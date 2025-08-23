- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Atletico de Madrid x Elche: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, La Liga, 23/08
Atlético de Madrid x Elche: Palpite Odds Altas +5, +7 para o duelo da 2ª rodada da La Liga. O jogo acontece neste sábado, 23/08, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano.
Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds baixas
🔎 Nesta faixa entram escolhas mais conservadoras, geralmente indicadas para quem prefere segurança em suas apostas, ainda que com retorno menor.
- 🏆 Palpite: Resultado Final: Atlético de Madrid vence – odd 1.25
- ⚽ Palpite: Atlético de Madrid marca mais de 1.5 gols – odd 1.40
- 🛡️ Palpite: Atlético de Madrid ou empate (dupla chance) – odd 1.06
- ⏱️ Palpite: Atlético de Madrid vence o 2º tempo – odd 1.55
- 🔒 Palpite: Elche não marca no 1º tempo – odd 1.35
🔎 O Atlético é muito superior tecnicamente e costuma dominar em casa, o que torna palpites no mercado de vitória simples e gols do mandante bem seguros. Já o Elche tem dificuldade ofensiva, reforçando o valor da linha contra gols nos primeiros minutos.
Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds médias
🔎 Nesta faixa estão palpites de risco moderado, combinando boas chances de acerto com retornos interessantes.
- 🎯 Palpite: Atlético de Madrid vence o 1º tempo – odd 1.66
- ⚔️ Palpite: Elche menos de 0.5 gols no jogo – odd 1.80
- 🚀 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 2.05
- 🧤 Palpite: Atlético de Madrid vence sem sofrer gols – odd 2.10
- ⏳ Palpite: Gol antes dos 30 minutos – odd 1.95
🔎 O Atlético deve assumir o controle cedo, criando condições para abrir o placar já no primeiro tempo. A defesa sólida do time de Simeone também dá valor ao mercado de “sem sofrer gols”. Já a linha de mais de 2.5 gols depende do aproveitamento ofensivo, mas tem boas chances diante de um adversário vulnerável.
Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds altas
🔎 Aqui entram os mercados mais arriscados, para quem busca retorno elevado com cenários menos prováveis, mas possíveis.
- 💥 Palpite: Atlético de Madrid vence por 3x0 – odd 8.50
- 🎲 Palpite: Resultado correto no intervalo 1x0 Atlético – odd 3.90
- 🥅 Palpite: Atlético de Madrid marca em ambos os tempos – odd 3.20
- 🌪️ Palpite: Atlético vence e mais de 3.5 gols – odd 4.50
- 🎯 Palpite: Alvaro Morata marca primeiro gol – odd 5.80
🔎 Esses palpites refletem a expectativa de domínio absoluto do Atlético, especialmente se conseguir marcar cedo e ampliar no decorrer da partida. O placar exato 3x0 é um cenário plausível, considerando a fragilidade do Elche fora de casa. O mercado de gols de Morata também é uma boa pedida, dado seu papel como principal referência ofensiva.
🔥 Super Palpite Atlético de Madrid x Elche
⭐ Palpite: Atlético de Madrid vence e não sofre gols – odd 2.10
🔎 Explicação: O estilo de Simeone prioriza defesa firme e aproveitamento ofensivo eficiente. Contra um Elche que raramente marca fora de casa, o cenário de vitória sem sofrer gols combina valor e segurança, tornando-se o principal palpite para este jogo.
📺 Onde assistir Atlético de Madrid x Elche?
O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+ no Brasil. Algumas casas de apostas podem transmitir a partida, como a Superbet ou a Bet365.
📋 Ficha de Jogo
- 📍 Estádio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
- 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada
- 🗓️ Data: Sábado, 23 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)
- ⚽ Confronto: Atlético de Madrid x Elche
Atletico Madrid x Elche: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atletico Madrid x Elche: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atletico Madrid x Elche: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige disciplina e limites bem definidos:
- 🎯 Aposte apenas valores que não comprometam sua vida financeira.
- 📊 Evite aumentar o valor das apostas após perdas.
- 🧠 Tome decisões racionais, sem influência de emoções momentâneas.
- 👥 Compartilhe limites com amigos ou familiares para ter apoio.
- ➡️ Jogue sempre com estratégia e dentro de práticas de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- V
Manchester United Vence
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- D
- D
- V
- V
Gazişehir Gaziantep Vence
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- D
Caxias Vence
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- V
Empate
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- E
Houston Dynamo Vence
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- D
Figueirense Vence
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Empate