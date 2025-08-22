Assine UOL
Athletic Club
  • D
  • D
  • E
  • E
  • V
Serie B - Brazil
Estádio Joaquim Portugal
Chapecoense-sc
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.1
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.23
x
3.13
2
3.43
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.2
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.19
x
3.05
2
3.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.05
2
3.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 22.08.2025 às 19:30

Athletic x Chapecoense Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (22/08)

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
4 min

O Estádio Joaquim Portugal será o palco de um confronto na Série B 2025, com o Athletic recebendo a Chapecoense pela 23ª rodada da competição. O jogo será nesta sexta-feira (22/08), às 19:00 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


Com a Chapecoense em ótima fase, o time tenta se consolidar no G4 e encaminhar seu retorno à elite do futebol brasileiro. Já o Athletic busca a vitória em casa para se afastar da zona de rebaixamento e respirar na competição.


Neste artigo você encontrará os palpites Athletic x Chapecoense, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Athletic x Chapecoense


Nossa análise aponta um favoritismo para a Chapecoense. O time visitante tem um elenco superior e uma ótima fase, o que deve ser suficiente para garantir a vitória, mesmo jogando fora de casa.



  • Handicap Asiático: Chapecoense (-0.50) - odd de 2.00

  • Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 2.33

  • Total de Escanteios: Acima de 10.5 - odd de 1.72


Com a Chapecoense tendo uma média de 1.4 gols por jogo e o Athletic sofrendo 1 gol por partida, a aposta de Total de Gols: Acima de 2.5 (odd 2.33) se mostra uma excelente opção. Já o Handicap Asiático: Chapecoense (-0.50) (odd 2.00) é um palpite de alto valor que reflete a dominância do time na competição.


Análise de Athletic x Chapecoense


O Athletic entra em campo na 15ª posição da Série B, com 25 pontos. Já a Chapecoense está em 3º lugar, com 37 pontos, o que a coloca no G4. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.


Momento do Athletic


O Athletic tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. No entanto, a equipe tem um ataque eficiente em casa, com média de 1.6 gols por partida, e uma defesa sólida, que sofreu apenas um gol por jogo.


Momento da Chapecoense


A Chapecoense vive uma ótima fase, com quatro vitórias e dois empates em seus últimos seis jogos. Em casa, a equipe tem um dos melhores ataques da competição. Jogando fora de casa, a equipe tem um bom retrospecto, com três vitórias, três empates e cinco derrotas.


O que esperar da Partida


Com a Chapecoense em ótima fase, a equipe deve se impor e buscar a vitória. O Athletic, por sua vez, tentará aproveitar o fator casa para somar pontos e sair da parte de baixo da tabela.


A expectativa é de um jogo com a dominância da Chapecoense, mas com o Athletic tentando surpreender.


Com base na nossa análise, acreditamos que a Chapecoense tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor fora de casa e somar os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Athletic Club x Chapecoense-sc: Palpite do Dia

Athletic Club Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Levante - Barcelona
2
1.25
AC Milan - Cremonese
1
1.37
Heart Of Midlothian - Motherwell
1
1.65
Múltipla
2.83
x
Aposta
20
=
Ganhos
56.51
Apostar agora

Athletic Club x Chapecoense-sc: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Athletic Club x Chapecoense-sc: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Chapecoense-sc
1 - 0
Athletic Club

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Athletic Club
Empate
Chapecoense-sc

Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto direto, em abril de 2025, foi de vitória da Chapecoense por 1 a 0. O Athletic buscará a revanche em casa.


Últimos 5 jogos do Athletic



  • 🟡 Athletic 1x1 Criciúma

  • ❌ CRB 1x0 Athletic

  • 🟡 Athletic 1x1 Atlético-GO

  • 🟡 Paysandu 1x1 Athletic

  • ✅ Ferroviária 1x2 Athletic


Últimos 5 jogos da Chapecoense



  • ✅ Chapecoense 2x0 Paysandu

  • 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense

  • ✅ Chapecoense 3x2 CRB

  • 🟡 Atlético-GO 0x0 Chapecoense

  • ✅ Chapecoense 4x2 Volta Redonda


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Athletic e Chapecoense, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Joaquim Portugal a partir das 19:00 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Athletic x Chapecoense

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 22/08/2025

  • Horário: 19:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Joaquim Portugal

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Heerenveen
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Twente
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E

Twente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Guingamp
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
RED Star FC 93
  • D
  • E
  • V
  • V
  • E

Guingamp Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventude
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Botafogo
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Mazatlán
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Tigres UANL
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Tigres UANL Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
NAC Breda
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nice
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Auxerre
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Nice Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
San Lorenzo
  • D
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Instituto Cordoba
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V

Instituto Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte