Atlético CE x Dinamo Tirana: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência - 24/07

Atlético CE x Dinamo Tirana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Atlético CE e Dinamo Tirana defrontam-se na quinta-feira (24/07) em partida da 2ª eliminatória de acesso à Liga Conferência. A bola rola pelas 11:00 (horário de Brasília), no DEVK-Arena, Andorra.

A jogar em casa, o Atlético CE é favorito e chega embalado com duas vitórias nos dois últimos jogos. Do outro lado estará um Dinamo Tirana que quer resolver a eliminatória na sua casa na volta mas precisa fazer um bom resultado agora nesse jogo.

Atlético CE x Dinamo Tirana Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1: Menos de 2.5 gols - Odd pagando 2.54



Palpite 2: Ambas as equipes não marcam no 1º tempo - Odd pagando 1.11



Palpite 3: Resultado exato 1:1 - Odd pagando 5.53



? Palpite 1: Menos de 2.5 gols — Odd 2.54

O mercado acredita em jogo com muitos gols, mas há valor em imaginar um confronto mais truncado, equilibrado, especialmente considerando o jogo ser eliminatório ou com pressão defensiva.

? Palpite 2: Ambas as equipes não marcam no 1º tempo — Odd 1.11

A odd é baixa, mas altamente provável. Ambas marcarem no 1º tempo é raro, ainda mais entre times menores com tendência a jogo estudado no início.

? Palpite 3: Resultado exato 1:1 — Odd 5.53

Empate com ambos marcando parece uma possibilidade razoável pelo equilíbrio das odds (2.40 para empate, 1.42 para mais de 1.5 gols).

Atlético CE x Dinamo Tirana: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que você precisa saber de Atlético CE x Dinamo Tirana



ℹ️ Jogo: Atlético CE x Dinamo Tirana pela Liga Conferência



? Data: 24 de julho de 2025



? Horário: 11:00 (horário de Brasília)



?️ Local: DEVK-Arena, Andorra



? Onde vai passar: Novibet (streaming)