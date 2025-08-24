- D
Atalanta x Pisa: Palpite, Odds e Onde Assistir Campeonato Italiano Série A (24/08)
Confira palpite para Atalanta x Pisa, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Atalanta e Pisa se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste domingo, dia 24 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Gewiss Stadium. Atalanta x Pisa terá transmissão do Disney+ (streaming) e da Novibet por vídeo ao vivo e de graça.
Palpites de Atalanta x Pisa: Nossas 3 Melhores Dicas
Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a expectativa é de um jogo de muita energia, com a Atalanta entrando como a grande favorita no confronto, devido à sua força e ao fato de jogar em casa. O Pisa, por outro lado, provavelmente adotará uma postura defensiva. As melhores apostas estão na vitória da Atalanta e em um placar com vários gols.
- ⚽ Resultado Final: Atalanta - Odd de 1.30 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.65 na Novibet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.80 na Stake
Palpites Alternativos Atalanta x Pisa
- ⚽ Handicap Asiático: Atalanta -1.5 - Odd de 1.95 na Esportes da Sorte
- ⚽ Atalanta vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.20 na Superbet
- ⚽ Atalanta vence o 1º Tempo - Odd de 1.70 na Novibet
Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.
Palpites de Odds Baixas Atalanta x Pisa
- ⚽ Dupla Chance: Atalanta ou Empate - Odd de 1.05 na Superbet
- ⚽ Atalanta marca a qualquer momento - Odd de 1.10 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.15 na Superbet
Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.
Palpites de Odds Médias Atalanta x Pisa
- ⚽ Atalanta vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.50 na Novibet
- ⚽ Total de escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 2.00 na Stake
Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de a Atalanta vencer com um placar mais elástico ou a combinação de mercados de gols e resultado.
Palpites de Odds Altas Atalanta x Pisa
- ⚽ Placar Exato: 3x0 para a Atalanta - Odd de 8.00 na Superbet
- ⚽ Jogador para marcar 2 ou mais gols - Gianluca Scamacca - Odd de 6.25 na Stake
Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Pisa.
Informações do Jogo: Atalanta x Pisa: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Atalanta x Pisa - Campeonato Italiano (Série A)
- Data: 24/08/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Gewiss Stadium, Bérgamo (Itália)
- Transmissão: Disney+ e Novibet
Como assistir Atalanta x Pisa
Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Como Atalanta e Pisa Chegam Para o Confronto
A Atalanta, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para iniciar a temporada com uma vitória. A equipe é uma das maiores da Itália e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.
O Pisa, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará fora de casa. A equipe provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo da Atalanta. Um bom resultado para o Pisa seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.
Atalanta x Pisa: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Atalanta x Pisa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
