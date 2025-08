Athletic Club II x Barakaldo: Palpite, Odds +10 e +14, Onde Assistir - Amistoso

Confira os melhores palpites para Athletic Club II x Barakaldo. Nesta quarta‑feira, 6/08/2025, às 14h00 (horário de Brasília), o Athletic Bilbao II recebe o Barakaldo no Estádio de San Mamés Barria, na Espanha.

Este palpite traz uma visão completa do confronto: desempenho histórico entre as equipes, últimos resultados, análise estatística e sugestões para os principais mercados relevantes neste empate ou vitória. Usamos dados como PPG, total de gols, histórico de handicap asiático e tendências recentes para fundamentar os palpites.

Athletic Club II x Barakaldo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Athletic Bilbao II vence odd 2.49

Athletic Bilbao II vence odd 2.49

🎯 Palpite: Dupla Chance Athletic ou Empate odd 1.46

Dupla Chance Athletic ou Empate odd 1.46

🎯 Palpite: Total de gols Mais de 1.5 odd 1.27



O Athletic Bilbao II tem leve superioridade histórica com 13 vitórias em 38 jogos — enquanto o Barakaldo venceu 14, mas mostra maior consistência recente. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao II venceu 3 e sofreu em média 1.6 gols por partida. A equipe também tem 50% de vitória com handicap asiático. Já o Barakaldo tem mostrado dificuldade ofensiva recente, com apenas 0.4 gols por jogo.

Por isso o palpite do dia indica vitória da equipe da casa, apoio na dupla chance e mercado de gols moderado.

🚀 Athletic Club II x Barakaldo Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Dupla chance Empate ou Barakaldo odd 1.77

Dupla chance Empate ou Barakaldo odd 1.77

🟢 Palpite: Menos de 0.5 gols odd 7.53

Menos de 0.5 gols odd 7.53

🟡 Palpite: Menos de 1.5 gols odd 3.32



Com baixos números de gols do Barakaldo e média de gols sofridos das duas equipes alta, jogos fechados são plausíveis. A odd de 7.53 para Menos de 0.5 gols indica grande expectativa por partida truncada, um cenário válido se o Barakaldo mantiver a defesa sólida e a equipe visitante for lenta ofensivamente.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Athletic Club II x Barakaldo



🔥 Palpite: Total de gols Menos de 0.5 odd 7.53

Total de gols Menos de 0.5 odd 7.53

🔥 Palpite: Empate no intervalo/final odd 14.12

Empate no intervalo/final odd 14.12

🔥 Palpite: Placar Exato 0‑0 odd 11.18



Ambas as equipes têm performances recentes de baixo scoring, com o Athletic Bilbao II mantendo média de gols baixos e o Barakaldo mostrando ainda menos capacidade ofensiva (0.4 gols por partida). Um empate sem gols é uma hipótese realista, especialmente considerando a média de gols na base de confronto e nos amistosos de preparação.

💰 Athletic Club II x Barakaldo: Palpites com Odds Baixas



🔵 Dupla chance Athletic ou Empate odd 1.46



🟢 Menos de 3.5 gols odd 1.31



🟡 Handicap Asiático Casa (0) odd 1.79



📺 Informações do Jogo: Athletic Club II x Barakaldo - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Athletic Club II x Barakaldo – Amistoso de Clubes

Athletic Club II x Barakaldo – Amistoso de Clubes

📅 Data: 06/08/2025

06/08/2025

⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

14h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio de San Mamés Barria, Espanha

Estádio de San Mamés Barria, Espanha

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada



Para quem busca um palpite de futebol para hoje, confira também na UOL os prognósticos atualizados e as melhores odds.

📺 Onde Assistir Athletic Club II x Barakaldo

A partida não tem transmissão oficial confirmada.

É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir à partida.

⚽ Como Athletic Club II e Barakaldo Chegam Para o Confronto

🔵 Athletic Bilbao II

O Bilbao II tem leve vantagem no confronto direto, com 13 vitórias em 38 partidas e 40 gols marcados. Nos últimos cinco amistosos ou jogos de preparação, venceu três e perdeu dois, com média de 1.6 gols marcados e sofridos. A equipe tem 50% de vitórias com handicap asiático — indicador de competitividade em jogos extremos ou equilibrados.

🔴 Barakaldo CF

O Barakaldo, embora tenha vencido 14 vezes no histórico, sofre com ritmo ofensivo muito baixo nos últimos jogos: média de apenas 0.4 gols marcados e 1.6 sofridos. Sem vitórias com handicap asiático recente — inclusive percentual zero — a equipe aparenta ter dificuldades estruturais ofensivas e vulnerabilidade defensiva em amistosos.