Aston Villa
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Premier League - United Kingdom
Villa Park
Newcastle
  • D
  • E
  • E
  • D
  • D
Aston Villa x Newcastle: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 16/08

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A Premier League 2025-26 já começa com um confronto de altíssimo nível. Na manhã deste sábado, 16 de agosto, o Aston Villa recebe o Newcastle no Villa Park para a primeira rodada. A partida, que começa às 8h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que foram protagonistas na temporada passada e que chegam com enormes expectativas para o novo ano. Confira a análise completa, o melhor Aston Villa x Newcastle palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Aston Villa x Newcastle Palpites


Este é um dos jogos mais equilibrados da primeira rodada, opondo duas equipes muito fortes e bem treinadas. O fator casa dá uma leve vantagem ao Villa.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.52 na Betnacional


É o palpite mais forte para este jogo. Na temporada passada, Villa e Newcastle tiveram ataques muito potentes. Com a alta intensidade esperada para uma estreia e a qualidade dos jogadores de frente, como Ollie Watkins e Alexander Isak, a tendência é de gols para os dois lados.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.62 na Superbet


A rivalidade criada na última temporada e a vocação ofensiva de ambos os times sugerem um placar movimentado. O último confronto no Villa Park terminou com uma vitória convincente do time da casa, e a expectativa é de outro jogo aberto.


Dupla Chance - Aston Villa ou Empate: Odd 1.39 na Superbet


Jogar no Villa Park é um grande trunfo para o Aston Villa. A equipe de Unai Emery é extremamente forte em seus domínios e, mesmo enfrentando o poderoso Newcastle, dificilmente sairá de campo derrotada na estreia diante de sua torcida.


Como chegam os times


O Aston Villa entra na nova temporada buscando provar que o desempenho do ano anterior não foi por acaso. Após uma disputa ferrenha, a equipe conquistou uma vaga na Europa League e mostrou um futebol de altíssimo nível sob o comando de Unai Emery. A pré-temporada serviu para integrar os novos reforços e manter a base sólida que fez do Villa Park uma fortaleza. A estreia em casa contra um rival direto é a oportunidade perfeita para começar a campanha com o pé direito.


O Newcastle, por sua vez, chega com o status de participante da Champions League, vaga conquistada na última temporada após uma briga emocionante justamente com o Aston Villa. O time de Eddie Howe se consolidou como uma das novas forças da Inglaterra e investiu para ter um elenco capaz de competir em múltiplas frentes. A equipe manteve seu estilo de jogo intenso e a estreia fora de casa contra um adversário tão qualificado será o primeiro grande teste para as ambições dos Magpies no campeonato.


Onde Assistir Aston Villa x Newcastle


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Aston Villa x Newcastle United


📅 Data: 16/08/2025


Horário: 8h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Villa Park (Birmingham, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Aston Villa x Newcastle


Para um palpite mais ousado, que combina a força do mandante com a tendência de gols na partida, o mercado de resultado com "ambas marcam" é o ideal.


Aston Villa vence e Ambas as equipes marcam: Odd 3.78 na Betnacional


O Aston Villa venceu o último confronto em casa contra o Newcastle por 3 a 0, mas o time visitante marcou em 14 de seus 19 jogos fora na temporada passada. Uma vitória do Villa em um jogo onde o Newcastle também consiga balançar as redes é um cenário muito plausível e que oferece odds bastante elevadas.


Conclusão


A abertura da Premier League não poderia ter um jogo melhor. Aston Villa e Newcastle protagonizaram uma das melhores disputas da temporada passada e chegam para 2025-26 ainda mais fortes. A análise aponta para um confronto equilibrado, com gols para ambos os lados, mas com um leve favoritismo para o Aston Villa por jogar em seu caldeirão, o Villa Park. Será, sem dúvida, um dos grandes jogos da primeira rodada.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Aston Villa x Newcastle: Palpite do Dia

Aston Villa Vence
2.3
Aston Villa x Newcastle: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Aston Villa x Newcastle: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Premier League
Aston Villa
4 - 1
Newcastle
2024 Premier League
Newcastle
3 - 0
Aston Villa
2023 Premier League
Aston Villa
1 - 3
Newcastle
2023 Premier League
Newcastle
5 - 1
Aston Villa
2023 Premier League - Summer Series
Newcastle
3 - 3
Aston Villa

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Aston Villa
Empate
Newcastle

