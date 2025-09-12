Como assistir o Campeonato Espanhol Ao Vivo e de Graça. Veja os jogos de La Liga

Além das estrelas, a La Liga é definida por suas rivalidades apaixonadas. O "El Clásico", o duelo entre Real Madrid e Barcelona, transcende o esporte e se torna um evento global. O "Derbi Madrileño" entre Real e Atlético e o "Derbi de Sevilla" entre Sevilla e Betis são confrontos que paralisam cidades inteiras e carregam uma intensidade inigualável.

Para os fãs brasileiros, a boa notícia é que é possível acompanhar essa emoção de perto, ao vivo e de graça, por meio das plataformas de apostas, como a Novibet e a Stake.

Como assistir aos jogos de La Liga

Embora os direitos de transmissão da La Liga no Brasil sejam majoritariamente da Disney (ESPN e Star+), muitas casas de apostas, como a Novibet e a Stake, oferecem um serviço de streaming para diversos campeonatos. Para ter acesso, o processo é simples, mas requer que você siga algumas regras gerais das plataformas:

Como assistir aos jogos na Novibet

Para saber se um jogo específico está sendo transmitido ao vivo, basta procurar pelo ícone de TV ou "play" ao lado do evento na seção de apostas ao vivo da plataforma. Se o ícone estiver presente, significa que a partida está disponível para ser assistida.