Arsenal x Athletic Bilbao: Palpite Odds Altas +7, Escalações, Copa Emirates (09/08)
Arsenal x Athletic Bilbao: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 09/08, a final da Copa Emirates 2025. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, com transmissão da ESPN.
O time inglês chega à decisão após jogos equilibrados na pré-temporada e busca levantar o troféu diante de sua torcida. O Athletic Bilbao, por sua vez, tenta surpreender fora de casa e fechar a preparação com título.
Confira nosso palpite para Arsenal x Athletic Bilbao, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações dessa grande final. Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Arsenal x Athletic Bilbao Palpite: 3 opções para você apostar
- Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.61 na Betnacional
- Palpite 2. Arsenal vence e Ambos marcam: Sim - odd pagando 3.15 na Superbet
- Palpite 3. Resultado exato 2-1 Arsenal - odd pagando 7.00 na bet365
Para as apostas em Arsenal x Athletic Bilbao, selecionamos esses três mercados com base no desempenho recente das equipes na pré-temporada e nos números de gols marcados e sofridos.
Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.61
O Arsenal teve placares acima de 2,5 gols em 6 dos últimos 10 jogos (incluindo vitórias e derrotas). O Bilbao também viu esse mercado bater em 3 das últimas 4 partidas.
Com ambas as defesas cedendo gols e características ofensivas evidentes, a tendência é de um duelo movimentado e com boas chances de redes balançando.
Palpte 2. Arsenal vence e Ambos marcam: Sim - odd pagando 3.15
Jogando no Emirates, o Arsenal venceu 3 das últimas 4 partidas, mas sofreu gols nelas todas. O Bilbao marcou em 3 dos últimos 4 jogos fora de casa, mesmo contra adversários fortes.
Esse cenário favorece a combinação de vitória do time inglês com gol da equipe visitante.
Quer entender melhor como funcionam as odds? Acesse nosso guia de o que são odds e veja como tirar mais valor dos seus palpites.
Palpite 3. Resultado exato 2-1 Arsenal - odd pagando 7.00
Pelo padrão recente, o Arsenal tende a vencer com placar justo. Dois dos últimos quatro triunfos em casa foram por 2-1. O Bilbao costuma oferecer resistência, mas deve ceder à pressão londrina no fim.
Arsenal x Athletic Bilbao: Últimos 5 jogos de cada equipe
Arsenal:
- ❌ Arsenal 2-3 Villarreal
- ❌ Arsenal 0-1 Tottenham
- ✅ Arsenal 3-2 Newcastle
- ✅ Arsenal 1-0 Milan
- ✅ Southampton 1-2 Arsenal
Athletic Bilbao:
- ❌ Liverpool 3-2 Athletic Bilbao
- ❌ PSV 2-1 Athletic Bilbao
- ❌ Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
- ✅ Valência 0-1 Athletic Bilbao
- ✅ Getafe 0-2 Athletic Bilbao
Arsenal x Athletic Bilba: Quem ganha? Melhores odds
Pelas odds atuais, o Arsenal tem cerca de 68% de probabilidade de vitória. O fator casa e a maior regularidade ofensiva justificam esse favoritismo.
- Arsenal vence - 1.47 na Betnacional
- Empate - 4.10 na Betnacional
- Athletic Bilbao vence - 5.40 na Betnacional
Veja mais sobre o significado de odds e como interpretar probabilidades nas apostas.
Arsenal x Athletic Bilbao: Onde assistir ao vivo
Você pode assistir a Arsenal x Athletic Bilbao na ESPN. A partida está marcada para às 13h00 (horário de Brasília), neste sábado, no Emirates Stadium.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Arsenal x Athletic Bilbao - Copa Emirates
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Emirates Stadium, Londres
- 📺 Onde vai passar: ESPN
As escalações são previsões e podem mudar até a bola rolar.
Arsenal x Athletic Club: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Arsenal x Athletic Club: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Arsenal x Athletic Club: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique sempre o Jogo Responsável e aposte com consciência.
