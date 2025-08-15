- D
Athletico-PR x Cuiabá Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)
O Athletico-PR tem um desafio em casa pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, enfrentando o Cuiabá na Arena da Baixada. A partida acontece neste sábado (16/08), às 20:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.
Com o Athletico-PR buscando subir na tabela e o Cuiabá querendo se manter no G8, o duelo promete ser de muita emoção. A importância do jogo para as ambições de ambos os times na competição é grande.
Neste artigo, você encontrará os palpites Athletico-PR x Cuiabá, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.
Palpites para o Athletico-PR x Cuiabá
Nossa análise aponta um favoritismo para o Athletico-PR, que precisa da vitória para se recuperar na competição. A equipe da casa tem tudo para dominar a partida.
- Resultado Final: Athletico-PR - odd de 1.76
- Handicap Asiático: Athletico-PR (-1.00) - odd de 2.37
- Total de Gols Time da Casa: Acima de 1.5 - odd de 2.11
O Handicap Asiático (-1.00) é uma ótima aposta para o jogo, com odd alta. O Cuiabá tem um histórico recente ruim fora de casa, com placares como 3x0, 2x0 e 3x1. Já a aposta de Total de Gols Time da Casa: Acima de 1.5 tem odd de 2.11 e reflete a capacidade ofensiva do Athletico-PR em casa.
Análise de Athletico-PR x Cuiabá
O Athletico-PR entra em campo na 14ª posição da Série B, com 26 pontos. Já o Cuiabá está em 8º lugar, com 31 pontos, o que o coloca no G8. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.
Momento do Athletico-PR
O Athletico-PR tem um retrospecto recente de altos e baixos, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos em casa (duas derrotas e dois empates).
No entanto, a equipe tem um ataque que marcou em 60% dos últimos 10 jogos e precisa da vitória para se recuperar na competição.
Momento do Cuiabá
O Cuiabá vive um momento de instabilidade. Apesar da boa posição na tabela, o time tem um retrospecto ruim jogando fora de casa, com apenas 9 pontos em 11 jogos (2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas).
O time sofreu um total de 1.83 gols por partida nos últimos 6 jogos fora de casa.
O que esperar da Partida
Com o Athletico-PR jogando em casa e buscando os três pontos, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Cuiabá, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário.
A expectativa é de um jogo com a dominância do Athletico-PR, que deve sair com a vitória.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto é equilibrado, com três vitórias para o Athletico-PR e três para o Cuiabá nos últimos 7 jogos.
Últimos 5 jogos do Athletico-PR
- ❌ Criciúma 4x2 Athletico-PR
- ✅ Athletico-PR 1x0 São Paulo
- 🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu
- ❌ São Paulo 2x1 Athletico-PR
- 🟡 América-MG 2x2 Athletico-PR
Últimos 5 jogos do Cuiabá
- ❌ Avaí 2x0 Cuiabá
- ✅ Cuiabá 2x0 Volta Redonda
- ❌ Criciúma 1x0 Cuiabá
- ✅ Cuiabá 3x1 América-MG
- ❌ Goiás 3x1 Cuiabá
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Athletico-PR e Cuiabá, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece na Arena da Baixada a partir das 20:30 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Athletico-PR x Cuiabá
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena da Baixada
Atletico Paranaense x Cuiaba: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atletico Paranaense x Cuiaba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Atletico Paranaense x Cuiaba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
