Arsenal x Manchester City - Palpite, Estatísticas e Onde Assistir - Premier League

Arsenal x Manchester City: Palpites do UOL Apostas

Palpite 1. Marcar a qualquer momento: Haaland - Odd de 2.90 na F12.Bet

- Odd de 2.90 na F12.Bet Palpite 2. Ambos Marcam: Sim - Odd de 1.63 na Superbet

- Odd de 1.63 na Superbet Palpite 3. Primeiro Gol: Arsenal - Odd de 1.70 na Superbet

*** Os valores das odds estão sujeitos a alterações. As cotações exibidas foram verificadas no momento em que este palpite Arsenal x Manchester City foi produzido.

Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.104-12, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O Arsenal, treinado pelo espanhol Mikel Arteta, está, mais uma vez, sonhando firme em ser campeão inglês. Mas para variar, os rivais não dão mole e dessa vez o time de Londres está 6 pontos atrás do líder Liverpool. Para colar de vez, precisa vencer o Manchester City e torcer por um tropeço dos Reds.

O mês de fevereiro do Manchester City já começa com um grande desafio, que é logo encarar um dos maiores rivais da última década fora de casa. O time de Pep Guardiola passou por uma turbulência nos últimos meses e agora parece estar se recuperando, tendo vencido 4 em 6 jogos com uma média de 4 gols por partida.