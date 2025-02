Arsenal x West Ham Palpite - Onde Assistir, Horário e Estatísticas - 22/02

Técnico: Graham Potter

Arsenal x West Ham: Quem ganha?

As melhores casas de apostas do Brasil são unânimes: o Arsenal é o grande favorito a vencer a partida contra o West Ham. Os Gunners têm um time mais forte, estão invictos na Premier League desde novembro e brigam pelo título.

Por tudo isso, a aposta mais indicada no vencedor do jogo é no Arsenal.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Divirta-se com responsabilidade. As apostas esportivas são voltadas para maiores de 18 anos e não devem comprometer seu orçamento