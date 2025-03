Arsenal x PSV Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 12/03

Veja a seguir a explicação de cada um dos três palpites para Arsenal x PSV que compartilhamos.

Palpite 1 - Ambas Marcam: Sim

Mesmo com a classificação encaminhada, o Arsenal deve manter o ritmo que impõe em cada partida que disputa, sempre com muita qualidade ofensiva. O PSV, por sua vez, precisará atacar a todo momento para tentar um milagre, o que pode resultar em um jogo aberto e com chances para os dois lados.

O time holandês marcou gols em 7 dos últimos 8 jogos na competição, enquanto o Arsenal tem uma média de 2,5 gols marcados por partida nesta Champions. Dessa forma, a aposta para ambos os times marcarem com odd de 1.97 na Superbet tem muito valor.

Palpite 2 - Escanteios: mais de 10.5

Com o PSV precisando se expor e o Arsenal aproveitando os espaços para contra-atacar, a tendência é de um jogo com muita movimentação ofensiva. Esse cenário costuma gerar um número alto de escanteios.