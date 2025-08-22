- D
Athletic x Chapecoense Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (22/08)
O Estádio Joaquim Portugal será o palco de um confronto na Série B 2025, com o Athletic recebendo a Chapecoense pela 23ª rodada da competição. O jogo será nesta sexta-feira (22/08), às 19:00 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.
Com a Chapecoense em ótima fase, o time tenta se consolidar no G4 e encaminhar seu retorno à elite do futebol brasileiro. Já o Athletic busca a vitória em casa para se afastar da zona de rebaixamento e respirar na competição.
Neste artigo você encontrará os palpites Athletic x Chapecoense, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.
Palpites para o Athletic x Chapecoense
Nossa análise aponta um favoritismo para a Chapecoense. O time visitante tem um elenco superior e uma ótima fase, o que deve ser suficiente para garantir a vitória, mesmo jogando fora de casa.
- Handicap Asiático: Chapecoense (-0.50) - odd de 2.00
- Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 2.33
- Total de Escanteios: Acima de 10.5 - odd de 1.72
Com a Chapecoense tendo uma média de 1.4 gols por jogo e o Athletic sofrendo 1 gol por partida, a aposta de Total de Gols: Acima de 2.5 (odd 2.33) se mostra uma excelente opção. Já o Handicap Asiático: Chapecoense (-0.50) (odd 2.00) é um palpite de alto valor que reflete a dominância do time na competição.
Análise de Athletic x Chapecoense
O Athletic entra em campo na 15ª posição da Série B, com 25 pontos. Já a Chapecoense está em 3º lugar, com 37 pontos, o que a coloca no G4. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.
Momento do Athletic
O Athletic tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. No entanto, a equipe tem um ataque eficiente em casa, com média de 1.6 gols por partida, e uma defesa sólida, que sofreu apenas um gol por jogo.
Momento da Chapecoense
A Chapecoense vive uma ótima fase, com quatro vitórias e dois empates em seus últimos seis jogos. Em casa, a equipe tem um dos melhores ataques da competição. Jogando fora de casa, a equipe tem um bom retrospecto, com três vitórias, três empates e cinco derrotas.
O que esperar da Partida
Com a Chapecoense em ótima fase, a equipe deve se impor e buscar a vitória. O Athletic, por sua vez, tentará aproveitar o fator casa para somar pontos e sair da parte de baixo da tabela.
A expectativa é de um jogo com a dominância da Chapecoense, mas com o Athletic tentando surpreender.
Com base na nossa análise, acreditamos que a Chapecoense tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor fora de casa e somar os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
Athletic Club x Chapecoense-sc: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Athletic Club x Chapecoense-sc: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Athletic Club x Chapecoense-sc: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto direto, em abril de 2025, foi de vitória da Chapecoense por 1 a 0. O Athletic buscará a revanche em casa.
Últimos 5 jogos do Athletic
- 🟡 Athletic 1x1 Criciúma
- ❌ CRB 1x0 Athletic
- 🟡 Athletic 1x1 Atlético-GO
- 🟡 Paysandu 1x1 Athletic
- ✅ Ferroviária 1x2 Athletic
Últimos 5 jogos da Chapecoense
- ✅ Chapecoense 2x0 Paysandu
- 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense
- ✅ Chapecoense 3x2 CRB
- 🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense
- ✅ Chapecoense 4x2 Volta Redonda
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Athletic e Chapecoense, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Joaquim Portugal a partir das 19:00 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Athletic x Chapecoense
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 22/08/2025
- ⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Joaquim Portugal
