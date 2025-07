Athletic x Coritiba: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie B - 23/07

Athletic e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira, 22 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela SportyNet e Disney+.

O Coritiba é o atual vice-líder e tenta se recuperar da derrota na última rodada. O Athletic aparece em 13º e quer se afastar mais da zona de rebaixamento para a Série C.

Confira nosso palpite para Athletic x Coritiba, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites Athletic x Coritiba - 18ª rodada da Série B



Palpite 1 - Resultado Final: Coritiba vence - Odd @2.10 na Superbet

Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd @2.05 na Betsul

Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - Odd @1.90 na bet365



Apesar da goleada sofrida diante do Paysandu, o Coritiba vive excelente momento como visitante. Nos últimos cinco jogos fora, foram quatro vitórias e um empate, com apenas um gol sofrido.

O Athletic vem de bons resultados, mas ainda oscila muito em casa. Diante de um time mais maduro e eficiente, o favoritismo é dos paranaenses.

As partidas recentes do Athletic têm sido bem movimentadas. Em cinco dos últimos seis jogos, o placar passou de dois gols. O time marcou oito vezes nas últimas três partidas.

O Coritiba também teve jogos com placares elásticos recentemente e chega com bom volume ofensivo. É um cenário favorável para um jogo com três ou mais gols.

O Athletic marcou gols em cinco dos últimos seis jogos, enquanto o Coritiba balançou as redes em oito das últimas dez partidas. Mesmo com boa defesa fora de casa, o Coxa pode ser vazado diante da intensidade ofensiva dos mineiros.

Athletic: últimos resultados



✅ Ferroviária 1x2 Athletic



✅ Athletic 4x0 Avaí



✅ América-MG 0x1 Athletic



❌ Athletic 1x2 Remo



✅ Goiás 1x2 Athletic



Coritiba: últimos resultados



❌ Coritiba 2x5 Paysandu



✅ CRB 0x1 Coritiba



✅ Coritiba 2x0 Volta Redonda



✅ Athletico PR 0x1 Coritiba



✅ Coritiba 2x0 Cuiabá



Onde assistir Athletic x Coritiba ao vivo?

A partida será exibida ao vivo pela plataforma Disney+ e pelo canal SportyNet, a partir das 21h30 (de Brasília), direto de São João del-Rei.

Resumo da partida:



⚽ Jogo: Athletic x Coritiba - 18ª rodada da Série B



🗓️ Data: 22/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)



🏟️ Estádio: Joaquim Portugal



📺 Onde assistir: SportyNet e Disney+



