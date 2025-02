Palpites Aston Villa x Liverpool: onde assistir e escalações – (Premier League 2025)

Só para ter ideia, são 23 gols em 25 jogos, praticamente uma média de um por partida. O camisa 11 tem uma frequência de um gol a cada 96 minutos jogados e, levando em conta que marcou aos 37 do primeiro tempo no último confronto do Liverpool, as chances de voltar a balançar as redes neste duelo são grandes.

🎯Palpite 3: Marcar de fora da área - Mohamed Salah (Alto Risco)

Esta é uma daquelas apostas com risco muito elevado, mas que são legais de arriscar de vez em quando. A odd é muito alta por ser um evento que reúne bastante detalhe para que dê certo. Porém, se tratando de Salah na atual temporada, não é tão difícil de se imaginar um gol do craque de fora da área, né?

Inclusive, o egípcio ainda não marcou de fora da área na Premier League. Até mesmo por este dado, a odd esteja muito alta. Mas, conhecendo Salah e sabendo da sua característica de chutes precisos de longa distância, este pode ser o momento de sair o gol desta forma. Na última rodada ele chegou a marcar de fora da área, mas o gol foi anulado por impedimento.

Onde assistir Aston Villa x Liverpool

Aston Villa x Liverpool jogam no dia 19/02, às 16:30, no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, pela 26ª rodada da Premier League. A partida terá a transmissão da ESPN 4 (canal fechado) e do Disney+ (streaming).