Athletic Bilbao x Alavés: Palpite Odd +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga (13/09)
Athletic Club x Alavés, Palpite com Odd Alta +8, prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (13/09), às 13h30, pela 4ª rodada da La Liga, direto do Estádio San Mamés.
O Athletic Bilbao chega como favorito (odd 1.61) contra o Alavés (odd 6.49). O fator casa pesa muito, já que o San Mamés costuma empurrar o time basco, enquanto o Alavés tem dificuldades longe de seus domínios. O mercado aponta tendência de poucos gols, mas com domínio claro do Athletic. Confira os palpites divididos por odds baixas, médias e altas, além do nosso Super Palpite.
Athletic Club x Alavés Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🔥 Palpite: Athletic vence sem sofrer gols – odd 2.26
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols no jogo – odd 1.40
- 🎯 Palpite: Placar exato 2–0 Athletic – odd 5.53
🔎 O Athletic em casa costuma impor pressão e controlar as ações. Se abrir o placar cedo, tende a administrar com segurança. O placar de 2–0 é um roteiro clássico de San Mamés.
Palpites Alternativos Athletic Club x Alavés
- 💡 Palpite: 1º gol – Athletic – odd 1.49
- 🧩 Palpite: Intervalo/Final – Empate / Athletic – odd 4.13
Super Palpites Athletic Club x Alavés
- 🚀 Palpite: Intervalo/Final – Athletic / Athletic – odd 2.27
- ⭐ Palpite: Athletic vence & Ambos Não – odd 2.22
💰 Palpites de Odds Baixas Athletic Club x Alavés
- ✅ Palpite: Dupla Hipótese – Athletic ou Empate – odd 1.14
- 🛡️ Palpite: Empate Anula (Athletic) – odd 1.19
- 📈 Palpite: Handicap Asiático – Athletic (-0.5) – odd 1.55
- ⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.40
- 🚫 Palpite: Ambos Marcam – Não – odd 1.59
🔎 Aqui a ideia é garantir segurança: Athletic protegido com dupla hipótese e DNB, enquanto o AH -0.5 atua como vitória simples. O mercado de “Ambos Não” reflete a defesa sólida do time basco.
⚖️ Palpites de Odds Médias Athletic Club x Alavés
- 🧱 Palpite: Handicap Asiático – Athletic (-1.5) – odd 2.63
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.20
- ⏳ Palpite: Intervalo/Final – Athletic / Athletic – odd 2.27
- 🧼 Palpite: Athletic vence sem sofrer gols – odd 2.26
- 🚩 Palpite: Escanteios – Handicap (-3.5) Athletic – odd 2.28
🔎 Odds médias exploram o domínio basco em casa. Se o Athletic abrir vantagem cedo, há espaço para um placar mais largo. Nos escanteios, a pressão pelas alas favorece a linha negativa.
🚀 Palpites de Odds Altas Athletic Club x Alavés
- 🌊 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 3.98
- 🥅 Palpite: Placar exato 2–0 Athletic – odd 5.53
- 💥 Palpite: Handicap Asiático – Athletic (-2) – odd 4.40
- 🔗 Palpite: Athletic & BTTS: Sim – odd 4.29
- 🎩 Palpite: Nico Williams marca 2+ gols – odd 8.53
🔎 Odds altas para quem busca maior retorno: placares exatos e handicaps esticados dão bons cenários se o Athletic transformar a posse em gols. Nico Williams é destaque para protagonizar no ataque.
Athletic Club x Alavés: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- 📺 Onde assistir: Disney+
- 🗓️ Data e hora: sábado, 13/09, às 13h30 (Brasília)
- 🏆 Competição: La Liga – 4ª rodada
- 🏟️ Estádio: San Mamés (Bilbao)
Como Athletic Club e Alavés Chegam Para o Confronto
O Athletic é forte em Bilbao, com pressão alta, volume ofensivo e cruzamentos constantes. O Alavés, por outro lado, tende a se fechar e buscar contra-ataques, mas costuma sofrer quando precisa propor.
Últimos Jogos do Athletic Club
Equipe consistente defensivamente, vence com margens curtas e aproveita bem a atmosfera de San Mamés.
Últimos Jogos do Alavés
Mostra dificuldades ofensivas fora de casa, sendo mais reativo e dependente de bolas paradas.
Nossa Opinião para Athletic Club x Alavés
Favoritismo claro do Athletic. Para odds baixas, vale investir em vitória simples e DNB. Em odds médias, Handicap -1.5 e vitória sem sofrer gols são boas opções. Já nas altas, placar exato 2–0, Nico Williams 2+ e o -2 asiático podem render grande retorno.
Athletic Club x Alaves: Palpite do Dia
Athletic Club x Alaves: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Athletic Club x Alaves: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Aposte sempre com cautela:
- 🎯 Estabeleça limites de valor antes de apostar.
- 📉 Nunca tente recuperar perdas de forma impulsiva.
- 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou pressão.
- ⏱️ Defina tempo máximo por sessão de apostas.
- 👥 Procure ajuda especializada se perder o controle.
➡️ Aposte com responsabilidade e estratégia!