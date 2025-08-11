Assine UOL
Como assistir jogos ao vivo e de graça da Liga dos Campeões? Saiba aqui!

As vagas para a fase principal da Liga dos Campeões ainda não foram decididas. Mas os fãs da Liga dos Campões pode assistir futebol ao vivo hoje de graça. As partidas eliminatórias para a principal competição europeia tem transmissão das melhores casas de apostas do Brasil.

A seguir, você verá como assistir a Liga dos Campeões Ao Vivo e de graça.

Jogos ao vivo e de graça da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, dia 19 de agosto, 20 times disputam uma vaga na próxima fase da Liga dos Campeões, e é possível assistir às partidas ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. 

Confira quais jogos terão transmissão com vídeo e por quais bets:

Como assistir ao vivo na Bet365

Uma das maiores casas de apostas do mundo, a Bet365 alguns jogos da Liga dos Campeões direto do site. É possível ver os jogos com vídeo e apostar ao vivo, tudo de graça.

Para isso, você deve fazer login na sua conta e seguir os requisitos da bet365. Não tem registro? Sem problema. O cadastro na bet365 é rápido e fácil.  Pode conferir os passos para fazer o seu cadastro na bet365.

Com cadastro feito e a conta verificada agora você poderá assistir aos jogos ao vivo, e muitos outros campeonatos, na bet365. 

Como assistir ao vivo na Novibet

Além de trazer os principais jogos ao vivo e de graça na Novibet. É possível assistir as partidas da Liga dos Campeões no aplicativo Novibet. Tudo de graça e ao vivo com imagens. Veja os principais jogos da rodada da Liga dos Campeões de onde quiser.

Para isso, basta fazer login na sua conta Novibet. Caso ainda não possua um cadastro, é fácil e rápido fazer o seu cadastro na Novibet. Depois de verificar a sua conta, basta fazer login e verificar os requisitos para ver as partidas de futebol ao vivo e de graça. 

Como Apostar na Liga dos Campeões

Enquanto os times buscam uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/2026, você pode aproveitar os melhores palpites para apostar com confiança na competição. E ainda conferir palpites com odds altas feitos pela nossa equipe.