 a 1 Atlético-GO - odd 8.60



Atlético-GO x Avaí: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Atlético-GO x Avaí - Brasileiro Série B 2025

📅 Data: 16/09/2025

⏰ Horário: 19:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Atlético-GO e Avaí Chegam Para o Confronto

O Atlético-GO ocupa a 14ª posição com 32 pontos, enquanto o Avaí está um pouco acima, em 11º lugar com 36 pontos. Uma vitória é fundamental para ambos se distanciarem da parte de baixo e começarem a sonhar com uma vaga no G-4.

O histórico recente do confronto direto favorece amplamente o time goiano. Nos últimos cinco jogos entre eles, foram três vitórias do Atlético-GO e dois empates. O Avaí não consegue superar o Dragão desde 2021, antes do período analisado.

Últimos Jogos do Atlético-GO

O Dragão vem de uma sequência de três jogos sem perder, mostrando poder de reação. A equipe se destaca pela força em casa, onde venceu seis dos 13 jogos que disputou na Série B, perdendo apenas três vezes diante de sua torcida.



🟡 Novorizontino 1x1 Atlético-GO - Série B



✅ Atlético-GO 2x0 Amazonas - Série B



🟡 Cuiabá 2-2 Atlético-GO - Série B



❌ Atlético-GO 1x3 Ferroviária - Série B



✅ Atlético-GO 2x0 Botafogo SP - Série B



Últimos Jogos do Avaí

O Avaí vive um momento de altos e baixos, alternando vitórias em casa com resultados ruins como visitante. Fora da Ressacada, o time catarinense tem um desempenho fraco, com apenas duas vitórias em 12 partidas disputadas na competição.



✅ Avaí 2x1 Goiás - Série B



❌ América MG 2x0 Avaí - Série B



❌ Avaí 1x2 Amazonas - Série B



🟡 Operário 0x0 Avaí - Série B



✅ Avaí 2x0 Cuiabá - Série B



Nossa Opinião para Atlético-GO x Avaí

O fator casa, somado ao retrospecto favorável no confronto direto, coloca o Atlético-GO como o grande favorito para vencer a partida. O time goiano precisa dos três pontos para subir na tabela e deve se impor desde o início.

A expectativa é de um jogo típico de Série B, muito disputado, mas com a qualidade técnica e a força da torcida pesando a favor do Dragão. Uma vitória dos mandantes é o cenário mais provável para este confronto.