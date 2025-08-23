Atletico de Madrid x Elche: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, La Liga, 23/08

Atlético de Madrid x Elche: Palpite Odds Altas +5, +7 para o duelo da 2ª rodada da La Liga. O jogo acontece neste sábado, 23/08, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds baixas

🔎 Nesta faixa entram escolhas mais conservadoras, geralmente indicadas para quem prefere segurança em suas apostas, ainda que com retorno menor.



🏆 Palpite: Resultado Final : Atlético de Madrid vence – odd 1.25

⚽ Palpite: Atlético de Madrid marca mais de 1.5 gols – odd 1.40



🛡️ Palpite: Atlético de Madrid ou empate (dupla chance) – odd 1.06



⏱️ Palpite: Atlético de Madrid vence o 2º tempo – odd 1.55



🔒 Palpite: Elche não marca no 1º tempo – odd 1.35



🔎 O Atlético é muito superior tecnicamente e costuma dominar em casa, o que torna palpites no mercado de vitória simples e gols do mandante bem seguros. Já o Elche tem dificuldade ofensiva, reforçando o valor da linha contra gols nos primeiros minutos.

Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds médias

🔎 Nesta faixa estão palpites de risco moderado, combinando boas chances de acerto com retornos interessantes.



🎯 Palpite: Atlético de Madrid vence o 1º tempo – odd 1.66



⚔️ Palpite: Elche menos de 0.5 gols no jogo – odd 1.80



🚀 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 2.05



🧤 Palpite: Atlético de Madrid vence sem sofrer gols – odd 2.10



⏳ Palpite: Gol antes dos 30 minutos – odd 1.95



🔎 O Atlético deve assumir o controle cedo, criando condições para abrir o placar já no primeiro tempo. A defesa sólida do time de Simeone também dá valor ao mercado de “sem sofrer gols”. Já a linha de mais de 2.5 gols depende do aproveitamento ofensivo, mas tem boas chances diante de um adversário vulnerável.

Atlético de Madrid x Elche: Palpite com odds altas

🔎 Aqui entram os mercados mais arriscados, para quem busca retorno elevado com cenários menos prováveis, mas possíveis.



💥 Palpite: Atlético de Madrid vence por 3x0 – odd 8.50



🎲 Palpite: Resultado correto no intervalo 1x0 Atlético – odd 3.90



🥅 Palpite: Atlético de Madrid marca em ambos os tempos – odd 3.20



🌪️ Palpite: Atlético vence e mais de 3.5 gols – odd 4.50



🎯 Palpite: Alvaro Morata marca primeiro gol – odd 5.80



🔎 Esses palpites refletem a expectativa de domínio absoluto do Atlético, especialmente se conseguir marcar cedo e ampliar no decorrer da partida. O placar exato 3x0 é um cenário plausível, considerando a fragilidade do Elche fora de casa. O mercado de gols de Morata também é uma boa pedida, dado seu papel como principal referência ofensiva.

🔥 Super Palpite Atlético de Madrid x Elche

⭐ Palpite: Atlético de Madrid vence e não sofre gols – odd 2.10

🔎 Explicação: O estilo de Simeone prioriza defesa firme e aproveitamento ofensivo eficiente. Contra um Elche que raramente marca fora de casa, o cenário de vitória sem sofrer gols combina valor e segurança, tornando-se o principal palpite para este jogo.

📺 Onde assistir Atlético de Madrid x Elche?

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+ no Brasil. Algumas casas de apostas podem transmitir a partida, como a Superbet ou a Bet365.

📋 Ficha de Jogo