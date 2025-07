Athletico PR x Goiás: Palpites e Onde Assistir – Brasileirão Série B (12/07), 20h30

Como chegam Athletico PR x Goiás

Ambos os times buscam se firmar na briga pelo acesso: Athletico acelerou após revés no clássico e somou triunfos longe, enquanto o Goiás, vice-líder com pontos, patinou com empate recente.

Athletico PR

Após vitória por 1x0 sobre o Amazonas fora de casa, o Furacão se fortaleceu e agora soma 23 pontos, na 6ª colocação. Treinador Odair Hellmann ajustou ataque para ser mais agressivo na Arena.

Goiás

O time goiano, vice-líder com 30 pontos, caiu para a segunda colocação ao empatar por 1x1 com o Criciúma. No entanto, seu setor ofensivo segue em boa fase, apesar de oscilações recentes.