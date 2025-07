Atlanta United FC x Chicago Fire: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 16/07

Confira os melhores palpites Atlanta United FC x Chicago Fire, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Atlanta United FC x Chicago Fire pela Major League Soccer



📅 Data: 16 de julho de 2025



🕒 Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Mercedes-Benz



O Atlanta United recebe o Chicago Fire num confronto importante válido pela Conferência Leste da MLS. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada. O Atlanta ocupa a 12.ª posição, com apenas 19 pontos em 21 partidas, e luta para se afastar das últimas colocações. Com apenas 4 vitórias, o time tem sofrido com uma defesa frágil - 38 gols sofridos, uma das piores da conferência.

Do outro lado, o Chicago Fire aparece em 10º lugar, somando 28 pontos, e ainda sonha com uma vaga nos playoffs. Com uma campanha mais equilibrada e o ataque funcionando melhor (40 gols marcados, mesma quantidade que Inter Miami e superior a times do topo da tabela), o time de Chicago chega como favorito, mesmo jogando fora de casa.

Atlanta United FC x Chicago Fire Palpite - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Atlanta United FC



📊 Mais de 2.5 Gols no Jogo ⚽️⚽️⚽️



🔀 Mais de 9.5 Escanteios no Jogo 🥅



Atlanta United FC x Chicago Fire: Onde Assistir

Pode assistir Atlanta x Chicago Fire pela Apple TV. Mas, o jogo var ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming. Para assistir pela casa de apostas só tem de criar seu cadastro e fazer um depósito.