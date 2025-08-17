Assine UOL
Athletic Club
La Liga - Spain
Sevilla
Athletic Bilbao x Sevilla: Palpite Odds Altas +6, Onde Assistir, La Liga, 17/08

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Athletic Bilbao x Sevilla: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de domingo (17/08), às 14h30 (horário de Brasília), válido pela primeira rodada da La Liga no Estádio San Mamés, em Bilbau, com transmissão na Disney+. A partida é um teste importante para o que as duas torcidas podem esperar ao longo do ano.


Afinal, o Athletic Bilbao entra na temporada 2025/2026 com o objetivo de consolidar sua posição na parte de cima da tabela da La Liga e buscar uma vaga em competições europeias.


Já o Sevilla busca voltar a ser protagonista no cenário espanhol. O confronto é de extrema importância para ambos os times, já que o Athletic Bilbao é um dos times mais fortes da liga e o Sevilla entra em campo em uma posição desfavorável.


Athletic Bilbao x Sevilla Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.11

  • 🎯 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.12

  • 🎯 Palpite: Primeiro time a marcar (Athletic Bilbao) - odd 1.49


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A La Liga é um campeonato com muitos jogos de poucos gols, por isso, buscar apostas com mais de 2,5 gols e ambos marcam pode ser um bom caminho. Acredito que o Athletic Bilbao tem uma pequena vantagem no confronto, ainda mais jogando em casa e com o apoio da sua torcida.


Palpites Alternativos Athletic Bilbao x Sevilla



  • 🎯 Palpite: Ambos os tempos com menos de 1,5 gols (Sim) - odd 2.14

  • 🎯 Palpite: Time da casa para ganhar pelo menos um dos tempos (Sim) - odd 1.35

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Acima de 8.5) - odd 1.65


Os palpites alternativos servem como uma aposta na qual o apostador tenta se diferenciar. Apesar de as odds serem relativamente baixas (exceto no primeiro palpite) as chances de acerto são altas. O mercado de escanteios é uma ótima opção para jogos equilibrados como este, pois a tendência é de o jogo ter muitas idas e vindas de ataque. Já a aposta no primeiro palpite é para um jogo morno no início e que se aquece no final.


💰 Athletic Bilbao x Sevilla: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Chance (1X) - odd 1.15

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.07

  • • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (1) - odd 1.22


⚖️ Athletic Bilbao x Sevilla: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Tempo com mais gols (2º Tempo) - odd 2.19

  • • 🟢 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.12

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.11


🚀 Athletic Bilbao x Sevilla: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Resultado Exato (2-0) - odd 6.20

  • • 🟢 Palpite: Ambos os tempos com menos de 1,5 gols (Sim) - odd 2.14

  • • 🟡 Palpite: Sevilla - Total de gols (Acima de 1.5) - odd 4.60


Athletic Bilbao x Sevilla: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Athletic Bilbao e Sevilla será no Estádio San Mamés, em Bilbau, na Espanha, no dia 17 de agosto, um domingo. A partida é válida pela primeira rodada da La Liga, principal campeonato do futebol espanhol. A transmissão exclusiva da partida no Brasil fica por conta da Disney+.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Athletic Bilbao x Sevilla - La Liga

  • 📅 Data: 17/08/25

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio San Mamés, em Bilbau

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Athletic Bilbao e Sevilla Chegam Para o Confronto


O Athletic Bilbao entra na temporada 2025/2026 com o objetivo de se consolidar na parte de cima da tabela da La Liga e buscar uma vaga em competições europeias. O time de Ernesto Valverde aposta na força do grupo e na tradição de usar jogadores bascos para alcançar seus objetivos. A equipe se reforçou com o goleiro Unai Simon, que foi peça-chave na temporada passada. Nomes importantes, como o atacante Iñaki Williams, que marcou gols decisivos, também permanecem no elenco. O brasileiro Gabriel Paulista continua sendo um dos destaques do time.


Já o Sevilla entra na temporada 2025/2026 buscando voltar ao protagonismo no cenário espanhol. A equipe comandada por Matías Almeyda tem como meta uma vaga em competições europeias. Para isso, o clube aposta em um elenco que mistura experiência e juventude. O time trouxe o goleiro Odysseas Vlachodimos, do Nottingham Forest, um grande reforço para a defesa. Os zagueiros brasileiros Marcao e o francês Loic Badé continuam no elenco, sendo peças importantes. No ataque, a equipe conta com o talento de Lukébakio, que marcou onze gols na última temporada, e de Isaac Romero.

Athletic Club x Sevilla: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Athletic Club x Sevilla: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 La Liga
Sevilla
0 - 1
Athletic Club
2024 La Liga
Athletic Club
1 - 1
Sevilla
2023 La Liga
Athletic Club
2 - 0
Sevilla
2023 La Liga
Sevilla
0 - 2
Athletic Club
2022 La Liga
Athletic Club
0 - 1
Sevilla

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Athletic Club
Empate
Sevilla

Jogo Responsável


Nunca considere que as apostas são uma fonte de renda. É fundamental encarar as apostas como um lazer, algo pra se divertir. Nunca use dinheiro que te fará falta, e se perceber que está perdendo o controle, procure ajuda. Lembre-se, o objetivo é se divertir, e não fazer disso uma obrigação.


Siga sempre os princípios do Jogo Responsável.

