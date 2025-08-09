Assine UOL
Arsenal
Friendlies Clubs - World Wide
Emirates Stadium
Athletic Club
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 10:30

Arsenal x Athletic Bilbao: Palpite Odds Altas +7, Escalações, Copa Emirates (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Arsenal x Athletic Bilbao: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 09/08, a final da Copa Emirates 2025. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, com transmissão da ESPN.


O time inglês chega à decisão após jogos equilibrados na pré-temporada e busca levantar o troféu diante de sua torcida. O Athletic Bilbao, por sua vez, tenta surpreender fora de casa e fechar a preparação com título.


Confira nosso palpite para Arsenal x Athletic Bilbao, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações dessa grande final. Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Arsenal x Athletic Bilbao Palpite: 3 opções para você apostar



  • Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.61 na Betnacional

  • Palpite 2. Arsenal vence e Ambos marcam: Sim - odd pagando 3.15 na Superbet

  • Palpite 3. Resultado exato 2-1 Arsenal - odd pagando 7.00 na bet365


Para as apostas em Arsenal x Athletic Bilbao, selecionamos esses três mercados com base no desempenho recente das equipes na pré-temporada e nos números de gols marcados e sofridos.


Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.61


O Arsenal teve placares acima de 2,5 gols em 6 dos últimos 10 jogos (incluindo vitórias e derrotas). O Bilbao também viu esse mercado bater em 3 das últimas 4 partidas.


Com ambas as defesas cedendo gols e características ofensivas evidentes, a tendência é de um duelo movimentado e com boas chances de redes balançando.


Palpte 2. Arsenal vence e Ambos marcam: Sim - odd pagando 3.15


Jogando no Emirates, o Arsenal venceu 3 das últimas 4 partidas, mas sofreu gols nelas todas. O Bilbao marcou em 3 dos últimos 4 jogos fora de casa, mesmo contra adversários fortes.


Esse cenário favorece a combinação de vitória do time inglês com gol da equipe visitante.


Quer entender melhor como funcionam as odds? Acesse nosso guia de o que são odds e veja como tirar mais valor dos seus palpites.


Palpite 3. Resultado exato 2-1 Arsenal - odd pagando 7.00


Pelo padrão recente, o Arsenal tende a vencer com placar justo. Dois dos últimos quatro triunfos em casa foram por 2-1. O Bilbao costuma oferecer resistência, mas deve ceder à pressão londrina no fim.


Arsenal x Athletic Bilbao: Últimos 5 jogos de cada equipe


Arsenal:



  • ❌ Arsenal 2-3 Villarreal

  • ❌ Arsenal 0-1 Tottenham

  • ✅ Arsenal 3-2 Newcastle

  • ✅ Arsenal 1-0 Milan

  • ✅ Southampton 1-2 Arsenal


Athletic Bilbao:



  • ❌ Liverpool 3-2 Athletic Bilbao

  • ❌ PSV 2-1 Athletic Bilbao

  • ❌ Athletic Bilbao 0-3 Barcelona

  • ✅ Valência 0-1 Athletic Bilbao

  • ✅ Getafe 0-2 Athletic Bilbao


Arsenal x Athletic Bilba: Quem ganha? Melhores odds


Pelas odds atuais, o Arsenal tem cerca de 68% de probabilidade de vitória. O fator casa e a maior regularidade ofensiva justificam esse favoritismo.



  • Arsenal vence - 1.47 na Betnacional

  • Empate - 4.10 na Betnacional

  • Athletic Bilbao vence - 5.40 na Betnacional


Veja mais sobre o significado de odds e como interpretar probabilidades nas apostas.


Arsenal x Athletic Bilbao: Onde assistir ao vivo


Você pode assistir a Arsenal x Athletic Bilbao na ESPN. A partida está marcada para às 13h00 (horário de Brasília), neste sábado, no Emirates Stadium.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Arsenal x Athletic Bilbao - Copa Emirates

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Emirates Stadium, Londres

  • 📺 Onde vai passar: ESPN


As escalações são previsões e podem mudar até a bola rolar.

Arsenal x Athletic Club: Palpite do Dia

Arsenal Vence
1.51
Apostar agora

Arsenal x Athletic Club: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Arsenal x Athletic Club: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
0 Emirates Cup
Arsenal
0 - 0
Athletic Club

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Arsenal
Empate
Athletic Club

Pratique sempre o Jogo Responsável e aposte com consciência.

