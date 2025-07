Arsenal x Tottenham: Onde Assistir, Escalações Oficiais, Palpite, Análise (hoje)

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Vitória do Arsenal/Tottenham com Handicap Asiático

Se você acredita que uma das equipes vencerá por uma margem confortável, o handicap asiático pode ser uma boa pedida. Por exemplo, apostar em "Arsenal -1.5" significa que o Arsenal precisa vencer por 2 gols de diferença para a aposta ser vitoriosa. As odds são significativamente maiores do que a vitória simples.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Intervalo/Final de Jogo (HT/FT)

Este mercado permite apostar no resultado do primeiro tempo e no resultado final. Por exemplo, "Empate/Arsenal" significa que você aposta no empate no intervalo e na vitória do Arsenal no final do jogo. As odds para esta opção são geralmente bem elevadas, refletindo a dificuldade de prever os dois momentos da partida.