Aston Villa x Crystal Palace Palpite; Odds 5+; Onde Assistir, Premier League, 31/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Aston Villa e Crystal Palace se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 15h no Villa Park, em Birmingham. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+.


Este duelo promete grandes emoções na Premier League. O Aston Villa busca manter o bom início de temporada em casa, enquanto o Crystal Palace quer surpreender como visitante para somar pontos importantes na tabela. O técnico Unai Emery quer impor o ritmo.


Confira nossos palpites de Aston Villa x Crystal Palace, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Aston Villa x Crystal Palace: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Aston Villa x Crystal Palace, é importante analisar o momento atual das equipes na temporada. O Aston Villa tem mostrado um desempenho sólido em casa, aproveitando o apoio da sua torcida. Já o Crystal Palace tem apresentado uma equipe aguerrida e com potencial de surpreender fora de casa.


Observando os dados recentes, vemos que o Aston Villa tem uma média de gols interessante em seus jogos como mandante. O Crystal Palace, por sua vez, tem uma defesa que busca se impor. Essa dinâmica pode gerar oportunidades de apostas interessantes.



  • 🎯 Vitória do Aston Villa - odd 1.88

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.84

  • 🎯 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.30


O momento atual das equipes sugere um jogo disputado. O Aston Villa busca consolidar sua força como mandante, enquanto o Crystal Palace quer somar pontos cruciais. Essa necessidade mútua de vencer pode levar a um confronto com gols.


Palpites Alternativos Aston Villa x Crystal Palace


Para apostadores que buscam mercados com um pouco mais de risco e potencial retorno, separamos opções que fogem do óbvio. A consistência ofensiva do Aston Villa e a organização defensiva do Crystal Palace podem gerar surpresas.


Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem estuda a fundo o confronto e acredita em um cenário específico. O poder de fogo do Aston Villa é notório, mas o Crystal Palace sabe se defender.



  • 🎯 Placar Exato: 2x1 Aston Villa - odd 7.71

  • 🎯 Aston Villa vence sem sofrer gols - odd 3.08

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.94


Super Palpites Aston Villa x Crystal Palace



  • 🚀 Ollie Watkins para marcar a qualquer momento - odd 2.12


💰 Palpites de Odds Baixas Aston Villa x Crystal Palace



  • 🔵 Aston Villa vence - odd 1.88

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.30

  • 🟡 Aston Villa -0.5 Gols (Handicap Asiático) - odd 1.85


⚖️ Palpites de Odds Médias Aston Villa x Crystal Palace



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.84

  • 🟢 Gol nos 15 Minutos Iniciais (1-15) - odd 3.24

  • 🟡 Total de Gols do Aston Villa: Mais de 1.5 - odd 1.96


🚀 Palpites de Odds Altas Aston Villa x Crystal Palace



  • 🔵 Placar Exato: 2x0 Aston Villa - odd 7.72

  • 🟢 Youri Tielemans para dar assistência - odd 4.50

  • 🟡 Vitória do Aston Villa e Ambos Marcam - odd 4.03


Aston Villa x Crystal Palace: Onde Assistir e Ficha do Jogo



📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Aston Villa x Crystal Palace - Premier League 2025/26

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 15h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Villa Park, Birmingham

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Aston Villa e Crystal Palace Chegam Para o Confronto


O Aston Villa inicia a temporada com o objetivo de manter a consistência e brigar pelas primeiras posições da Premier League. A equipe aposta na força do seu elenco e no trabalho do técnico Unai Emery.


O Crystal Palace, por sua vez, busca um início de campeonato positivo para evitar as dificuldades enfrentadas em temporadas passadas. A equipe quer surpreender e somar pontos fora de casa.


Nossa Opinião para Aston Villa x Crystal Palace


O Aston Villa chega com favoritismo para esta partida, especialmente por jogar em casa. A equipe tem um elenco qualificado e busca impor seu ritmo de jogo desde o início.


O Crystal Palace é um adversário que pode complicar, mas o Aston Villa tem as ferramentas para sair com a vitória. O fator campo será importante para o time da casa.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.


Aston Villa x Crystal Palace: Palpite do Dia

Aston Villa Vence
Superbet logo
1.9
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Lazio - Verona
1
1.49
Real Madrid - Mallorca
1
1.2
Napoli - Cagliari
1
1.35
Múltipla
2.41
x
Aposta
20
=
Ganhos
48.28
Apostar agora

Aston Villa x Crystal Palace: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Aston Villa x Crystal Palace: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 FA Cup
Crystal Palace
3 - 0
Aston Villa
2024 Premier League
Crystal Palace
4 - 1
Aston Villa
2024 Premier League
Aston Villa
2 - 2
Crystal Palace
2024 League Cup
Aston Villa
1 - 2
Crystal Palace
2023 Premier League
Crystal Palace
5 - 0
Aston Villa

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Aston Villa
Empate
Crystal Palace

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte