Athletic x Botafogo-SP: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileiro Série B (14/09

Athletic x Botafogo-SP se enfrentam neste domingo, 14/09, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 no Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Athletic vai a campo na 15ª posição com 29 pontos, tentando se afastar da zona de rebaixamento e buscar uma colocação mais tranquila na tabela. Já o Botafogo-SP, na 16ª colocação com 28 pontos, também precisa pontuar para não se aproximar do Z4.

Confira nosso palpite de Athletic x Botafogo-SP, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites do UOL Apostas para Athletic x Botafogo-SP



Palpite 1. Handicap +1.5 Botafogo-SP - Odd de 1.32

Palpite 2. Resultado final: Botafogo-SP - Odd de 5.00

Palpite 3. Mais de 4.5 cartões amarelos - Odd de 1.66

** As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.



Athletic e Botafogo-SP se enfrentam em confronto direto na parte de baixo da tabela da Série B. Ambas as equipes precisam pontuar para se afastarem da zona de rebaixamento e garantirem mais tranquilidade na reta final do campeonato.

O momento das equipes mostra certa instabilidade, mas as estatísticas recentes favorecem apostas mais conservadoras. Por conta disso, temos os três palpites acima para Athletic x Botafogo-SP.

Palpites para Athletic x Botafogo-SP que valem a pena

Para que você entenda melhor onde está apostando, nós vamos explicar cada uma das apostas recomendadas.

Handicap +1.5 Botafogo-SP (Baixo Risco)

Embora o Athletic seja mandante, o Botafogo-SP tem melhor aproveitamento como visitante na temporada. O time paulista conquistou 11 pontos em 12 jogos fora de casa, enquanto o Athletic somou apenas 12 pontos em 12 partidas em seus domínios.

O histórico recente mostra que o Athletic tem dificuldades para vencer por mais de um gol de diferença, especialmente em casa. A odd de 1.32 representa segurança para quem busca apostas conservadoras.

Resultado final: Botafogo-SP (Alto Risco)

Aposta de alto risco, mas com valor interessante considerando o momento das equipes. O Botafogo-SP vem de vitória por 3 a 2 sobre o Goiás fora de casa e mostra maior eficiência como visitante que o Athletic como mandante.

O Athletic não ganha há quatro jogos em casa e tem apenas 25% de aproveitamento nos últimos confrontos. A odd de 5.00 oferece excelente retorno para quem acredita na surpresa visitante.

Mais de 4.5 cartões amarelos (Baixo Risco)

Ambas as equipes têm características que favorecem um jogo com muitas advertências. O Athletic tem média de 2.4 cartões por jogo na temporada, enquanto o Botafogo-SP registra 2.16 cartões por partida.

Tratando-se de um confronto direto na parte de baixo da tabela, a tendência é de jogo mais truncado e com maior número de faltas. A odd de 1.66 representa baixo risco para essa aposta.

Desempenho recente do Athletic

Na 15ª colocação com 29 pontos, o Athletic vem de empate por 1 a 1 com o Vila Nova fora de casa. A equipe mineira não ganha há dois jogos e precisa da vitória em casa para se afastar da zona incômoda.



🟡 Vila Nova 1x1 Athletic



❌ Volta Redonda 0x2 Athletic



❌ Athletic 0x4 Chapecoense



🟡 Athletic 1x1 Criciúma



❌ CRB 1x0 Athletic



Desempenho recente do Botafogo-SP

Na 16ª colocação com 28 pontos, o Botafogo-SP vem de derrota por 1 a 3 para o Athletico-PR em casa. Contudo, a equipe ribeirão-pretana venceu como visitante recentemente e pode surpreender.



❌ Botafogo-SP 1x3 Athletico-PR



✅ Goiás 2x3 Botafogo-SP



✅ Botafogo-SP 2x0 Vila Nova



🟡 Remo 1x1 Botafogo-SP



❌ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP



Histórico entre Athletic x Botafogo-SP

Nos confrontos recentes, Athletic e Botafogo-SP se enfrentaram apenas uma vez nos últimos três anos. O único duelo terminou com vitória do Botafogo-SP por 3 a 0 em maio de 2025, evidenciando a superioridade paulista no confronto direto.

Onde assistir Athletic x Botafogo-SP – 14/09/2025

O jogo entre Athletic x Botafogo-SP, válido pela 26ª rodada da Série B, acontecerá dia 14/09, às 18h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.

Confira a ficha da partida: