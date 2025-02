Atalanta x Brugge: Palpite, Onde assistir à partida da Liga dos Campeões

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Mesmo com mais oportunidades de marcar no jogo de ida, a Atalanta saiu derrotada por 2x1 no final do jogo com um pênalti polêmico para o Club Brugge. Agora, jogando em seu estádio, a equipe Nerazzurri tem que vencer por mais de um gol para se classificar no tempo regulamentar.

Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5 (Baixo Risco)

A Atalanta é uma das equipes com o ataque mais produtivo da Europa. No Campeonato Italiano a equipe de Bérgamo tem 54 gols marcados em 25 jogos, média superior a 2 gols por jogo.

Já na fase de Liga da Champions League, foram 20 gols em 8 jogos, o que dá uma média de 2.5 gols por partida. Por este motivo, a odd de 1.67 na Esporte da Sorte para que o jogo tenha mais de 2.5 gols é uma boa oportunidade.

Palpite 2. Se Classificar: Atalanta (Baixo risco):

Com um time mais técnico, a Atalanta sofreu um revés inesperado no jogo de ida. E por isso, mesmo em desvantagem, a equipe italiana é favorita para se classificar no confronto.