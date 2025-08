Aston Villa x Roma: Palpite Odds +5.00, +8.00, Onde Assistir, 06/08

Aston Villa x Roma: confira o palpite com odds altas de +5.00 e +8.00, além de onde assistir o amistoso de hoje.

Aston Villa e Roma se enfrentam nesta quarta-feira, 06/08, em amistoso internacional de pré-temporada. A bola rola às 15h30, no Poundland Bescot Stadium, na Inglaterra, sem transmissão confirmada para o Brasil.

O confronto acontece no momento em que os dois times ainda estão retomando o ritmo físico e tático. O Aston Villa vem de dois empates por 2 a 2 contra Nashville e Frankfurt, com uma vitória sobre o St. Louis no meio do caminho. A Roma, por sua vez, venceu todos os seus três jogos de preparação até aqui.

Confira a seguir nosso palpite para Aston Villa x Roma, com dicas de apostas, análises e as principais informações da partida.

Palpite de Aston Villa x Roma: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ambos Marcam (Sim) - odd 1.61

- odd

🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols - odd 1.72

- odd

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Roma ou Empate - odd 1.57



A tendência é de um duelo equilibrado, mas com ligeira vantagem para os ingleses, que têm mostrado poder de fogo mesmo sem vitórias. A seguir, destacamos os três palpites principais para Aston Villa x Roma.

Palpites Alternativos Aston Villa x Roma

Agora, indicamos opções mais específicas e que podem gerar bons retornos para quem busca algo diferente. Os dados apontam caminhos interessantes nesse sentido.



🎯 Roma Total de Gols Mais de 0.5 - odd 1.33

- odd

🎯 Total de Gols no Jogo: Exatamente 3 - odd 4.02

- odd

🎯 Ambas Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.02



Super Palpite de Aston Villa x Roma







✅ Roma com +0,5 gol & Empate Anula Aposta: Roma ou Empate: Odd de 2.07

A seleção do nosso Super Palpite reflete um favoritismo dos italianos, que estão ainda se adaptando à visão tática de Gian Piero Gasperini. Entretanto, pelo que vimos na pré-temporada até aqui, a Roma é um time mais pronto do que o Aston Villa e deve ter a vantagem no amistoso.

A odd de 2.07 é obtida ao misturar dois mercados prováveis, com maior recompensa para um risco um pouco mais elevado também.









💰 Palpites de Odds Baixas Aston Villa x Roma



🔵 Mais de 1.5 Gols - odd 1.22

- odd

🟢 Ambas Marcam (Sim) - odd 1.61

- odd

🟡 Aston Villa ou Roma (Dupla Hipótese) - odd 1.26



⚖️ Palpites de Odds Médias Aston Villa x Roma



🔵 Mais de 2.5 Gols - odd 1.72

- odd

🟢 Vitória do Aston Villa - odd 2.06

- odd

🟡 Ambas Marcam + Mais de 2.5 Gols - odd 2.02



🚀 Palpites de Odds Altas Aston Villa x Roma



🔵 Placar Exato 2x1 para Aston Villa - odd 8.69

- odd

🟢 Roma Vence Sem Sofrer Gols - odd 5.48

- odd

🟡 Mais de 3.5 Gols no Jogo - odd 2.72



Aston Villa x Roma: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O amistoso entre Aston Villa x Roma é apenas um jogo de pré-temporada, mas já deve dar o ritmo do que veremos dos dois times a partir de setembro.



⚽ Confronto: Aston Villa x Roma - Amistoso Internacional



📅 Data: 06/08/2025



⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Poundland Bescot Stadium, Inglaterra



📺 Transmissão: sem transmissão confirmada



Como Aston Villa e Roma Chegam Para o Confronto

O Aston Villa disputou dois amistosos até aqui e empatou ambos por 2 a 2. O time ainda tenta melhorar sua consistência defensiva, já que sofreu gols em todos os jogos recentes. Com uma média de 10,44 finalizações por partida nesses amistosos e 44% dos jogos com mais de 1.5 gols marcados, a equipe inglesa tem apostado na intensidade.

A Roma, por sua vez, venceu todos os três amistosos da pré-temporada sem sofrer gols. A equipe italiana mostra um bom desempenho ofensivo, com 13 finalizações por partida e 70% de "clean sheets". A defesa só sofreu gol em 30% das partidas e marca, em média, 1.5 gol por confronto.

Ambos os clubes vêm testando formações e dando minutagem ao elenco, o que torna o confronto aberto e propício a gols para os dois lados.