Serie D - Brazil
Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca
Manauara
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
ASA x Manauara: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Escalações, Série D, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

ASA x Manauara: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 17h00 (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, com transmissão no Canal Metrópoles no YouTube.


O ASA ganhou o primeiro jogo por 1 a 0 na casa do Manauara. Agora, o time alagoano tem a chance de avançar de fase com um empate simples, jogando em casa. O Manauara terá que reverter o placar fora de casa para continuar na competição.


ASA x Manauara Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (ASA De Arapiraca AL) - odd 2.14

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.68

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (ASA De Arapiraca AL) - odd 1.52


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O ASA vem em uma sequência de quatro vitórias seguidas globalmente, e está invicto em nove jogos. O Manauara tem uma sequência de apenas uma derrota globalmente. O ASA também tem um retrospecto de 74% de jogos sem sofrer gols.


Palpites Alternativos ASA x Manauara



  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático ASA De Arapiraca AL (-0.5) - odd 2.12

  • 🎯 Palpite: ASA De Arapiraca AL - Total (Mais de 1.5) - odd 2.12

  • 🎯 Palpite: ASA De Arapiraca AL / ASA De Arapiraca AL - odd 3.27


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O ASA tem uma média de 1.63 gols marcados por jogo e uma média de 1.9 gols marcados por jogo em casa. O time também tem um retrospecto de 86% de vitórias quando abre o placar em casa, o que torna a aposta no Intervalo/Final do Jogo uma ótima opção.


💰 ASA x Manauara: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (ASA De Arapiraca AL Ou Empate) - odd 1.25

  • • 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (ASA De Arapiraca AL) - odd 1.52

  • • 🟡 Palpite: Total (Mais de 2.0) - odd 1.77


⚖️ ASA x Manauara: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final (Manauara EC AM) - odd 3.34

  • • 🟢 Palpite: Empate / Empate - odd 3.84

  • • 🟡 Palpite: ASA De Arapiraca AL / ASA De Arapiraca AL - odd 3.27


🚀 ASA x Manauara: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.65

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 7.93

  • • 🟡 Palpite: Manauara EC AM / Manauara EC AM - odd 5.55


ASA x Manauara: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre ASA e Manauara será no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 17h00 (horário de Brasília) e é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão exclusiva no Canal Metrópoles no YouTube.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: ASA x Manauara - Série D

  • 📅 Data: 23/08/25

  • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca

  • 📺 Transmissão: Canal Metrópoles no YouTube


Como ASA e Manauara Chegam Para o Confronto


O ASA, que vive um bom momento na temporada, tem uma sequência invicta de nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates globalmente. O time tem uma média de 1.63 gols marcados por jogo e 0.42 sofridos. O ASA também tem um bom desempenho defensivo, com 74% de jogos sem sofrer gols. Em seus últimos cinco jogos em casa, o time marcou o primeiro gol em 70% das ocasiões e venceu o jogo em 86% delas.


O Manauara chega para a partida de volta com uma derrota para o ASA no placar agregado. O time não tem tido bons resultados recentemente, com uma sequência de uma derrota e três jogos sem vencer. Em seus últimos nove jogos fora de casa, o Manauara marcou o primeiro gol em 67% das ocasiões, mas venceu apenas 50% dos jogos. O time tem uma média de 1.38 gols marcados por jogo e 0.62 sofridos.

ASA x Manauara: Palpite do Dia

ASA Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

ASA x Manauara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

ASA x Manauara: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Manauara
0 - 1
ASA

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
ASA
Empate
Manauara

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é um princípio fundamental para garantir que as apostas sejam uma forma segura e divertida de lazer. É essencial que os apostadores entendam que esta atividade não deve ser vista como uma fonte de renda, mas sim como uma atividade de risco que envolve a possibilidade de perda. Para apostar com segurança, é crucial estabelecer limites de tempo e dinheiro, e nunca usar recursos essenciais para suas despesas. Em caso de qualquer sinal de jogo problemático, procure ajuda profissional. O seu bem-estar e segurança são sempre a prioridade máxima. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.

