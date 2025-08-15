Athletico-PR x Cuiabá Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)

O Athletico-PR tem um desafio em casa pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, enfrentando o Cuiabá na Arena da Baixada. A partida acontece neste sábado (16/08), às 20:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

Com o Athletico-PR buscando subir na tabela e o Cuiabá querendo se manter no G8, o duelo promete ser de muita emoção. A importância do jogo para as ambições de ambos os times na competição é grande.

Neste artigo, você encontrará os palpites Athletico-PR x Cuiabá, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Athletico-PR x Cuiabá

Nossa análise aponta um favoritismo para o Athletico-PR, que precisa da vitória para se recuperar na competição. A equipe da casa tem tudo para dominar a partida.



Resultado Final: Athletico-PR - odd de 1.76

- odd de 1.76

Handicap Asiático: Athletico-PR (-1.00) - odd de 2.37

- odd de 2.37

Total de Gols Time da Casa: Acima de 1.5 - odd de 2.11



O Handicap Asiático (-1.00) é uma ótima aposta para o jogo, com odd alta. O Cuiabá tem um histórico recente ruim fora de casa, com placares como 3x0, 2x0 e 3x1. Já a aposta de Total de Gols Time da Casa: Acima de 1.5 tem odd de 2.11 e reflete a capacidade ofensiva do Athletico-PR em casa.

Análise de Athletico-PR x Cuiabá

O Athletico-PR entra em campo na 14ª posição da Série B, com 26 pontos. Já o Cuiabá está em 8º lugar, com 31 pontos, o que o coloca no G8. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.

Momento do Athletico-PR

O Athletico-PR tem um retrospecto recente de altos e baixos, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos em casa (duas derrotas e dois empates).

No entanto, a equipe tem um ataque que marcou em 60% dos últimos 10 jogos e precisa da vitória para se recuperar na competição.

Momento do Cuiabá

O Cuiabá vive um momento de instabilidade. Apesar da boa posição na tabela, o time tem um retrospecto ruim jogando fora de casa, com apenas 9 pontos em 11 jogos (2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas).

O time sofreu um total de 1.83 gols por partida nos últimos 6 jogos fora de casa.

O que esperar da Partida

Com o Athletico-PR jogando em casa e buscando os três pontos, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Cuiabá, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário.

A expectativa é de um jogo com a dominância do Athletico-PR, que deve sair com a vitória.

Histórico Recente e Estatísticas

O histórico recente do confronto é equilibrado, com três vitórias para o Athletico-PR e três para o Cuiabá nos últimos 7 jogos.

Últimos 5 jogos do Athletico-PR



❌ Criciúma 4x2 Athletico-PR



✅ Athletico-PR 1x0 São Paulo



🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu



❌ São Paulo 2x1 Athletico-PR



🟡 América-MG 2x2 Athletico-PR



Últimos 5 jogos do Cuiabá



❌ Avaí 2x0 Cuiabá



✅ Cuiabá 2x0 Volta Redonda



❌ Criciúma 1x0 Cuiabá



✅ Cuiabá 3x1 América-MG



❌ Goiás 3x1 Cuiabá



Onde Assistir ao Vivo

A partida entre Athletico-PR e Cuiabá, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece na Arena da Baixada a partir das 20:30 (horário de Brasília).