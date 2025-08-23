Assine UOL
Atletico Madrid
La Liga - Spain
Elche
Odds Pré-Jogo
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:30

Atletico de Madrid x Elche: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, La Liga, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Atlético de Madrid x Elche: Palpite Odds Altas +5, +7 para o duelo da 2ª rodada da La Liga. O jogo acontece neste sábado, 23/08, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano.


Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds baixas


🔎 Nesta faixa entram escolhas mais conservadoras, geralmente indicadas para quem prefere segurança em suas apostas, ainda que com retorno menor.



  • 🏆 Palpite: Resultado Final: Atlético de Madrid vence – odd 1.25

  • ⚽ Palpite: Atlético de Madrid marca mais de 1.5 gols – odd 1.40

  • 🛡️ Palpite: Atlético de Madrid ou empate (dupla chance) – odd 1.06

  • ⏱️ Palpite: Atlético de Madrid vence o 2º tempo – odd 1.55

  • 🔒 Palpite: Elche não marca no 1º tempo – odd 1.35


🔎 O Atlético é muito superior tecnicamente e costuma dominar em casa, o que torna palpites no mercado de vitória simples e gols do mandante bem seguros. Já o Elche tem dificuldade ofensiva, reforçando o valor da linha contra gols nos primeiros minutos.


Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds médias


🔎 Nesta faixa estão palpites de risco moderado, combinando boas chances de acerto com retornos interessantes.



  • 🎯 Palpite: Atlético de Madrid vence o 1º tempo – odd 1.66

  • ⚔️ Palpite: Elche menos de 0.5 gols no jogo – odd 1.80

  • 🚀 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 2.05

  • 🧤 Palpite: Atlético de Madrid vence sem sofrer gols – odd 2.10

  • ⏳ Palpite: Gol antes dos 30 minutos – odd 1.95


🔎 O Atlético deve assumir o controle cedo, criando condições para abrir o placar já no primeiro tempo. A defesa sólida do time de Simeone também dá valor ao mercado de “sem sofrer gols”. Já a linha de mais de 2.5 gols depende do aproveitamento ofensivo, mas tem boas chances diante de um adversário vulnerável.


Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds altas


🔎 Aqui entram os mercados mais arriscados, para quem busca retorno elevado com cenários menos prováveis, mas possíveis.



  • 💥 Palpite: Atlético de Madrid vence por 3x0 – odd 8.50

  • 🎲 Palpite: Resultado correto no intervalo 1x0 Atlético – odd 3.90

  • 🥅 Palpite: Atlético de Madrid marca em ambos os tempos – odd 3.20

  • 🌪️ Palpite: Atlético vence e mais de 3.5 gols – odd 4.50

  • 🎯 Palpite: Alvaro Morata marca primeiro gol – odd 5.80


🔎 Esses palpites refletem a expectativa de domínio absoluto do Atlético, especialmente se conseguir marcar cedo e ampliar no decorrer da partida. O placar exato 3x0 é um cenário plausível, considerando a fragilidade do Elche fora de casa. O mercado de gols de Morata também é uma boa pedida, dado seu papel como principal referência ofensiva.


🔥 Super Palpite Atlético de Madrid x Elche


⭐ Palpite: Atlético de Madrid vence e não sofre gols – odd 2.10


🔎 Explicação: O estilo de Simeone prioriza defesa firme e aproveitamento ofensivo eficiente. Contra um Elche que raramente marca fora de casa, o cenário de vitória sem sofrer gols combina valor e segurança, tornando-se o principal palpite para este jogo.


📺 Onde assistir Atlético de Madrid x Elche?


O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+ no Brasil. Algumas casas de apostas podem transmitir a partida, como a Superbet ou a Bet365.


📋 Ficha de Jogo



  • 📍 Estádio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

  • 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada

  • 🗓️ Data: Sábado, 23 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)

  • ⚽ Confronto: Atlético de Madrid x Elche

Atletico Madrid x Elche: Palpite do Dia

Atletico Madrid Vence
Superbet logo
1.29
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Atletico Madrid x Elche: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Madrid x Elche: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Copa del Rey
Elche
0 - 4
Atletico Madrid
2022 La Liga
Elche
1 - 0
Atletico Madrid
2022 La Liga
Atletico Madrid
2 - 0
Elche
2021 La Liga
Elche
0 - 2
Atletico Madrid
2021 La Liga
Atletico Madrid
1 - 0
Elche

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico Madrid
Empate
Elche

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige disciplina e limites bem definidos:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não comprometam sua vida financeira.

  • 📊 Evite aumentar o valor das apostas após perdas.

  • 🧠 Tome decisões racionais, sem influência de emoções momentâneas.

  • 👥 Compartilhe limites com amigos ou familiares para ter apoio.

  • ➡️ Jogue sempre com estratégia e dentro de práticas de Jogo Responsável.

