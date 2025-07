Atlanta United x Charlotte: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (19/07)

Atlanta United x Charlotte palpite é o que trazemos para esse confronto deste sábado, 19 de julho, pela temporada regular da Major League Soccer. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e terá transmissão exclusiva pela Apple TV.

O Atlanta vai a campo pressionado, com a pior defesa da Conferência Leste e apenas quatro vitórias em 22 jogos. A equipe precisa pontuar para não se afundar de vez na lanterna da conferência. O Charlotte, por outro lado, aparece em 9.º, com 10 vitórias e ainda sonha com vaga direta nos playoffs. Mesmo fora de casa, chega com favoritismo.

Confira nosso palpite de hoje para Atlanta x Charlotte, veja onde assistir e as prováveis escalações.

Atlanta United x Charlotte Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 1.49 na Betnacional



Palpite 2 - Charlotte vence - odd pagando 2.20 na Superbet



Palpite 3 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.72 na bet365



Para as apostas em Atlanta United x Charlotte, analisamos os últimos desempenhos das equipes e os números da temporada 2025. O Charlotte está em melhor forma e o Atlanta sofre muito na defesa, o que nos leva a três palpites interessantes.

Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 1.49

Os últimos cinco jogos entre Atlanta e Charlotte tiveram placares elásticos. Três deles passaram de três gols, com destaque para o 3-2 e o 3-1 aplicados pelo Charlotte.



O Atlanta sofreu 40 gols em 22 jogos nesta MLS.

O Charlotte tem média superior a 1,40 gol por partida.



A defesa do Atlanta é a pior da conferência e o ataque do Charlotte está em boa fase. Isso aumenta a chance de termos pelo menos três gols no jogo.

Charlotte vence - odd pagando 2.20

Apesar de jogar fora, o Charlotte tem dominado o confronto. Foram 4 vitórias em 7 jogos contra o Atlanta, incluindo duas como visitante.



O Atlanta tem apenas quatro vitórias em 22 jogos .

O Charlotte venceu 10 vezes na temporada.



A má fase do Atlanta é visível também pelo desempenho recente: nenhuma vitória nos últimos jogos. O Charlotte tem tudo para aproveitar esse momento.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.72

Mesmo com péssima defesa, o Atlanta tem atacantes que conseguem deixar sua marca. O time marcou em 71% dos jogos da temporada.



O Charlotte também marcou gols em 71% das partidas .

O histórico entre eles costuma ter gols para os dois lados.



A expectativa é de um jogo movimentado, já que ambos precisam do resultado. O Atlanta joga pressionado e o Charlotte vai tentar aproveitar os espaços.

Atlanta United x Charlotte - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Atlanta United x Charlotte na Apple TV. A partida está marcada para às 20h30, deste sábado, no Mercedes-Benz Stadium.

Tudo o que você precisa saber de Atlanta United x Charlotte:



⚽️ Confronto: Atlanta United x Charlotte - Major League Soccer



📅 Data: 19/07/2025

⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📺 Onde vai passar Atlanta x Charlotte: Apple TV



Atlanta United x Charlotte - Últimos 5 jogos Entre Os Times



01/03/2025 - Charlotte 2x0 Atlanta (MLS 2025)



31/08/2024 - Charlotte 0x1 Atlanta (MLS 2024)



02/06/2024 - Atlanta 2x3 Charlotte (MLS 2024)



13/05/2023 - Atlanta 1x3 Charlotte (MLS 2023)



11/03/2023 - Charlotte 0x3 Atlanta (MLS 2023)



Atlanta x Charlotte: quem ganha? - Melhores odds

O Charlotte tem cerca de 45% de chances de vencer este jogo de sábado, 19/07. O Atlanta não vive boa fase e tem a defesa mais vazada da conferência.



Charlotte vence - Odd de @2.20 na Superbet



Empate - Odd de @3.74 na Betnacional



Atlanta vence - Odd de @3.00 na Bet365



