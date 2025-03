Athletic x Grêmio: palpite do UOL Apostas

Palpite 1. Grêmio com +4 escanteios - odd de 1.44 na bet365 (palpite de baixo risco)

Grêmio com +4 escanteios - (palpite de baixo risco) Palpite 2. Resultado Final: Grêmio vence - odd de 1.87 na Alfa Bet (palpite de médio risco)

Resultado Final: Grêmio vence - (palpite de médio risco) Palpite 3. Partida com +1.5 gols e ambos com +1.5 cartões - odd de 2.20 na Superbet (palpite de alto risco)

⚠️ Os valores acima foram coletados no dia de publicação destes palpites. No entanto, as bets podem alterá-los a qualquer momento.

As expectativas para Athletic e Grêmio, pela Copa do Brasil, estão em alta. Para os mineiros, o jogo pode ser histórico e colocar o time na próxima fase do torneio.

Do outro lado, o Imortal precisa de uma vitória aqui depois da derrota por 2 a 0 no Gre-Nal, depois de ser dominado pelo Inter. O time gaúcho quer a vitória para acalmar as tensões e se motivar para tentar reverter o cenário na final do Gauchão. Além disso, claro, uma derrota aqui pode acabar com a temporada do Grêmio.

Veja a seguir a explicação para os palpites de Athletic x Grêmio!