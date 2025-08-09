Assine UOL
Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca
Ferroviario
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D
ASA x Ferroviário: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

ASA x Ferroviário: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


ASA e Ferroviário se enfrentam neste sábado, 09/08, em confronto decisivo pela fase classificatória da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).


ASA x Ferroviário Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 – Total de Gols abaixo de 2.5odd pagando 1.68 na Novibet




  • Palpite 2 – Resultado Exato no Intervalo: 0x0odd pagando 2.40 na Novibet




  • Palpite 3 – Dupla Chance: ASA ou Empateodd pagando 1.45 na Novibet




Total de Gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.68


A Série D costuma apresentar placares mais modestos. Times com menor investimento prezam por sistemas defensivos consistentes, especialmente em jogos decisivos como esse.


Além disso, ASA e Ferroviário são conhecidos por jogos travados, especialmente nos primeiros tempos. Esse tipo de abordagem acaba limitando a produção ofensiva e favorece o mercado de under 2.5 gols.


Resultado Exato no Intervalo: 0x0 - odd pagando 2.40


Uma tendência comum nos jogos da Série D é o empate sem gols no primeiro tempo. Isso se dá pela forte marcação e estudo entre os times nos minutos iniciais, principalmente em confrontos diretos por classificação.


Esse mercado pode ser uma boa opção para quem busca odds mais altas com um bom nível de segurança, considerando o contexto da competição e o equilíbrio entre as equipes.


Dupla Chance: ASA ou Empate - odd pagando 1.45


O ASA entra como mandante, o que por si só já dá uma leve vantagem. O time sabe da importância de somar pontos em casa e tende a adotar uma postura mais controlada para evitar surpresas.


Mesmo que o Ferroviário venha forte, a aposta na dupla chance protege contra um possível empate, que é um resultado comum nesta fase da Série D.


ASA x Ferroviário: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo ASA x Ferroviário



  • ℹ️ Jogo: ASA x Ferroviário pela Serie D

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 17:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca, Alagoas


ASA x Ferroviário: Escalações prováveis


ASA: Matheus; Cristian Lucca, Zulu, Paulinho, Charles; Guilherme Borges, Sammuel, Fabrício Bigode, Marcelo Toscano; Will, Keliton.


Ferroviário: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Ailton Santos; Willyam Maranhão, Ramires, Gharib, Natan; Kiuan, Ciel.

ASA x Ferroviario: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

ASA x Ferroviario: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Ferroviario
0 - 1
ASA
2024 Copa do Nordeste
Ferroviario
1 - 1
ASA
2023 Copa do Nordeste
Ferroviario
1 - 1
ASA

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
ASA
Empate
Ferroviario

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

