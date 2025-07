Atlas x Cruz Azul: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga MX - 20/07

Atlas x Cruz Azul: Confira os palpites para o jogo pela Liga MX, que se disputa às 00h05 desse sábado (20/07). Saiba onde assistir e as escalações oficiais.

Atlas e Cruz Azul se enfrentam neste sábado, 20 de julho de 2025, pela segunda rodada do Torneio Apertura da Liga MX.

A partida será disputada no Estádio Jalisco, em Guadalajara, com início marcado para as 00h05 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente duas equipes com histórias importantes no futebol mexicano e que buscam ganhar ritmo neste início de campeonato.

Veja o histórico de confrontos e, a seguir, os melhores palpites para o jogo Atlas x Cruz Azul.

Atlas x Cruz Azul - Histórico de Confrontos Recentes na Liga MX

📊 Panorama geral (últimos 30 jogos)



Cruz Azul venceu 12 vezes (40 %)



Atlas venceu 10 vezes (33 %)



Empates: 8 (27 %)



Em Estadio Jalisco (Atlas em casa): 5 vitórias do Atlas, 3 empates e 7 vitórias do Cruz Azul.

Como visitante, Cruz Azul venceu 5 vezes, Atlas venceu 5.

🗓️ Últimos 6 confrontos



10 jun 2025 – amistoso: Atlas 1‑1 Cruz Azul



15 fev 2025 – Liga MX: Cruz Azul 2‑0 Atlas



03 nov 2024 – Liga MX: Atlas 2‑1 Cruz Azul



22 abr 2024 – Liga MX: Cruz Azul 1‑1 Atlas



14 set 2023 – Liga MX: Atlas 0‑2 Cruz Azul



05 mar 2023 – Liga MX: Atlas 3‑2 Cruz Azul



Tendências para apostas



Under 2.5 gols em pelo menos 3 dos últimos 5 jogos



BTTS “sim” em 4 dos 5 últimos confrontos



✅ Síntese



Sutil vantagem para o Cruz Azul no histórico recente de confrontos



Partidas equilibradas, com média de gols moderada



Forte presença ofensiva de ambas as equipes ajudando o BTTS



Atlas x Cruz Azul: Palpites Pela Liga MX - 20/07



• Empate (odds ~3.20) - aposta prudente para duelo equilibrado com tradição de igualdades



• Ambas Marcam: “sim” (odds ~1.80–1.90) - probabilidades altas de ambos marcarem, dados os confrontos anteriores



• Over 2.5 gols (odds ~2.10) - suporte a um jogo com média de gols acima de dois e entretenimento



Palpites com Odds Altas





• Atlas vence (odds ~2.90–3.00) - aposta ousada no fator casa com valor expressivo

• Cruz Azul vence (odds ~2.80–2.85) - risco semelhante para quem aposta no visitante



• Vitória + BTTS sim - combinação equilibrada se houver vencedor com ambos marcando



• Placar exato 1‑2 (Cruz Azul) (odds ~10.00–12.0) - aposta específica em vitória visitante apertada



• Draw No Bet (devolução se empatar), odds ~1.65 - cobre empate para apostar com mais segurança



💡 Dicas Finais



Jogos entre Atlas e Cruz Azul geralmente têm ambos os times marcando — BTTS “sim” é uma boa opção



A média de gols tende a ser superior a 2 — o mercado over 2.5 tem respaldo



Um empate pode ocorrer com frequência, mas ambos os lados têm chances reais de vitória



Atlas x Cruz Azul: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo