Assine UOL
Atletico Paranaense
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
Copa Do Brasil - Brazil
Arena da Baixada
Corinthians
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
3
2
2.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.67
x
3.01
2
2.92
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
3
2
2.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.67
x
2.95
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 26.08.2025 às 16:30

Athletico x Corinthians: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Copa do Brasil, 27/08

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
5 min

A noite de quarta-feira, 27 de agosto, marca o início da disputa por uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Às 21h30 (horário de Brasília), o Athletico Paranaense recebe o Corinthians no Estádio Mário Celso Petraglia (antiga Arena da Baixada) para o jogo de ida da semifinal. O confronto de 180 minutos começa em Curitiba, com o time da casa buscando construir uma vantagem para o duelo de volta em São Paulo. Confira a análise completa, o melhor Athletico x Corinthians palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Athletico x Corinthians Palpites


Sendo o primeiro jogo da semifinal, a tendência é de um confronto estudado e com muita cautela de ambos os lados. O fator casa dá um leve favoritismo ao Athletico.


Dupla Chance - Athletico-PR ou Empate: Odd 1.41 na Betnacional


Jogando em seus domínios, o Athletico é uma das equipes mais difíceis de serem batidas no Brasil, mesmo estando atualmente na Série B. Em um jogo de ida, onde o principal objetivo é não perder, a chance do Furacão sair de campo com pelo menos um empate é muito alta.


Menos de 2.5 gols: Odd 1.50 na Betnacional


A característica de um primeiro jogo de semifinal é a cautela. Nenhuma das equipes vai querer se expor a um contra-ataque que possa comprometer o confronto. A expectativa é de um jogo de muita marcação, poucas chances claras e, consequentemente, um placar baixo.


Mais de 10.5 escanteios: Odd 2.00 na Betnacional


Mesmo com um jogo mais estudado, a tendência é que o Athletico tenha mais posse de bola e pressione em busca do resultado. Isso deve gerar um bom volume de jogadas pelas laterais e cruzamentos, resultando em escanteios. O Corinthians, explorando os contra-ataques, também pode contribuir.


Como chegam os times


O Athletico Paranaense chega para as quartas de final apostando todas as suas fichas no fator casa para abrir vantagem no confronto. A equipe de Odair Hellmann sabe da importância de um bom resultado na ida e deve tomar a iniciativa da partida. No último fim de semana, o Furacão venceu o CRB por 1 a 0 pelo Brasileirão Série B, e voltou a vencer na competição.


O Corinthians, por sua vez, viaja para Curitiba com o objetivo claro de conseguir um bom resultado para decidir a vaga em casa. A equipe de Dorival Júnior deve adotar uma postura mais reativa, focando na solidez defensiva que tem sido uma marca do time. No fim de semana, o Corinthians venceu o Vasco, fora de casa, pelo Brasileirão Série A. Sair do Paraná com um empate não é ruim, mas a equipe, pela diferença técnica, é pressionada a impor o seu favoritismo por estar na Série A.


Onde Assistir Athletico x Corinthians


A partida terá ampla cobertura em diversas plataformas. Você poderá assistir na Globo (TV aberta para algumas praças), SporTV (TV por assinatura), Premiere (Pay-per-view) e no serviço de streaming Prime Video.


Ficha de jogo


Confronto: Athletico Paranaense x Corinthians
📅 Data: 27/08/2025
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Mário Celso Petraglia (Curitiba, PR)
📺 Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video


Palpite odd alta - Athletico x Corinthians


Para este jogo de ida, com grande expectativa de equilíbrio e estudo tático, um palpite ousado pode se concentrar no placar ao final do primeiro tempo, que tende a refletir essa cautela.


Resultado no Intervalo | Empate: Odd 1.95 na Betnacional


A tendência é de um primeiro tempo de muito estudo, com as duas equipes se arriscando pouco. O Athletico pode até ter mais posse, mas enfrentará uma defesa bem fechada, enquanto o Corinthians evitará se expor. Um empate sem gols ao final dos primeiros 45 minutos é um cenário altamente provável e que geralmente oferece uma odd de bom valor.


Conclusão


O primeiro capítulo da semifinal na capital paranaense promete ser um jogo de xadrez entre Odair e Dorival. O Athletico tem a obrigação de propor o jogo por ser o mandante, mas enfrentará um Corinthians focado em se defender bem e levar um bom resultado para São Paulo. A análise aponta para uma partida de poucos gols, muito disputada, com grande chance de um empate.


As apostas esportivas podem tornar os jogos ainda mais emocionantes, mas é fundamental que sejam sempre uma fonte de diversão, não de preocupação. Jogue com responsabilidade, estabeleça um orçamento que não comprometa suas finanças e nunca veja aposta como uma forma de resolver problemas. O esporte é a estrela, e a aposta, um coadjuvante.

Ver mais Ver menos

Atletico Paranaense x Corinthians: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Utrecht - Zrinjski
1
1.42
FCSB - Aberdeen
1
1.78
Servette FC - Shakhtar Donetsk
2
1.73
Múltipla
4.37
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.45
Apostar agora

Atletico Paranaense x Corinthians: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Paranaense x Corinthians: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Copa Do Brasil
Corinthians
0 - 0
Atletico Paranaense
2024 Serie A
Corinthians
5 - 2
Atletico Paranaense
2024 Serie A
Atletico Paranaense
1 - 1
Corinthians
2023 Serie A
Corinthians
1 - 0
Atletico Paranaense
2023 Serie A
Atletico Paranaense
1 - 0
Corinthians

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Atletico Paranaense
Empate
Corinthians

Jogos do Dia

Grimsby
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Manchester United
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V

Manchester United Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Everton
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
-
Mansfield Town
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Everton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Accrington ST
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D
-
Doncaster
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

Accrington ST Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AEK Larnaca
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Brann
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V

Brann Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FCSB
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Aberdeen
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D

FCSB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Servette FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Shakhtar Donetsk
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E

Shakhtar Donetsk Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte