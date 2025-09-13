Atlas x Santos Laguna Palpite e Odds 4+, 11+; Liga México (13/09)

Em busca de um palpite para Atlas x Santos Laguna? A partida é válida pela Liga MX e acontece no sábado, 13 de setembro de 2025, às 22h00 (horário de Brasília), no Estádio Jalisco, em Guadalajara.

O confronto promete ser disputado, com o Atlas buscando a reabilitação após resultados recentes abaixo do esperado. Do outro lado, o Santos Laguna tenta se recuperar na competição.

Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas, as prováveis escalações, o histórico dos times e onde assistir ao jogo. Confira!

Atlas x Santos Laguna Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas análises e no momento atual das equipes, separamos as melhores dicas para você apostar.



🎯 Vitória do Atlas - odd 2.20



🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.05



Analisando os últimos jogos, o Atlas precisa da vitória para tentar subir na tabela. Já o Santos Laguna busca a recuperação e pode surpreender.

💰 Palpites de Odds Baixas Atlas x Santos Laguna





Total de Gols do Atlas FC: Mais de 1.5 (1.71): O Atlas é o favorito do jogo, e é provável que marquem mais de um gol. As odds de 1.71 oferecem um bom retorno para uma aposta que se baseia na força ofensiva do time da casa contra um adversário que perdeu 6 das últimas 6 partidas fora de casa.







Handicap Asiático: Atlas FC (-0.5) (1.73): Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Atlas, mas com odds um pouco melhores. Se o Atlas vencer, a aposta é ganha. É uma forma de apostar no favorito com um risco médio, já que um empate anula a aposta para outras opções de handicap asiático, mas aqui o empate significa perda.







Ambos os tempos, Menos de 1.5 (2.74): Embora o jogo tenda a ter mais gols, apostar que nenhum dos tempos terá mais de 1.5 gols é uma aposta intrigante. As odds de 2.74 são boas para um cenário onde os gols são mais distribuídos ou o jogo é mais cauteloso do que o esperado.





🚀 Palpites de Odds Altas Atlas x Santos Laguna





Resultado Exato: 3 a 1 para o Atlas FC (11.99): Para quem busca um retorno muito alto, esta é uma opção. É um placar que se encaixa na tendência de um jogo com muitos gols e uma vitória clara do Atlas.







Total de Gols: 5+ (5.01): Embora o "mais de 2.5" e "mais de 3.5" sejam as apostas mais populares, se o jogo se tornar uma goleada, a aposta de 5 ou mais gols tem um retorno excelente. É uma aposta de alto risco, mas com o potencial de um retorno muito alto.







Atlas FC vence ambos os tempos (4.56): Esta aposta significa que o Atlas deve marcar mais gols que o Santos Laguna em cada um dos tempos. É uma aposta que exige um domínio total do jogo por parte do Atlas, o que não é impossível, dada a má fase do Santos Laguna. A odd é bem alta e atrativa.





Atlas x Santos Laguna: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Atlas x Santos Laguna

Atlas x Santos Laguna

Competição: Liga MX

Liga MX

Data: 13 de setembro de 2025

13 de setembro de 2025

Horário: 22h00 (horário de Brasília)

22h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jalisco, Guadalajara



Como Atlas e Santos Laguna Chegam Para o Confronto

O Atlas busca se recuperar na competição, após uma sequência de resultados negativos. A equipe precisa mostrar mais consistência em campo e aproveitar o fator casa para somar pontos importantes.

O Santos Laguna, por sua vez, também busca a reabilitação. Apesar dos resultados recentes, o time tem potencial para surpreender e precisa mostrar um bom desempenho para conquistar a vitória.

Últimos Jogos do Atlas

O Atlas não vive um bom momento, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe precisa melhorar seu desempenho para conseguir a vitória.



❌ U.N.A.M. - Pumas 2 x 0 Atlas - Liga MX



❌ Atlas 0 x 2 Club America - Liga MX



✅ Club Queretaro 0 x 1 Atlas - Liga MX



❌ Atlas 1 x 2 Pachuca - Liga MX



❌ Atlanta United FC 2 x 1 Atlas - Amistoso



Últimos Jogos do Santos Laguna

O Santos Laguna também não vive um bom momento, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe precisa mostrar mais poder de reação para conquistar a vitória.



❌ Santos Laguna 1 x 2 Tigres UANL - Liga MX



❌ FC Juarez 2 x 1 Santos Laguna - Liga MX



❌ Cruz Azul 2 x 1 Santos Laguna - Liga MX



✅ Santos Laguna 2 x 1 Guadalajara Chivas - Liga MX



❌ Los Angeles Galaxy 2 x 1 Santos Laguna - Amistoso



Nossa Opinião para Atlas x Santos Laguna

A partida entre Atlas e Santos Laguna promete ser equilibrada, com os dois times buscando a vitória para se recuperarem na competição. Acreditamos que o jogo terá gols, com ambos os times balançando as redes.

O Atlas, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Santos Laguna tem condições de surpreender. Nossa dica é ficar de olho no mercado de gols e nas odds, buscando as melhores oportunidades.

```