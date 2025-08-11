Como assistir jogos ao vivo e de graça da Libertadores 2025? Saiba aqui!
A principal competição continental da América do Sul atrai diversos espectadores. Por isso, nossa equipe reuniu um guia de como assistir jogos ao vivo e ver de graça a Libertadores da América 2025. É possível acompanhar os principais lances com vídeo através das melhores casas de apostas do Brasil.
A seguir, você terá tudo o que precisa para assistir futebol de graça.
Como assistir a Libertadores na Superbet
A Superbet é uma das mais completas casas de apostas do Brasil. E além de possuir um cardápio recheado de mercados para apostar em cada partida, a bet ainda possui uma grande variedade de jogos transmitidos ao vivo e com vídeo.
Um desses campeonatos é a Libertadores da América. Você pode acompanhar todas as partidas ao vivo e com vídeo de graça. Para isso, basta fazer login na sua conta Superbet. Ainda não possui? Sem problemas, o cadastro na Superbet é fácil e rápido. Depois de seguir todos os passos, e verificar a sua conta, basta fazer um depósito e você terá a opção de ver todos os jogos da Libertadores da América 2025 com vídeo, sem pagar nada.
Confira os jogos da Libertadores transmitidos com vídeo pela Superbet:
- Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)
- Atlético Nacional (COL) x São Paulo
- Peñarol (URU) x Racing (ARG)
- Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)
- Flamengo x Internacional
- Botafogo x LDU (EQU)
- Universitário (PER) x Palmeiras
- Libertad (PAR) x River Plate (ARG)
Ao acessar o site da Superbet você encontrará os jogos com os mercados e um símbolo de câmera. Escolha qual deseja assistir e bom jogo.
Como assistir a Libertadores na Bet365
Uma das maiores casas de apostas do mundo, a Bet365 é uma das mais completas plataformas, seja na variedade de mercados, nas odds atrativas, ou ainda, é claro, em poder acompanhar as partidas ao vivo e com vídeo.
A bet365 transmite jogos de diversos campeonatos do mundo. E para os fãs da Libertadores da América, é possível acompanhar todos os jogos da Libertadores ao vivo e de graça na bet365. Para isso, basta ter cadastro na bet. Ainda não tem? Você pode verificar os passos para fazer o seu cadastro na bet365.
Com cadastro feito e a conta verificada, basta ter valor na carteira digital e você pode acompanhar os jogos da Libertadores ao vivo.
Confira os jogos da Libertadores transmitidos com vídeo pela bet365:
Como assistir a Libertadores na Novibet
Outra casa de apostas com partidas ao vivo da Libertadores é a Novibet. A plataforma se destaca pela variedade de mercados de apostas e alguns exclusivos da bet. Além disso, é possível assistir as principais competições mundiais ao vivo e com vídeo. Na Novibet também é possível assistir a Libertadores ao vivo e de graça com vídeo.
O processo é o mesmo, basta fazer login na sua conta. E se ainda não possuir, você pode fazer o seu cadastro na Novibet, e verificar a sua conta. Com ela ativa, você pode fazer um depósito para ter a opção de ver todos os jogos da Libertadores da América 2025 com vídeo, sem pagar nada e apostar nos mercados pré-partida ou Ao Vivo.
A Novibet tem transmissão ao vivo de três partidas das oitavas de final da Libertadores 2025:
Apostar na Libertadores da América
Com os jogos eliminatórios, a emoção pode ser ainda maior com os melhores palpites para os confrontos decisivos. E você pode conferir palpites com odds altas para a Libertadores feitos pela nossa equipe.