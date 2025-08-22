Athletic x Chapecoense Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (22/08)

O Estádio Joaquim Portugal será o palco de um confronto na Série B 2025, com o Athletic recebendo a Chapecoense pela 23ª rodada da competição. O jogo será nesta sexta-feira (22/08), às 19:00 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

Com a Chapecoense em ótima fase, o time tenta se consolidar no G4 e encaminhar seu retorno à elite do futebol brasileiro. Já o Athletic busca a vitória em casa para se afastar da zona de rebaixamento e respirar na competição.

Neste artigo você encontrará os palpites Athletic x Chapecoense, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Athletic x Chapecoense

Nossa análise aponta um favoritismo para a Chapecoense. O time visitante tem um elenco superior e uma ótima fase, o que deve ser suficiente para garantir a vitória, mesmo jogando fora de casa.



Handicap Asiático: Chapecoense (-0.50) - odd de 2.00

- odd de 2.00

Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 2.33

- odd de 2.33

Total de Escanteios: Acima de 10.5 - odd de 1.72



Com a Chapecoense tendo uma média de 1.4 gols por jogo e o Athletic sofrendo 1 gol por partida, a aposta de Total de Gols: Acima de 2.5 (odd 2.33) se mostra uma excelente opção. Já o Handicap Asiático: Chapecoense (-0.50) (odd 2.00) é um palpite de alto valor que reflete a dominância do time na competição.

Análise de Athletic x Chapecoense

O Athletic entra em campo na 15ª posição da Série B, com 25 pontos. Já a Chapecoense está em 3º lugar, com 37 pontos, o que a coloca no G4. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.

Momento do Athletic

O Athletic tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. No entanto, a equipe tem um ataque eficiente em casa, com média de 1.6 gols por partida, e uma defesa sólida, que sofreu apenas um gol por jogo.

Momento da Chapecoense

A Chapecoense vive uma ótima fase, com quatro vitórias e dois empates em seus últimos seis jogos. Em casa, a equipe tem um dos melhores ataques da competição. Jogando fora de casa, a equipe tem um bom retrospecto, com três vitórias, três empates e cinco derrotas.

O que esperar da Partida

Com a Chapecoense em ótima fase, a equipe deve se impor e buscar a vitória. O Athletic, por sua vez, tentará aproveitar o fator casa para somar pontos e sair da parte de baixo da tabela.

A expectativa é de um jogo com a dominância da Chapecoense, mas com o Athletic tentando surpreender.

Com base na nossa análise, acreditamos que a Chapecoense tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor fora de casa e somar os três pontos.

Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.