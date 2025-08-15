Assine UOL
Athletico-PR x Cuiabá Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (16/08)

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O Athletico-PR tem um desafio em casa pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, enfrentando o Cuiabá na Arena da Baixada. A partida acontece neste sábado (16/08), às 20:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


Com o Athletico-PR buscando subir na tabela e o Cuiabá querendo se manter no G8, o duelo promete ser de muita emoção. A importância do jogo para as ambições de ambos os times na competição é grande.


Neste artigo, você encontrará os palpites Athletico-PR x Cuiabá, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Athletico-PR x Cuiabá


Nossa análise aponta um favoritismo para o Athletico-PR, que precisa da vitória para se recuperar na competição. A equipe da casa tem tudo para dominar a partida.



  • Resultado Final: Athletico-PR - odd de 1.76

  • Handicap Asiático: Athletico-PR (-1.00) - odd de 2.37

  • Total de Gols Time da Casa: Acima de 1.5 - odd de 2.11


O Handicap Asiático (-1.00) é uma ótima aposta para o jogo, com odd alta. O Cuiabá tem um histórico recente ruim fora de casa, com placares como 3x0, 2x0 e 3x1. Já a aposta de Total de Gols Time da Casa: Acima de 1.5 tem odd de 2.11 e reflete a capacidade ofensiva do Athletico-PR em casa.


Análise de Athletico-PR x Cuiabá


O Athletico-PR entra em campo na 14ª posição da Série B, com 26 pontos. Já o Cuiabá está em 8º lugar, com 31 pontos, o que o coloca no G8. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.


Momento do Athletico-PR


O Athletico-PR tem um retrospecto recente de altos e baixos, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos em casa (duas derrotas e dois empates).


No entanto, a equipe tem um ataque que marcou em 60% dos últimos 10 jogos e precisa da vitória para se recuperar na competição.


Momento do Cuiabá


O Cuiabá vive um momento de instabilidade. Apesar da boa posição na tabela, o time tem um retrospecto ruim jogando fora de casa, com apenas 9 pontos em 11 jogos (2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas).


O time sofreu um total de 1.83 gols por partida nos últimos 6 jogos fora de casa.


O que esperar da Partida


Com o Athletico-PR jogando em casa e buscando os três pontos, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Cuiabá, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário.


A expectativa é de um jogo com a dominância do Athletico-PR, que deve sair com a vitória.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é equilibrado, com três vitórias para o Athletico-PR e três para o Cuiabá nos últimos 7 jogos.


Últimos 5 jogos do Athletico-PR



  • ❌ Criciúma 4x2 Athletico-PR

  • ✅ Athletico-PR 1x0 São Paulo

  • 🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu

  • ❌ São Paulo 2x1 Athletico-PR

  • 🟡 América-MG 2x2 Athletico-PR


Últimos 5 jogos do Cuiabá



  • ❌ Avaí 2x0 Cuiabá

  • ✅ Cuiabá 2x0 Volta Redonda

  • ❌ Criciúma 1x0 Cuiabá

  • ✅ Cuiabá 3x1 América-MG

  • ❌ Goiás 3x1 Cuiabá


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Athletico-PR e Cuiabá, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece na Arena da Baixada a partir das 20:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Athletico-PR x Cuiabá

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena da Baixada


 


 

Atletico Paranaense x Cuiaba: Palpite do Dia

Atletico Paranaense Vence
Superbet logo
1.68
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Atletico Paranaense x Cuiaba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Atletico Paranaense x Cuiaba: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
Cuiaba
2 - 1
Atletico Paranaense
2024 Serie A
Cuiaba
1 - 2
Atletico Paranaense
2024 Serie A
Atletico Paranaense
4 - 0
Cuiaba
2023 Serie A
Cuiaba
3 - 0
Atletico Paranaense
2023 Serie A
Atletico Paranaense
2 - 0
Cuiaba

Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Palpites

