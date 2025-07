Atlanta United x Seattle Sounders: Palpite e Onde Assistir - MLS - 26/07

Atlanta United x Seattle Sounders: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), pela Major League Soccer.

Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Atlanta United x Seattle Sounders pela Major League Soccer



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia



Atlanta United x Seattle Sounders Palpite - Major League Soccer

Palpite 1: Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.25 na Novibet

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 2.35 na Esportes da Sorte

Palpite 3: Resultado Final - Empate - Odd de 3.55 na Superbet

*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Total de Escanteios - Mais de 10.5

O Atlanta United é uma das equipes que mais força jogadas pelas laterais na MLS. Nos últimos cinco jogos em casa, a média de escanteios da equipe é de 6,8 por partida, enquanto seus adversários costumam contribuir com pelo menos quatro. Do outro lado, o Seattle também tem bom volume ofensivo, com média de 5 escanteios por jogo mesmo atuando como visitante.

A soma recente dos dois times passa com folga da linha de 10.5. Dado o estilo vertical das equipes e a expectativa de um jogo movimentado, esse mercado se apresenta como uma aposta sólida para quem busca odds mais altas.

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 3.5

Esse confronto tende a ser movimentado, principalmente pelo histórico recente das duas equipes. O Atlanta United tem uma média de 2,1 gols marcados por jogo em casa, enquanto sua defesa tem mostrado fragilidade, sofrendo em média 1,8 por partida. O Seattle, mesmo fora de casa, costuma aproveitar bem os espaços: marcou em todos os últimos cinco jogos fora.

Além disso, três dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes passaram da linha de 3.5 gols, indicando que há tendência de confronto aberto. Com ataques ativos e defesas instáveis, essa linha de gols tem alto potencial de ser ultrapassada.

Palpite 3: Resultado Final - Empate

Embora o Atlanta tenha a vantagem do mando de campo, a equipe tem oscilado bastante na reta final dos jogos. Já o Seattle costuma crescer na segunda etapa, o que torna o cenário ideal para um empate. Dois dos últimos quatro jogos do Atlanta terminaram igualados, enquanto o Seattle acumulou três empates nos últimos cinco compromissos.

O equilíbrio técnico entre as equipes, somado ao estilo de jogo parecido, pode travar a partida em vários momentos. Com uma odd acima de 3.50, esse palpite se torna atrativo para quem busca retorno alto num jogo de forças niveladas.

Atlante United x Seattle Sounders: Onde Assistir

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.