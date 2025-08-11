Como assistir jogos ao vivo e de graça da Sul-Americana 2025? Saiba aqui!
Seja por possuir muitos times brasileiros na disputa, ou apenas por grandes times tradicionais da América do Sul. A Copa Sul-Americana atrai diversos torcedores, seja para acompanhar os jogos, ou aproveitar os mercados de apostas esportivas.
E muitos torcedores querem saber como assistir futebol ao vivo pela internet de graça. E através das melhores casas de apostas do Brasil é possível ver os jogos da Sul-Americana com vídeo e de graça. A seguir, você terá tudo o que precisa para saber como assistir de graça a Sul-Americana.
Como assistir a Sul-Americana na Stake
A Stake é uma das casas de apostas esportivas mais conhecidas mundialmente. A variedade de ofertas e recursos disponíveis na bet são destaque no Brasil e no mundo. E um desses recursos é poder acompanhar as partidas mais importantes do mundo ao vivo e de graça.
A bet possui algumas boas opções de transmissão, e um dos campeonatos mais procurados é a Sul-Americana. O torcedor pode ver os jogos ao vivo e de graça através da plataforma da Stake. Basta realizar o seu cadastro na bet, verificar a sua conta e seguir os requisitos mínimos.
A Stake terá transmissão dos seguintes jogos da Sul-Americana 2025:
- Independiente del Valle x Mushuc Runa
- América de Cali x Fluminense
- Central Córdoba x Lanús
- Universidad de Chile x Independiente
- Bolívar x Cienciano
- Atlético-MG x Godoy Cruz
- Once Caldas x Huracán
Como assistir a Sul-Americana na Bet365
Uma das maiores casas de apostas do mundo, a Bet365 também transmite a Sul-Americana para os seus clientes, além de muitos outros campeonatos. Tudo ao vivo e de graça. Você pode assistir a partidas de futebol ao vivo e de graça, basta seguir os requisitos da bet365.
Você já tem cadastro na bet365? Então faça login na conta e aproveite os jogos ao vivo. Caso não possua, basta realizar o seu cadastro na bet365, é rápido e fácil, pode conferir os passos para fazer o seu cadastro na bet365.
Com cadastro feito e a conta verificada agora você poderá assistir a Sul-America, e muitos outros campeonatos, na bet365. Os jogos que a bet365 vai transmitir nas oitavas da Sul-Americana são:
- Independiente del Valle x Mushuc Runa
- América de Cali x Fluminense
- Central Córdoba x Lanús
- Universidad de Chile x Independiente
- Bolívar x Cienciano
- Atlético-MG x Godoy Cruz
- Once Caldas x Huracán
Como assistir a Libertadores na Superbet
Outra grande plataforma de apostas no Brasil, a Superbet tem se destacado pela grande oferta de transmissões ao vivo. A bet transmite os jogos da Sul-Americana ao vivo e de graça para os seus usuários.
Para isso, basta fazer login na sua conta Superbet. Caso ainda não possua um cadastro, é fácil e rápido fazer o seu cadastro na Superbet. Depois de verificar a sua conta, basta fazer login e verificar os requisitos para ver as partidas de futebol ao vivo e de graça. Confira os jogos transmitidos com vídeo pela Superbet pela Sul-Americana:
- Independiente del Valle x Mushuc Runa
- América de Cali x Fluminense
- Central Córdoba x Lanús
- Universidad de Chile x Independiente
- Bolívar x Cienciano
- Atlético-MG x Godoy Cruz
- Once Caldas x Huracán
Como assistir na Novibet a Copa Sul-Americana
A Novibet também possui a transmissão de futebol ao vivo e de graça. A quantidade de jogos vai depender do campeonato. Na Sul-Americana, por exemplo, a bet transmitirá alguns jogos apenas, você pode conferir a lista a seguir.
Para conseguir ver os jogos, o processo é o mesmo das bets anteriores. É preciso fazer login na sua conta. Se não possuir, o cadastro leva apenas alguns minutos. A Novibet tem transmissão ao vivo de três partidas das oitavas de final:
- Once Caldas x Huracán
- Independiente del Valle x Mushuc Runa
- América de Cali x Fluminense
Como Apostar na Sul-Americana
A fase eliminatória da competição sul-americana deixa a emoção ainda maior, você pode consultar os melhores palpites para os confrontos decisivos. E ainda conferir palpites com odds altas para a Sul-Americana feitos pela nossa equipe.