Premier League - United Kingdom
Emirates Stadium
Nottingham Forest
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
Arsenal x Nottingham Forest, Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Atenção, apaixonado por futebol! No sábado, 13 de setembro de 2025, às 08h30 (horário de Brasília), o Emirates Stadium será palco de um duelo eletrizante pela Premier League. Arsenal e Nottingham Forest se enfrentam em busca da vitória.


O Arsenal, buscando se manter na parte de cima da tabela, contará com o apoio da sua torcida para conquistar os três pontos. Já o Nottingham Forest, precisando de um bom resultado para somar pontos e subir na tabela, promete dificultar a vida dos Gunners.


Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites para Arsenal x Nottingham Forest, com odds atualizadas, análise detalhada das equipes, prováveis escalações e tudo mais que você precisa saber para fazer sua aposta.


Arsenal x Nottingham Forest Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, preparamos uma lista com as melhores dicas e palpites para Arsenal x Nottingham Forest.


Analisamos o momento das equipes, o histórico de confrontos e outros fatores importantes para te dar as melhores opções de apostas.



  • 🎯 Vitória do Arsenal - Odd 1.55

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no total - Odd 2.05


Palpites Alternativos Arsenal x Nottingham Forest


Além das dicas principais, separamos alguns palpites alternativos para você explorar outras opções de apostas em Arsenal x Nottingham Forest:



  • 🎯 Arsenal vence o primeiro tempo - Odd 2.00

  • 🎯 Arsenal para vencer por 2 ou mais gols - Odd 2.25

  • 🎯 Marcar primeiro gol - Arsenal - Odd 1.50


Super Palpites Arsenal x Nottingham Forest


Para os mais ousados, separamos alguns super palpites para você aumentar suas chances de lucro em Arsenal x Nottingham Forest:



  • 🎯 Martinelli marca a qualquer momento - Odd 2.80

  • 🎯 Arsenal vence e ambos marcam - Odd 3.20

  • 🎯 Resultado exato: 3 x 1 para o Arsenal - Odd 10.00


💰 Palpites de Odds Baixas Arsenal x Nottingham Forest


Para quem busca uma aposta mais segura, confira os palpites de odds baixas para Arsenal x Nottingham Forest:



  • 🟢 Vitória do Arsenal - Odd 1.55 - Risco: Baixo - Justificativa: O Arsenal tem um elenco superior e joga em casa, o que aumenta suas chances de vitória.

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - Odd 1.40 - Risco: Baixo - Justificativa: Nos últimos jogos entre as equipes, a média de gols tem sido baixa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Arsenal x Nottingham Forest


Se você gosta de um pouco mais de emoção e busca boas oportunidades, veja os palpites de odds médias para Arsenal x Nottingham Forest:



  • 🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.90 - Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.

  • 🟡 Arsenal para vencer por 1 gol - Odd 3.20 - Risco: Médio - Justificativa: O jogo deve ser equilibrado, com o Arsenal levando a melhor por uma pequena diferença.


🚀 Palpites de Odds Altas Arsenal x Nottingham Forest


Para os apostadores que buscam grandes emoções e lucros, confira os palpites de odds altas para Arsenal x Nottingham Forest:



  • 🔴 Resultado exato: 3 x 1 para o Arsenal - Odd 10.00 - Risco: Alto - Justificativa: O Arsenal tem tudo para vencer em casa, mas o Nottingham Forest pode surpreender e marcar um gol.

  • 🔴 Nottingham Forest vence - Odd 6.00 - Risco: Alto - Justificativa: Apesar de ser menos provável, o Nottingham Forest pode surpreender e vencer o jogo.


Arsenal x Nottingham Forest: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir, horário e todas as informações sobre a partida entre Arsenal x Nottingham Forest.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Arsenal x Nottingham Forest

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 08h30 (horário de Brasília)

  • Local: Emirates Stadium, Londres

  • Competição: Premier League

  • Onde assistir: ESPN e Disney+


Como Arsenal e Nottingham Forest Chegam Para o Confronto


Para te ajudar a entender melhor como as equipes chegam para este jogo, preparamos uma análise completa do desempenho recente de cada time.


O Arsenal busca manter o ritmo de vitórias para se firmar entre os primeiros colocados na Premier League. O time, com um futebol ofensivo, quer mostrar sua força jogando em casa e se recuperar da derrota sofrida para o Liverpool na última rodada.


Já o Nottingham Forest, apesar de não ser o favorito, tenta surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe busca um bom resultado para começar com o pé direito uma nova fase: a troca de treinador.


Nossa Opinião para Arsenal x Nottingham Forest


Com base na análise das equipes, o Arsenal é o favorito para vencer a partida. O time joga em casa, tem um elenco superior e um bom desempenho recente.


Apesar disso, o Nottingham Forest pode oferecer resistência e dificultar a vida do Arsenal. Por isso, acreditamos em um jogo com gols e chances para ambos os lados.


Nossa dica é apostar na vitória do Arsenal, mas com cautela, considerando a possibilidade de o Nottingham Forest marcar um gol.

Arsenal x Nottingham Forest: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Arsenal x Nottingham Forest: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Premier League
Nottingham Forest
0 - 0
Arsenal
2024 Premier League
Arsenal
3 - 0
Nottingham Forest
2023 Premier League
Nottingham Forest
1 - 2
Arsenal
2023 Premier League
Arsenal
2 - 1
Nottingham Forest
2022 Premier League
Nottingham Forest
1 - 0
Arsenal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Arsenal
Empate
Nottingham Forest

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

