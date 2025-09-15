- D
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- E
Athletic Bilbao x Arsenal: Palpite, Odd 12+, Onde Assistir, Liga dos Campeões, 16/09
Palpite Athletic Bilbao x Arsenal, duelo válido pela rodada inaugura da Liga dos Campeões, nessa terça-feira dia 16 de setembro, às 13:45 (horário de Brasília), no Estádio San Mamés.
O Athletic Club retorna ao principal torneio de clubes da UEFA após longa ausência, mas o Arsenal continua sonhando com a conquista inédita da Champions League.
Confira nosso palpite para Athletic Bilbao x Arsenal, odds, onde assistir ao vivo e as análises detalhadas dos times. Veja também as melhores apostas de hoje.
Athletic Bilbao x Arsenal Palpite: Nossas 3 Melhores Dias
- Vitória do Arsenal - Odds: 1.90
- Mais de 2.5 gols - Odds: 2.01
- Arsenal para vencer e ambas as equipes marcam: Não - Odds: 1.34
Vitória do Arsenal - Odd pagando 1.90
O Arsenal chega em melhor momento, vindo de uma vitória expressiva e com a motivação de buscar um título inédito. O histórico recente e a consistência em campeonatos de alto nível pesam a favor dos Gunners.
Mais de 2.5 gols - Odd pagando 2.01
Ambas as equipes têm capacidade ofensiva, e o Arsenal tem mostrado facilidade em balançar as redes. O Athletic Bilbao, jogando em casa, também buscará impor seu ritmo, o que pode levar a uma partida com gols.
Arsenal para vencer e ambas as equipes marcam: Não - Odd pagando 1.34
Essa aposta combina a probabilidade da vitória do Arsenal com a possibilidade de uma atuação defensiva sólida, repetindo o desempenho contra o Nottingham Forest. Se o Arsenal ditar o ritmo e conseguir neutralizar o ataque do Bilbao, o "não" para ambas marcarem se torna mais provável.
Super Palpites Athletic Bilbao x Arsenal
- Resultado Exato: 1x2 - Odd: 12.63: Essa odd indica uma vitória do Arsenal, mas com o Athletic Bilbao conseguindo marcar um gol, refletindo um jogo mais disputado do que uma goleada.
- Intervalo/Final do Jogo: Fora/Casa - Odd: 47.06: Este palpite sugere que o Arsenal sairá na frente no placar, mas o Athletic Bilbao conseguirá reverter o placar em casa. É um cenário mais improvável, mas com um retorno altíssimo.
- Primeiro Gol: Nenhum - Odd: 9.74: Isso significa que o placar só será aberto após os primeiros 10 minutos, ou que não haverá gols. É uma odd alta, pois geralmente há um gol no início.
- Athletic Bilbao marca mais de 2.5 gols - Odd: 8.07: Essa odd sugere que o time da casa terá uma atuação ofensiva muito forte, superando as expectativas contra um time como o Arsenal.
- Margem de ganho: Athletic Bilbao por 3+ - Odd: 38.57: Essa é uma aposta de altíssimo risco, esperando uma goleada histórica do Athletic Bilbao sobre o Arsenal.
Athletic Bilbao x Arsenal: Palpites Alternativos
Resultado: Empate e Mais de 1.5 gols - Odd 4.61: Considerando que o Athletic Bilbao joga em casa e pode surpreender, um empate não seria um resultado impossível. Se isso ocorrer com ambos os times marcando, esta odd se torna interessante.
Menos de 2.5 gols - Odd 1.78: Uma partida mais fechada, especialmente no início da fase de grupos, também é uma possibilidade. O Athletic Bilbao pode focar mais na defesa contra um adversário forte.
Martin Odegaard para marcar a qualquer momento - Odd 5.18: O meio-campista norueguês é o cérebro do Arsenal e tem a capacidade de marcar gols decisivos, seja de bola parada ou em jogadas individuais.
Gorka Guruzeta para marcar a qualquer momento - Odd 3.81: Como principal referência ofensiva do Athletic Bilbao em casa, Guruzeta terá a responsabilidade de liderar o ataque e pode aproveitar alguma chance criada pela equipe.
Margem de ganho: Arsenal por 1 - Odd 3.60: Uma vitória apertada do Arsenal, mostrando superioridade mas sem goleada, é um cenário plausível, especialmente considerando a competitividade da Champions League.
Athletic Bilbao x Arsenal: Palpites com Odds Baixas
- Mais de 0.5 gols no jogo - Odd 1.06: É praticamente uma certeza que haverá pelo menos um gol nesta partida.
- Mais de 1.5 gols no jogo - Odd 1.33: A expectativa é de que o jogo tenha pelo menos dois gols.
- Empate não tem aposta - Arsenal para vencer - Odd 1.38: Esta opção oferece uma proteção caso o jogo termine empatado, com a vitória do Arsenal sendo o resultado mais provável.
- Mais de 0.5 gols no 1º tempo - Odd 1.40: É esperado que haja pelo menos um gol na primeira metade da partida.
- Dupla chance: Casa ou Fora - Odd 1.24: Esta é uma aposta mais conservadora, cobrindo a vitória do Arsenal e o empate como resultados possíveis.
Athletic Bilbao x Arsenal: Onde Assistir
Você pode assistir Athletic Bilbao x Arsenal ao vivo pelas plataformas de bets autorizadas, como bet365 e Superbet, ou pelas transmissões de TNT e HBO Max.
Ficha de Jogo
- Competição: UEFA Champions League
- Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025
- Horário: 16:45 (horário de Londres)
- Local: Estádio San Mamés
Athletic Club x Arsenal: Dicas para Apostas
O Athletic Club, com o apoio da torcida, busca iniciar a Champions League com uma vitória em casa, mostrando sua força na competição.
A equipe tem como objetivo fazer uma boa campanha e se classificar para a próxima fase. Porém, o Athletic Club vem de uma derrota por 1 a 0 para o Alavés no Campeonato Espanhol e o time pode sentir a pressão inicial de uma competição de alto nível.
O Arsenal, por sua vez, busca somar pontos importantes fora de casa para se manter no topo da tabela. A equipe inglesa quer mostrar sua capacidade de jogar bem em qualquer estádio e se consolidar como um dos favoritos da competição.
O time inglês vem de uma vitória convincente por 3 a 0 contra o Nottingham Forest no Campeonato Inglês, demonstrando um bom momento ofensivo e solidez defensiva. A equipe busca o título inédito da Liga dos Campeões, e sua melhor campanha, o vice-campeonato em 2005/06, mostra que a competição tem um significado especial para o clube.
Nossa Opinião para Athletic Bilbao x Arsenal
Acreditamos em um jogo equilibrado, com ambos os times buscando a vitória. O Arsenal, com um elenco mais experiente, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Athletic Bilbao, jogando em casa, pode surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e com chances para os dois lados.
Aposte com responsabilidade e aproveite a emoção do futebol!
Athletic Club x Arsenal: Palpite do Dia
Athletic Club x Arsenal: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Athletic Club x Arsenal: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.
⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
Real Madrid Vence