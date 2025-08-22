Arsenal x Leeds: Palpite Odd 5+ e Onde Assistir, Premier League, 23/08

A tarde de sábado, 23 de agosto, traz um confronto de opostos pela segunda rodada da Premier League. Às 13h30 (horário de Brasília), o Arsenal, um dos favoritos ao título, recebe o recém-promovido Leeds United no Emirates Stadium. O jogo opõe uma equipe que busca a segunda vitória consecutiva contra um time que tenta somar seus primeiros pontos na elite. Confira a análise completa, o melhor Arsenal x Leeds palpite e saiba onde assistir.

Arsenal x Leeds Palpites

O favoritismo para esta partida é todo do Arsenal, que joga em casa, vive grande fase e enfrenta um adversário tecnicamente muito inferior.

Handicap Asiático - Arsenal -1.5: Odd 1.73na Betnacional

O Arsenal é amplamente superior e tem a obrigação de vencer com tranquilidade em casa. Esta aposta é vencedora se os Gunners vencerem por dois ou more gols de diferença, um cenário altamente provável.

Arsenal para marcar mais de 2.5 gols: Odd 1.34 na Superbet

Com seu estilo de jogo ofensivo e envolvente, e enfrentando uma defesa que ainda se adapta à Premier League, a tendência é que o Arsenal crie um volume massivo de chances e marque três ou mais gols.

Arsenal vence e não sofre gols: Odd 2.04 na Betnacional

O sistema defensivo do Arsenal é um dos melhores da liga. Contra um Leeds que deve ter pouca posse de bola e dificuldades para criar, a chance do time da casa vencer a partida sem ser vazado é muito grande.

Como chegam os times

O Arsenal começou a temporada de forma impecável. Na estreia, a equipe de Mikel Arteta foi até Old Trafford e venceu o clássico contra o Manchester United por 2 a 1, com uma atuação dominante. O resultado colocou os Gunners na 6ª posição e reforçou seu status de candidato ao título. O primeiro jogo em casa na temporada, contra um adversário recém-promovido, é a oportunidade perfeita para somar mais três pontos e presentear a torcida com uma grande atuação.

O Leeds United, por sua vez, teve um retorno amargo à Premier League. Jogando em casa, a equipe foi derrotada pelo Everton por 1 a 0, em um jogo onde mostrou muita disposição, mas pouca efetividade. A equipe de Daniel Farke, atualmente na 14ª posição, sabe que a luta pela permanência será dura, e o desafio de enfrentar o Arsenal no Emirates logo na segunda rodada é um dos mais difíceis de todo o calendário.

Onde Assistir Arsenal x Leeds

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Disney+, detentor dos direitos de transmissão da Premier League para o Brasil.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Arsenal x Leeds United

📅 Data: 23/08/2025

⏰ Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Emirates Stadium (Londres, Inglaterra)

📺 Transmissão: Disney+

Palpite odd alta - Arsenal x Leeds

Para este jogo com um favorito tão claro, um palpite ousado pode se concentrar em uma combinação de eventos que reflita o domínio total do time da casa desde o início.

Declan Rice marca a qualquer momento: Odd 5.35 na Betnacional

O meia Declan Rice é um dos destaques da equipe do Arsenal e uma odd acima de 5 para ele marcar a qualquer momento é sempre uma ótima oportunidade.

Conclusão

O confronto no Emirates Stadium tem um roteiro bem definido. O Arsenal é amplamente favorito e deve controlar todas as ações da partida contra um Leeds que lutará muito, mas que dificilmente terá forças para segurar o ímpeto dos Gunners. A análise aponta para uma vitória tranquila e com boa margem de gols para o time de Londres.

