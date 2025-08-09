Atlas x Pachuca: Palpite, Odds +5 e +12 e Onde Assistir Campeonato Méxicano - 10/08

Confira os melhores palpite para Atlas x Pachuca, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Atlas e Pachuca se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Méxicano, neste domingo, dia 10 de agosto, às 00h05 (horário de Brasília) no Estádio Jalisco. O Atlas é o 4º colocado, enquanto o Pachuca é o 1º. Atlas x Pachuca terá transmissão pela Superbet, veja como assistir.

Palpites de Atlas x Pachuca: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Atlas e Pachuca para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e a posição na tabela, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Pachuca - Odd de 2.01 na Novibet



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.10 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.95 na Superbet



Palpites Alternativos Atlas x Pachuca



⚽ Pachuca vence e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 3.00 na Novibet



⚽ Total de Escanteios do Atlas - Acima de 4.5 - Odd de 2.00 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Superbet



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Atlas x Pachuca. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande número de escanteios do Pachuca e a tendência de jogos equilibrados entre as equipes, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Atlas x Pachuca



⚽ Dupla Chance: Pachuca ou Empate - Odd de 1.40 na Superbet



⚽ Pachuca marca a qualquer momento - Odd de 1.30 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Atlas x Pachuca



⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 2.90 na Superbet



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.45 na Novibet



⚽ Total de Gols Pachuca - Mais de 2.5 - Odd de 3.50 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Atlas x Pachuca



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Pachuca - Odd de 5.32 na Esportes da Sorte



⚽ Jogador para macar 2 ou mais gols - Jhonder Cádiz - Odd de 5.80 na Stake



⚽ Placar Exato - 1x3 - Odd de 14.21 na Betnacional



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Atlas x Pachuca: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Atlas x Pachuca - Campeonato Méxicano (Liga MX, Apertura)

Data: 10/08/2025

Horário: 00h05 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jalisco, Guadalajara (México)

Transmissão: Superbet



Como assistir Atlas x Pachuca

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Como Atlas e Pachuca Chegam Para o Confronto

O Atlas chega para este confronto da 4ª rodada na 4ª posição da tabela, mas com uma defesa que precisa de atenção, com uma média de 2.7 gols sofridos por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 3.0 chutes no gol e 3.3 chutes fora do gol. A média de 3.7 escanteios sugere que o time busca o ataque pelas laterais. Jogando em casa, o Atlas buscará a vitória para se manter na parte de cima da tabela.

O Pachuca, líder da competição, tem uma defesa muito sólida, com uma média de apenas 0.7 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registra uma média de 4.0 chutes no gol e 6.3 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 4.0 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Pachuca buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança e consolidar sua campanha.