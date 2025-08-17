Athletic Bilbao x Sevilla: Palpite Odds Altas +6, Onde Assistir, La Liga, 17/08

Athletic Bilbao x Sevilla: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de domingo (17/08), às 14h30 (horário de Brasília), válido pela primeira rodada da La Liga no Estádio San Mamés, em Bilbau, com transmissão na Disney+. A partida é um teste importante para o que as duas torcidas podem esperar ao longo do ano.

Afinal, o Athletic Bilbao entra na temporada 2025/2026 com o objetivo de consolidar sua posição na parte de cima da tabela da La Liga e buscar uma vaga em competições europeias.

Já o Sevilla busca voltar a ser protagonista no cenário espanhol. O confronto é de extrema importância para ambos os times, já que o Athletic Bilbao é um dos times mais fortes da liga e o Sevilla entra em campo em uma posição desfavorável.

Athletic Bilbao x Sevilla Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.11

🎯 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.12

🎯 Palpite: Primeiro time a marcar (Athletic Bilbao) - odd 1.49



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A La Liga é um campeonato com muitos jogos de poucos gols, por isso, buscar apostas com mais de 2,5 gols e ambos marcam pode ser um bom caminho. Acredito que o Athletic Bilbao tem uma pequena vantagem no confronto, ainda mais jogando em casa e com o apoio da sua torcida.

Palpites Alternativos Athletic Bilbao x Sevilla



🎯 Palpite: Ambos os tempos com menos de 1,5 gols (Sim) - odd 2.14

Ambos os tempos com menos de 1,5 gols (Sim) - odd 2.14

🎯 Palpite: Time da casa para ganhar pelo menos um dos tempos (Sim) - odd 1.35

Time da casa para ganhar pelo menos um dos tempos (Sim) - odd 1.35

🎯 Palpite: Total de Escanteios (Acima de 8.5) - odd 1.65



Os palpites alternativos servem como uma aposta na qual o apostador tenta se diferenciar. Apesar de as odds serem relativamente baixas (exceto no primeiro palpite) as chances de acerto são altas. O mercado de escanteios é uma ótima opção para jogos equilibrados como este, pois a tendência é de o jogo ter muitas idas e vindas de ataque. Já a aposta no primeiro palpite é para um jogo morno no início e que se aquece no final.

💰 Athletic Bilbao x Sevilla: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite : Dupla Chance (1X) - odd 1.15

• 🟢 Palpite : Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.07

• 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (1) - odd 1.22



⚖️ Athletic Bilbao x Sevilla: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite : Tempo com mais gols (2º Tempo) - odd 2.19

• 🟢 Palpite : Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.12

• 🟡 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.11



🚀 Athletic Bilbao x Sevilla: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite : Resultado Exato (2-0) - odd 6.20

• 🟢 Palpite : Ambos os tempos com menos de 1,5 gols (Sim) - odd 2.14

• 🟡 Palpite: Sevilla - Total de gols (Acima de 1.5) - odd 4.60



Athletic Bilbao x Sevilla: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Athletic Bilbao e Sevilla será no Estádio San Mamés, em Bilbau, na Espanha, no dia 17 de agosto, um domingo. A partida é válida pela primeira rodada da La Liga, principal campeonato do futebol espanhol. A transmissão exclusiva da partida no Brasil fica por conta da Disney+.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Athletic Bilbao x Sevilla - La Liga

• 📅 Data: 17/08/25

• ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio San Mamés, em Bilbau

• 📺 Transmissão: Disney+



Como Athletic Bilbao e Sevilla Chegam Para o Confronto

O Athletic Bilbao entra na temporada 2025/2026 com o objetivo de se consolidar na parte de cima da tabela da La Liga e buscar uma vaga em competições europeias. O time de Ernesto Valverde aposta na força do grupo e na tradição de usar jogadores bascos para alcançar seus objetivos. A equipe se reforçou com o goleiro Unai Simon, que foi peça-chave na temporada passada. Nomes importantes, como o atacante Iñaki Williams, que marcou gols decisivos, também permanecem no elenco. O brasileiro Gabriel Paulista continua sendo um dos destaques do time.

Já o Sevilla entra na temporada 2025/2026 buscando voltar ao protagonismo no cenário espanhol. A equipe comandada por Matías Almeyda tem como meta uma vaga em competições europeias. Para isso, o clube aposta em um elenco que mistura experiência e juventude. O time trouxe o goleiro Odysseas Vlachodimos, do Nottingham Forest, um grande reforço para a defesa. Os zagueiros brasileiros Marcao e o francês Loic Badé continuam no elenco, sendo peças importantes. No ataque, a equipe conta com o talento de Lukébakio, que marcou onze gols na última temporada, e de Isaac Romero.