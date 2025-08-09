ASA x Ferroviário: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 09/08

ASA x Ferroviário: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

ASA e Ferroviário se enfrentam neste sábado, 09/08, em confronto decisivo pela fase classificatória da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

ASA x Ferroviário Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 – Total de Gols abaixo de 2.5 – odd pagando 1.68 na Novibet







Palpite 2 – Resultado Exato no Intervalo: 0x0 – odd pagando 2.40 na Novibet







Palpite 3 – Dupla Chance: ASA ou Empate – odd pagando 1.45 na Novibet





Total de Gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.68

A Série D costuma apresentar placares mais modestos. Times com menor investimento prezam por sistemas defensivos consistentes, especialmente em jogos decisivos como esse.

Além disso, ASA e Ferroviário são conhecidos por jogos travados, especialmente nos primeiros tempos. Esse tipo de abordagem acaba limitando a produção ofensiva e favorece o mercado de under 2.5 gols.

Resultado Exato no Intervalo: 0x0 - odd pagando 2.40

Uma tendência comum nos jogos da Série D é o empate sem gols no primeiro tempo. Isso se dá pela forte marcação e estudo entre os times nos minutos iniciais, principalmente em confrontos diretos por classificação.

Esse mercado pode ser uma boa opção para quem busca odds mais altas com um bom nível de segurança, considerando o contexto da competição e o equilíbrio entre as equipes.

Dupla Chance: ASA ou Empate - odd pagando 1.45

O ASA entra como mandante, o que por si só já dá uma leve vantagem. O time sabe da importância de somar pontos em casa e tende a adotar uma postura mais controlada para evitar surpresas.

Mesmo que o Ferroviário venha forte, a aposta na dupla chance protege contra um possível empate, que é um resultado comum nesta fase da Série D.

ASA x Ferroviário: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo ASA x Ferroviário



ℹ️ Jogo: ASA x Ferroviário pela Serie D



📅 Data: 09 de agosto de 2025



🕒 Horário: 17:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca, Alagoas



ASA x Ferroviário: Escalações prováveis

ASA: Matheus; Cristian Lucca, Zulu, Paulinho, Charles; Guilherme Borges, Sammuel, Fabrício Bigode, Marcelo Toscano; Will, Keliton.

Ferroviário: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Ailton Santos; Willyam Maranhão, Ramires, Gharib, Natan; Kiuan, Ciel.