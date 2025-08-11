Assine UOL
Guias de apostas esportivas online no Brasil

Como assistir jogos ao vivo e de graça da Sul-Americana 2025? Saiba aqui!

Filipe Cerolim
Atualizada em

Seja por possuir muitos times brasileiros na disputa, ou apenas por grandes times tradicionais da América do Sul. A Copa Sul-Americana atrai diversos torcedores, seja para acompanhar os jogos, ou aproveitar os mercados de apostas esportivas.

E muitos torcedores querem saber como assistir futebol ao vivo pela internet de graça. E através das melhores casas de apostas do Brasil é possível ver os jogos da Sul-Americana com vídeo e de graça. A seguir, você terá tudo o que precisa para saber como assistir de graça a Sul-Americana.

Como assistir a Sul-Americana na Stake

A Stake é uma das casas de apostas esportivas mais conhecidas mundialmente. A variedade de ofertas e recursos disponíveis na bet são destaque no Brasil e no mundo. E um desses recursos é poder acompanhar as partidas mais importantes do mundo ao vivo e de graça.

A bet possui algumas boas opções de transmissão, e um dos campeonatos mais procurados é a Sul-Americana. O torcedor pode ver os jogos ao vivo e de graça através da plataforma da Stake. Basta realizar o seu cadastro na bet, verificar a sua conta e seguir os requisitos mínimos.

Stake
Grande variedade de mercados de apostas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

A Stake terá transmissão dos seguintes jogos da Sul-Americana 2025:

  • Independiente del Valle x Mushuc Runa
  • América de Cali x Fluminense
  • Central Córdoba x Lanús
  • Universidad de Chile x Independiente
  • Bolívar x Cienciano
  • Atlético-MG x Godoy Cruz
  • Once Caldas x Huracán

Como assistir a Sul-Americana na Bet365

Uma das maiores casas de apostas do mundo, a Bet365 também transmite a Sul-Americana para os seus clientes, além de muitos outros campeonatos. Tudo ao vivo e de graça. Você pode assistir a partidas de futebol ao vivo e de graça, basta seguir os requisitos da bet365.

Você já tem cadastro na bet365? Então faça login na conta e aproveite os jogos ao vivo. Caso não possua, basta realizar o seu cadastro na bet365, é rápido e fácil, pode conferir os passos para fazer o seu cadastro na bet365.

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Com cadastro feito e a conta verificada agora você poderá assistir a Sul-America, e muitos outros campeonatos, na bet365. Os jogos que a bet365 vai transmitir nas oitavas da Sul-Americana são:

  • Independiente del Valle x Mushuc Runa
  • América de Cali x Fluminense
  • Central Córdoba x Lanús
  • Universidad de Chile x Independiente
  • Bolívar x Cienciano
  • Atlético-MG x Godoy Cruz
  • Once Caldas x Huracán

Como assistir a Libertadores na Superbet

Outra grande plataforma de apostas no Brasil, a Superbet tem se destacado pela grande oferta de transmissões ao vivo. A bet transmite os jogos da Sul-Americana ao vivo e de graça para os seus usuários.

Superbet
Transmissão de Jogos
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Para isso, basta fazer login na sua conta Superbet. Caso ainda não possua um cadastro, é fácil e rápido fazer o seu cadastro na Superbet. Depois de verificar a sua conta, basta fazer login e verificar os requisitos para ver as partidas de futebol ao vivo e de graça. Confira os jogos transmitidos com vídeo pela Superbet pela Sul-Americana:

  • Independiente del Valle x Mushuc Runa
  • América de Cali x Fluminense
  • Central Córdoba x Lanús
  • Universidad de Chile x Independiente
  • Bolívar x Cienciano
  • Atlético-MG x Godoy Cruz
  • Once Caldas x Huracán

Como assistir na Novibet a Copa Sul-Americana

A Novibet também possui a transmissão de futebol ao vivo e de graça. A quantidade de jogos vai depender do campeonato. Na Sul-Americana, por exemplo, a bet transmitirá alguns jogos apenas, você pode conferir a lista a seguir.

Novibet
Combinada Turbinada!
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Para conseguir ver os jogos, o processo é o mesmo das bets anteriores. É preciso fazer login na sua conta. Se não possuir, o  cadastro leva apenas alguns minutos. A Novibet tem transmissão ao vivo de três partidas das oitavas de final:

  • Once Caldas x Huracán
  • Independiente del Valle x Mushuc Runa
  • América de Cali x Fluminense

Como Apostar na Sul-Americana

A fase eliminatória da competição sul-americana deixa a emoção ainda maior, você pode consultar os melhores palpites para os confrontos decisivos. E ainda conferir palpites com odds altas para a Sul-Americana feitos pela nossa equipe.