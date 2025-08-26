Athletico x Corinthians: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Copa do Brasil, 27/08

A noite de quarta-feira, 27 de agosto, marca o início da disputa por uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Às 21h30 (horário de Brasília), o Athletico Paranaense recebe o Corinthians no Estádio Mário Celso Petraglia (antiga Arena da Baixada) para o jogo de ida da semifinal. O confronto de 180 minutos começa em Curitiba, com o time da casa buscando construir uma vantagem para o duelo de volta em São Paulo. Confira a análise completa, o melhor Athletico x Corinthians palpite e saiba onde assistir.

Athletico x Corinthians Palpites

Sendo o primeiro jogo da semifinal, a tendência é de um confronto estudado e com muita cautela de ambos os lados. O fator casa dá um leve favoritismo ao Athletico.

Dupla Chance - Athletico-PR ou Empate: Odd 1.41 na Betnacional

Jogando em seus domínios, o Athletico é uma das equipes mais difíceis de serem batidas no Brasil, mesmo estando atualmente na Série B. Em um jogo de ida, onde o principal objetivo é não perder, a chance do Furacão sair de campo com pelo menos um empate é muito alta.

Menos de 2.5 gols: Odd 1.50 na Betnacional

A característica de um primeiro jogo de semifinal é a cautela. Nenhuma das equipes vai querer se expor a um contra-ataque que possa comprometer o confronto. A expectativa é de um jogo de muita marcação, poucas chances claras e, consequentemente, um placar baixo.

Mais de 10.5 escanteios: Odd 2.00 na Betnacional

Mesmo com um jogo mais estudado, a tendência é que o Athletico tenha mais posse de bola e pressione em busca do resultado. Isso deve gerar um bom volume de jogadas pelas laterais e cruzamentos, resultando em escanteios. O Corinthians, explorando os contra-ataques, também pode contribuir.

Como chegam os times

O Athletico Paranaense chega para as quartas de final apostando todas as suas fichas no fator casa para abrir vantagem no confronto. A equipe de Odair Hellmann sabe da importância de um bom resultado na ida e deve tomar a iniciativa da partida. No último fim de semana, o Furacão venceu o CRB por 1 a 0 pelo Brasileirão Série B, e voltou a vencer na competição.

O Corinthians, por sua vez, viaja para Curitiba com o objetivo claro de conseguir um bom resultado para decidir a vaga em casa. A equipe de Dorival Júnior deve adotar uma postura mais reativa, focando na solidez defensiva que tem sido uma marca do time. No fim de semana, o Corinthians venceu o Vasco, fora de casa, pelo Brasileirão Série A. Sair do Paraná com um empate não é ruim, mas a equipe, pela diferença técnica, é pressionada a impor o seu favoritismo por estar na Série A.

Onde Assistir Athletico x Corinthians

A partida terá ampla cobertura em diversas plataformas. Você poderá assistir na Globo (TV aberta para algumas praças), SporTV (TV por assinatura), Premiere (Pay-per-view) e no serviço de streaming Prime Video.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Athletico Paranaense x Corinthians

📅 Data: 27/08/2025

⏰ Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Mário Celso Petraglia (Curitiba, PR)

📺 Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Palpite odd alta - Athletico x Corinthians

Para este jogo de ida, com grande expectativa de equilíbrio e estudo tático, um palpite ousado pode se concentrar no placar ao final do primeiro tempo, que tende a refletir essa cautela.

Resultado no Intervalo | Empate: Odd 1.95 na Betnacional

A tendência é de um primeiro tempo de muito estudo, com as duas equipes se arriscando pouco. O Athletico pode até ter mais posse, mas enfrentará uma defesa bem fechada, enquanto o Corinthians evitará se expor. Um empate sem gols ao final dos primeiros 45 minutos é um cenário altamente provável e que geralmente oferece uma odd de bom valor.

Conclusão

O primeiro capítulo da semifinal na capital paranaense promete ser um jogo de xadrez entre Odair e Dorival. O Athletico tem a obrigação de propor o jogo por ser o mandante, mas enfrentará um Corinthians focado em se defender bem e levar um bom resultado para São Paulo. A análise aponta para uma partida de poucos gols, muito disputada, com grande chance de um empate.

As apostas esportivas podem tornar os jogos ainda mais emocionantes, mas é fundamental que sejam sempre uma fonte de diversão, não de preocupação. Jogue com responsabilidade, estabeleça um orçamento que não comprometa suas finanças e nunca veja aposta como uma forma de resolver problemas. O esporte é a estrela, e a aposta, um coadjuvante.