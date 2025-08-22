Assine UOL
Arsenal
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
Premier League - United Kingdom
Emirates Stadium
Leeds
  • V
  • D
  • E
  • E
  • V
Arsenal x Leeds: Palpite Odd 5+ e Onde Assistir, Premier League, 23/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A tarde de sábado, 23 de agosto, traz um confronto de opostos pela segunda rodada da Premier League. Às 13h30 (horário de Brasília), o Arsenal, um dos favoritos ao título, recebe o recém-promovido Leeds United no Emirates Stadium. O jogo opõe uma equipe que busca a segunda vitória consecutiva contra um time que tenta somar seus primeiros pontos na elite. Confira a análise completa, o melhor Arsenal x Leeds palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Arsenal x Leeds Palpites


O favoritismo para esta partida é todo do Arsenal, que joga em casa, vive grande fase e enfrenta um adversário tecnicamente muito inferior.


Handicap Asiático - Arsenal -1.5: Odd 1.73na Betnacional


O Arsenal é amplamente superior e tem a obrigação de vencer com tranquilidade em casa. Esta aposta é vencedora se os Gunners vencerem por dois ou more gols de diferença, um cenário altamente provável.


Arsenal para marcar mais de 2.5 gols: Odd 1.34 na Superbet


Com seu estilo de jogo ofensivo e envolvente, e enfrentando uma defesa que ainda se adapta à Premier League, a tendência é que o Arsenal crie um volume massivo de chances e marque três ou mais gols.


Arsenal vence e não sofre gols: Odd 2.04 na Betnacional


O sistema defensivo do Arsenal é um dos melhores da liga. Contra um Leeds que deve ter pouca posse de bola e dificuldades para criar, a chance do time da casa vencer a partida sem ser vazado é muito grande.


Como chegam os times


O Arsenal começou a temporada de forma impecável. Na estreia, a equipe de Mikel Arteta foi até Old Trafford e venceu o clássico contra o Manchester United por 2 a 1, com uma atuação dominante. O resultado colocou os Gunners na 6ª posição e reforçou seu status de candidato ao título. O primeiro jogo em casa na temporada, contra um adversário recém-promovido, é a oportunidade perfeita para somar mais três pontos e presentear a torcida com uma grande atuação.


O Leeds United, por sua vez, teve um retorno amargo à Premier League. Jogando em casa, a equipe foi derrotada pelo Everton por 1 a 0, em um jogo onde mostrou muita disposição, mas pouca efetividade. A equipe de Daniel Farke, atualmente na 14ª posição, sabe que a luta pela permanência será dura, e o desafio de enfrentar o Arsenal no Emirates logo na segunda rodada é um dos mais difíceis de todo o calendário.


Onde Assistir Arsenal x Leeds


A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Disney+, detentor dos direitos de transmissão da Premier League para o Brasil.


Ficha de jogo


Confronto: Arsenal x Leeds United


📅 Data: 23/08/2025


Horário: 13h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Emirates Stadium (Londres, Inglaterra)


📺 Transmissão: Disney+


Palpite odd alta - Arsenal x Leeds


Para este jogo com um favorito tão claro, um palpite ousado pode se concentrar em uma combinação de eventos que reflita o domínio total do time da casa desde o início.


Declan Rice marca a qualquer momento: Odd 5.35 na Betnacional


O meia Declan Rice é um dos destaques da equipe do Arsenal e uma odd acima de 5 para ele marcar a qualquer momento é sempre uma ótima oportunidade.


Conclusão


O confronto no Emirates Stadium tem um roteiro bem definido. O Arsenal é amplamente favorito e deve controlar todas as ações da partida contra um Leeds que lutará muito, mas que dificilmente terá forças para segurar o ímpeto dos Gunners. A análise aponta para uma vitória tranquila e com boa margem de gols para o time de Londres.


O universo das apostas esportivas deve ser encarado como uma forma de diversão e entretenimento. É fundamental jogar com moderação e estabelecer limites claros para seus gastos. Se em algum momento a aposta deixar de ser divertida e se tornar uma preocupação, não hesite em procurar ajuda. Apostar de forma consciente é a melhor maneira de aproveitar a emoção do esporte.

Arsenal x Leeds: Palpite do Dia

Arsenal Vence
Superbet logo
1.29
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Arsenal x Leeds: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Arsenal x Leeds: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2022 Premier League
Arsenal
4 - 1
Leeds
2022 Premier League
Leeds
0 - 1
Arsenal
2021 Premier League
Arsenal
2 - 1
Leeds
2021 Premier League
Leeds
1 - 4
Arsenal
2021 League Cup
Arsenal
2 - 0
Leeds

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Arsenal
Empate
Leeds

