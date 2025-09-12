- V
Atlanta United x Columbus Crew: Palpite Odd +9, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09
Atlanta United x Columbus Crew: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, com transmissão na MLS Season Pass, na Apple TV.
O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS e promete ser acirrado. O Atlanta United vem de uma sequência de dois jogos sem perder, enquanto o Columbus Crew não vence há quatro jogos.
Atlanta United x Columbus Crew Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 1.47
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.51
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Atlanta United ou Empate) - odd 1.47
Apostamos em uma partida com muitos gols, já que a média de gols marcados por jogo é de 1.14 para o Atlanta United e 1.56 para o Columbus Crew. O palpite para "Total de Gols (Mais de 2.5)" é uma aposta segura, pois 54% dos jogos do Atlanta United e 63% dos do Columbus Crew terminam com mais de 2.5 gols. O palpite em "dupla hipótese" é para o time da casa, que joga com o apoio da sua torcida e não perde há dois jogos.
Palpites Alternativos Atlanta United x Columbus Crew
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.89
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 2.18
- 🎯 Palpite: Resultado Exato (1x1) - odd 7.05
Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Atlanta United e Columbus Crew têm uma média alta de escanteios e cartões, o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 1x1 é um palpite arriscado, mas o histórico recente entre os dois times mostra empates em dois dos últimos dez confrontos diretos.
💰 Atlanta United x Columbus Crew: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.15
- 🟢 Palpite: Dupla Hipótese (Atlanta United ou Columbus Crew) - odd 1.25
- 🟡 Palpite: Handicap Asiático (Columbus Crew -0.5) - odd 2.37
⚖️ Atlanta United x Columbus Crew: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final (Atlanta United FC) - odd 2.56
- 🟢 Palpite: Empate - odd 3.75
- 🟡 Palpite: Columbus Crew E Sim - odd 3.69
🚀 Atlanta United x Columbus Crew: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Atlanta United FC E Não - odd 5.52
- 🟢 Palpite: Columbus Crew - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.07
- 🟡 Palpite: Placar Exato (1x2) - odd 9.04
Atlanta United x Columbus Crew: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na tabela. O Atlanta United, que está em 27º lugar, busca a vitória para se recuperar na competição, enquanto o Columbus Crew, que está em 22º, tenta somar pontos para subir na tabela.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Atlanta United x Columbus Crew - Major League Soccer
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta
- 📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV
Como Atlanta United e Columbus Crew Chegam Para o Confronto
O Atlanta United chega para o confronto em uma fase de instabilidade. A equipe ocupa a 27ª posição na tabela geral, com 26 pontos em 28 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. O ataque tem uma média de 1.14 gols por partida, e a defesa sofre 1.75 gols por jogo, em média. O time não perde há dois jogos.
Já o Columbus Crew ocupa a 22ª posição na tabela, com 46 pontos em 28 jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas em seus últimos 10 jogos em todas as competições. O ataque tem uma média de 1.56 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 1.41 gols sofridos por partida. O Columbus Crew não vence há quatro jogos.
Atlanta United FC x Columbus Crew: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atlanta United FC x Columbus Crew: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atlanta United FC x Columbus Crew: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é essencial ter uma relação saudável com o jogo. Lembre-se de que o jogo é imprevisível e que perdas fazem parte do processo. O objetivo principal deve ser sempre o lazer, e nunca o lucro. Para manter a diversão e a segurança, estabeleça um limite de gastos que não comprometa suas finanças e jamais aposte dinheiro que você não pode perder. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
