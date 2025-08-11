Assine UOL
Guias de apostas esportivas online no Brasil

Como assistir jogos ao vivo e de graça da Libertadores 2025? Saiba aqui!

Filipe Cerolim
Atualizada em

A principal competição continental da América do Sul atrai diversos espectadores. Por isso, nossa equipe reuniu um guia de como assistir jogos ao vivo e ver de graça a Libertadores da América 2025. É possível acompanhar os principais lances com vídeo através das melhores casas de apostas do Brasil.

A seguir, você terá tudo o que precisa para assistir futebol de graça.

Como assistir a Libertadores na Superbet

A Superbet é uma das mais completas casas de apostas do Brasil. E além de possuir um cardápio recheado de mercados para apostar em cada partida, a bet ainda possui uma grande variedade de jogos transmitidos ao vivo e com vídeo.

Um desses campeonatos é a Libertadores da América. Você pode acompanhar todas as partidas ao vivo e com vídeo de graça. Para isso, basta fazer login na sua conta Superbet. Ainda não possui? Sem problemas, o cadastro na Superbet é fácil e rápido. Depois de seguir todos os passos, e verificar a sua conta, basta fazer um depósito e você terá a opção de ver todos os jogos da Libertadores da América 2025 com vídeo, sem pagar nada.

Superbet
Transmissão de Jogos
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Confira os jogos da Libertadores transmitidos com vídeo pela Superbet:

  • Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)
  • Atlético Nacional (COL) x São Paulo
  • Peñarol (URU) x Racing (ARG)
  • Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)
  • Flamengo x Internacional
  • Botafogo x LDU (EQU)
  • Universitário (PER) x Palmeiras
  • Libertad (PAR) x River Plate (ARG)

Ao acessar o site da Superbet você encontrará os jogos com os mercados e um símbolo de câmera. Escolha qual deseja assistir e bom jogo.

Como assistir a Libertadores na Bet365

Uma das maiores casas de apostas do mundo, a Bet365 é uma das mais completas plataformas, seja na variedade de mercados, nas odds atrativas, ou ainda, é claro, em poder acompanhar as partidas ao vivo e com vídeo.

A bet365 transmite jogos de diversos campeonatos do mundo. E para os fãs da Libertadores da América, é possível acompanhar todos os jogos da Libertadores ao vivo e de graça na bet365. Para isso, basta ter cadastro na bet. Ainda não tem? Você pode verificar os passos para fazer o seu cadastro na bet365.

Com cadastro feito e a conta verificada, basta ter valor na carteira digital e você pode acompanhar os jogos da Libertadores ao vivo.

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Confira os jogos da Libertadores transmitidos com vídeo pela bet365:

  • Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)
  • Atlético Nacional (COL) x São Paulo
  • Peñarol (URU) x Racing (ARG)
  • Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)
  • Flamengo x Internacional
  • Botafogo x LDU (EQU)
  • Universitário (PER) x Palmeiras
  • Libertad (PAR) x River Plate (ARG)

Como assistir a Libertadores na Novibet

Outra casa de apostas com partidas ao vivo da Libertadores é a Novibet. A plataforma se destaca pela variedade de mercados de apostas e alguns exclusivos da bet. Além disso, é possível assistir as principais competições mundiais ao vivo e com vídeo. Na Novibet também é possível assistir a Libertadores ao vivo e de graça com vídeo.

O processo é o mesmo, basta fazer login na sua conta. E se ainda não possuir, você pode fazer o seu cadastro na Novibet, e verificar a sua conta. Com ela ativa, você pode fazer um depósito para ter a opção de ver todos os jogos da Libertadores da América 2025 com vídeo, sem pagar nada e apostar nos mercados pré-partida ou Ao Vivo.

Novibet
Combinada Turbinada!
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

A Novibet tem transmissão ao vivo de três partidas das oitavas de final da Libertadores 2025:

  • Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)
  • Atlético Nacional (COL) x São Paulo
  • Peñarol (URU) x Racing (ARG)

Apostar na Libertadores da América

Com os jogos eliminatórios, a emoção pode ser ainda maior com os melhores palpites para os confrontos decisivos. E você pode conferir palpites com odds altas para a Libertadores feitos pela nossa equipe.