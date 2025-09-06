Assine UOL
Serie D - Brazil
Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca
Maranhão
  • V
  • E
  • V
  • D
  • V
ASA x Maranhão: Palpite, Odds +14 e Onde Assistir Campeonato Brasileiro Série D

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira os melhores palpites para ASA x Maranhão, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


ASA x Maranhão se enfrentam pelas quartas de final da Série D, do Campeonato Brasileiro, neste sábado, dia 06 de setembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca. No primeiro jogo, vitória do Maranhão por 1x0. A equipe que se classificar garante vaga na Série C. ASA x Maranhão terá transmissão do YouTube do Metrópole. 


Palpites de ASA x Maranhão: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas do Campeonato Brasileiro Série D e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de ASA e Maranhão para trazer as melhores dicas de apostas. A vitória de 1x0 do Maranhão na primeira partida o deixa em uma posição de vantagem, mas o ASA, jogando em casa, precisa de gols para se classificar. O jogo promete ser aberto, com ambas as equipes buscando o ataque. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.



  • ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.60 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.66 na Novibet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake


Como ASA e Maranhão Chegam Para o Confronto


O ASA chega para este jogo de volta do mata-mata da Série D com o desafio de reverter a derrota por 1 a 0 na primeira partida. A equipe tem um ataque com média de 1.7 gols marcados e 6.1 escanteios, sugerindo um volume ofensivo consistente. Além disso, a defesa é sólida, com uma média de apenas 0.5 gols sofridos na competição. Jogando em casa, o ASA buscará a vitória para garantir a sua classificação para a Série C.


O Maranhão, por sua vez, tem a vantagem de 1 a 0 e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.9 gols sofridos por jogo, o que aponta para um ataque eficiente e uma defesa sólida. A média de 4.3 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. O Maranhão tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.


Palpites Alternativos ASA x Maranhão



  • ⚽ Classificação - Maranhão - Odd de 1.74 na Superbet

  • ⚽ Método de qualificação - Maranhão - Tempo Regulamentar - Odd de 2.10 na Novibet

  • ⚽ Maranhão - Total de Gols - Mais de 0.5 - Odd de 1.70 na Esportes da Sorte


Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para ASA x Maranhão. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a necessidade de gols de ambas as equipes e o volume ofensivo do ASA, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.


Palpites de Odds Altas ASA x Maranhão



  • ⚽ Equipe a marcar o 1º Gol - Maranhão - Odd de 2.90 na Novibet

  • ⚽ Resultado Final - 1x1 - Odd de 6.33 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Intervalo/Final do Jogo - Maranhão/Empate - Odd de 14.00 na Stake


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Maranhão.


Informações do Jogo: ASA x Maranhão: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: ASA x Maranhão - Campeonato Brasileiro Série D (quartas de final)

  • Data: 06/09/2025

  • Horário: 17h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca (AL)

  • Transmissão: YouTube do Metrópole

ASA x Maranhão: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Criciuma - Chapecoense-sc
1
1.92
Bahia - Confiança
1
1.4
Qatar - Russia
2
1.82
Múltipla
4.89
x
Aposta
20
=
Ganhos
97.84
Apostar agora

ASA x Maranhão: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

ASA x Maranhão: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie D
Maranhão
1 - 0
ASA

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
ASA
Empate
Maranhão

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

