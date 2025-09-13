Assine UOL
Athletic Bilbao x Alavés: Palpite Odd +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Athletic Club x Alavés, Palpite com Odd Alta +8, prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (13/09), às 13h30, pela 4ª rodada da La Liga, direto do Estádio San Mamés.


O Athletic Bilbao chega como favorito (odd 1.61) contra o Alavés (odd 6.49). O fator casa pesa muito, já que o San Mamés costuma empurrar o time basco, enquanto o Alavés tem dificuldades longe de seus domínios. O mercado aponta tendência de poucos gols, mas com domínio claro do Athletic. Confira os palpites divididos por odds baixas, médias e altas, além do nosso Super Palpite.


Athletic Club x Alavés Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🔥 Palpite: Athletic vence sem sofrer gols – odd 2.26

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols no jogo – odd 1.40

  • 🎯 Palpite: Placar exato 2–0 Athletic – odd 5.53


🔎 O Athletic em casa costuma impor pressão e controlar as ações. Se abrir o placar cedo, tende a administrar com segurança. O placar de 2–0 é um roteiro clássico de San Mamés.


Palpites Alternativos Athletic Club x Alavés



  • 💡 Palpite: 1º gol – Athletic – odd 1.49

  • 🧩 Palpite: Intervalo/Final – Empate / Athletic – odd 4.13


Super Palpites Athletic Club x Alavés



  • 🚀 Palpite: Intervalo/Final – Athletic / Athletic – odd 2.27

  • ⭐ Palpite: Athletic vence & Ambos Não – odd 2.22


💰 Palpites de Odds Baixas Athletic Club x Alavés



🔎 Aqui a ideia é garantir segurança: Athletic protegido com dupla hipótese e DNB, enquanto o AH -0.5 atua como vitória simples. O mercado de “Ambos Não” reflete a defesa sólida do time basco.


⚖️ Palpites de Odds Médias Athletic Club x Alavés



  • 🧱 Palpite: Handicap Asiático – Athletic (-1.5) – odd 2.63

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.20

  • ⏳ Palpite: Intervalo/Final – Athletic / Athletic – odd 2.27

  • 🧼 Palpite: Athletic vence sem sofrer gols – odd 2.26

  • 🚩 Palpite: EscanteiosHandicap (-3.5) Athletic – odd 2.28


🔎 Odds médias exploram o domínio basco em casa. Se o Athletic abrir vantagem cedo, há espaço para um placar mais largo. Nos escanteios, a pressão pelas alas favorece a linha negativa.


🚀 Palpites de Odds Altas Athletic Club x Alavés



  • 🌊 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 3.98

  • 🥅 Palpite: Placar exato 2–0 Athletic – odd 5.53

  • 💥 Palpite: Handicap Asiático – Athletic (-2) – odd 4.40

  • 🔗 Palpite: Athletic & BTTS: Sim – odd 4.29

  • 🎩 Palpite: Nico Williams marca 2+ gols – odd 8.53


🔎 Odds altas para quem busca maior retorno: placares exatos e handicaps esticados dão bons cenários se o Athletic transformar a posse em gols. Nico Williams é destaque para protagonizar no ataque.


Athletic Club x Alavés: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • 📺 Onde assistir: Disney+

  • 🗓️ Data e hora: sábado, 13/09, às 13h30 (Brasília)

  • 🏆 Competição: La Liga – 4ª rodada

  • 🏟️ Estádio: San Mamés (Bilbao)


Como Athletic Club e Alavés Chegam Para o Confronto


O Athletic é forte em Bilbao, com pressão alta, volume ofensivo e cruzamentos constantes. O Alavés, por outro lado, tende a se fechar e buscar contra-ataques, mas costuma sofrer quando precisa propor.


Últimos Jogos do Athletic Club


Equipe consistente defensivamente, vence com margens curtas e aproveita bem a atmosfera de San Mamés.


Últimos Jogos do Alavés


Mostra dificuldades ofensivas fora de casa, sendo mais reativo e dependente de bolas paradas.


Nossa Opinião para Athletic Club x Alavés


Favoritismo claro do Athletic. Para odds baixas, vale investir em vitória simples e DNB. Em odds médias, Handicap -1.5 e vitória sem sofrer gols são boas opções. Já nas altas, placar exato 2–0, Nico Williams 2+ e o -2 asiático podem render grande retorno.

Athletic Club x Alaves: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Athletic Club x Alaves: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Alaves
1 - 0
Athletic Club
2024 La Liga
Athletic Club
1 - 0
Alaves
2024 La Liga
Alaves
1 - 1
Athletic Club
2023 La Liga
Athletic Club
2 - 0
Alaves
2023 Copa del Rey
Athletic Club
2 - 0
Alaves

⚠️ Jogo Responsável


Aposte sempre com cautela:



  • 🎯 Estabeleça limites de valor antes de apostar.

  • 📉 Nunca tente recuperar perdas de forma impulsiva.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou pressão.

  • ⏱️ Defina tempo máximo por sessão de apostas.

  • 👥 Procure ajuda especializada se perder o controle.


➡️ Aposte com responsabilidade e estratégia!

