Ashton United x Scarborough Athletic: Palpite e Odds | Copa da Inglaterra - 13/09
Buscando palpite para Ashton United x Scarborough Athletic? A partida pela FA Cup, que acontece no sábado, 13 de setembro, às 11:00 (horário de Brasília), no Hurst Cross, promete ser um duelo interessante. O jogo coloca frente a frente duas equipes que buscam avançar na competição.
O Ashton United joga em casa, buscando fazer valer o fator local e surpreender. Já o Scarborough Athletic, apesar de jogar fora, chega embalado por bons resultados recentes, e quer mostrar sua força na competição.
Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Ashton United x Scarborough Athletic, com informações sobre onde assistir, estatísticas e histórico dos times. Acompanhe!
Ashton United x Scarborough Athletic: Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para este confronto, analisamos as estatísticas, o momento das equipes e o histórico de confrontos para oferecer os melhores palpites. As odds podem variar, então consulte as casas de apostas antes de confirmar sua aposta.
- 🎯 Vitória do Scarborough Athletic - Odd 1.90
- 🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.80
- 🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd 2.05
Com base na análise, nossa dica é apostar na vitória do Scarborough Athletic, que vem mostrando um futebol mais consistente. Além disso, acreditamos em um jogo com gols, considerando o desempenho ofensivo de ambas as equipes. As odds oferecem bom valor e podem ser uma oportunidade interessante.
Ashton United x Scarborough Athletic: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
Saiba todos os detalhes sobre a partida:
- Competição: Copa da Inglaterra
- Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- Local: Hurst Cross
A partida entre Ashton United x Scarborough Athletic será um confronto válido pela FA Cup. O jogo será realizado no Hurst Cross, em Ashton-under-Lyne. A transmissão não está disponível em canal aberto, mas poderá assistir pelo streaming de casas de apostas como a Superbet.
Como Ashton United e Scarborough Athletic Chegam Para o Confronto
O Ashton United busca consolidar sua posição jogando em casa, esperando usar o apoio da torcida para se impor na FA Cup. A equipe precisa mostrar sua força desde o início da partida.
Já o Scarborough Athletic, embora jogue fora, tem como objetivo surpreender e garantir a classificação. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do Ashton United
O Ashton United teve um desempenho recente com resultados mistos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe tem potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
- ❌ Ashton United 1x2 Bamber Bridge - 09/09/2025
- ✅ Ashton United 3x1 Hallam - 03/09/2025
- ✅ Hallam 2x3 Ashton United - 31/08/2025
- ✅ Ashton United 2x1 United of Manchester - 25/08/2025
- ❌ Workington 3x1 Ashton United - 23/08/2025
Últimos Jogos do Scarborough Athletic
O Scarborough Athletic vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
- ✅ Chester 1x2 Scarborough Athletic - 06/09/2025
- ✅ Scarborough Athletic 3x1 Buxton - 02/09/2025
- ✅ Scarborough Athletic 3x0 Southport - 30/08/2025
- ✅ Merthyr Town 2x3 Scarborough Athletic - 25/08/2025
- ✅ Scarborough Athletic 3x1 Peterborough Sports - 23/08/2025
Nossa Opinião para Ashton United x Scarborough Athletic
Acreditamos em um jogo disputado, mas com Scarborough Athletic levando vantagem. O histórico recente e a boa fase da equipe indicam um favoritismo, mas o Ashton United pode surpreender em casa.
Nosso palpite é na vitória do Scarborough Athletic, com expectativa de um jogo com gols. As odds oferecem um bom valor e podem ser uma aposta interessante.
Ashton United x Scarborough Athletic: Palpite do Dia
Ashton United x Scarborough Athletic: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ashton United x Scarborough Athletic: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável. Lembre-se que apostar deve ser encarado como entretenimento.
